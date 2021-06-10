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Haber Giriş: 10.06.2021 - 11:26 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Sevgilim biraz keko ve maço olabilir!

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Aleyna Tilki: Sevgilim biraz keko ve maço olabilir!

Aleyna Tilki, İbrahim Selin’in Youtube’da yayınlanan programına konuk oldu. Hayalindeki erkeği tanımlayan Tilki, ‘sevgilim keko olabilir’ dedi.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen 21 yaşındaki Aleyna Tilki bilinmeyenlerini ve merak edilenlerini anlattı.

‘Nasıl bir ilişki istersin’ sorusunu cevaplayan Tilki yaptığı açıklamayla şaşırttı.

Aleyna Tilki: Sevgilim biraz keko ve maço olabilir

Genç şarkıcı biraz maço ve keko erkeklerden hoşlandığını söyledi: “Önceden beni tanıyor olması lazım... Ama ben onun ismini bilemeyeceğim. Çiçekler, hediyeler, ayıcıklar göndermeli, ben de merak uyandırmalı! Bir gün bir şekilde ismini öğreneceğim. İlk buluşmada tek olmak istemem. Arkadaş ortamında tanışıyormuşuz gibi olalım. Çok efendi, ağır, biraz keko, maço olsun. İşime ve iş saatlerime karışmasın. Özünde kekoluk olacak, öyle gözüküp hissettirmemek için elinden geleni yapacak.”

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