Aleyna Tilki: Paralel evrende içime doğdu

TARKAN ÖRNEĞİ



Aleyna Tilki, yeni şarkısı “Sır”ı tanıtmak için geçen ay kır düğünü konseptinde bir davet organize etmiş ve robotla evlendiği mizansen ses getirmişti. Önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı, “robotla evlilik” fikrini sosyal medyada eleştirenler olduğu söylenince Tarkan’ı örnek gösterdi:







ELEŞTİREMEZLER



“Tarkan bazen gönlünden geleni yapıyor, bazen de insanların istediği şeyi. Ben gönlümle hareket ediyorum. Robotla evlendim ama belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Kalbimi eleştiremezler.”



Aleyna Tilki’nin göğsündeki izler dikkat çekti.

Ben hep magazin figürüydüm

“Magazin figürü olmaya başladığı” için de eleştirildiğini söyleyen Aleyna Tilki, “Ben onlara çok gülüyorum” dedi ve ekledi:

“Eskiden de her gün manşetlerde değil miydim? Ben zaten hep böyle anıldım, hep magazin figürüydüm.”

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