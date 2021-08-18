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Magazin
Haber Giriş: 18.08.2021 - 08:14 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Paralel evrende içime doğdu

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Aleyna Tilki: Paralel evrende içime doğdu

Yeni şarkısının düğün konseptli lansmanında robotla evlenen Aleyna Tilki, “Ben gönlümle hareket ediyorum. Belki paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu” dedi.

TARKAN ÖRNEĞİ

Aleyna Tilki, yeni şarkısı “Sır”ı tanıtmak için geçen ay kır düğünü konseptinde bir davet organize etmiş ve robotla evlendiği mizansen ses getirmişti. Önceki gün Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülenen şarkıcı, “robotla evlilik” fikrini sosyal medyada eleştirenler olduğu söylenince Tarkan’ı örnek gösterdi:

Aleyna Tilki: Paralel evrende içime doğdu



ELEŞTİREMEZLER

“Tarkan bazen gönlünden geleni yapıyor, bazen de insanların istediği şeyi. Ben gönlümle hareket ediyorum. Robotla evlendim ama belki de paralel evrende öyle bir hikaye içime doğdu. Kalbimi eleştiremezler.” 

Aleyna Tilki: Paralel evrende içime doğdu

Aleyna Tilki’nin göğsündeki izler dikkat çekti.

Ben hep magazin figürüydüm

Magazin figürü olmaya başladığı” için de eleştirildiğini söyleyen Aleyna Tilki, “Ben onlara çok gülüyorum” dedi ve ekledi:

“Eskiden de her gün manşetlerde değil miydim? Ben zaten hep böyle anıldım, hep magazin figürüydüm.”

 

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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