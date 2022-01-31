Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

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'Can güvenliğim yok'

Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs’taki Elexus Otel’de sahneye çıktı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Aleyna Tilki, Kıbrıs’a annesi, babası ve kardeşiyle birlikte geldiğini söyledi. Elinde baltayla evine gelen takıntılı

hayranı yüzünden korku dolu günler yaşayan şarkıcı, o şahıs serbest bırakıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi, “Can güvenliğim yok” dedi:



“Evime kadar girdi, ceza almadı. Şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Bundan güç alıp sosyal medyada ‘Evine geleceğiz, şunu bunu yapacağız’ diyen herkes ceza alacak. Silahla, baltayla evime saldırmayı düşünen kişilerle ilgili başvuru yaptım. Biz kadınlar tehdit ve taciz altındayız. Lütfen artık bir abi çıksın, kadınlara ‘Artık size dokunan olmayacak’ desin. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın.”

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Arkadaş bile değiliz

İşletmeci Erkan Şen, eski aşkı Merve Boluğur’un “Arkadaşız” açıklamasına yanıt verdi.

Merve Boluğur’la ilişkisini noktalayan işletmeci Erkan Şen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Şen, eski sevgilisinin yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Merve Boluğur’un “Biz Erkan’la arkadaşız” sözleri hakkında ise şöyle konuştu: “Öyle bir durum söz konusu dahi değil. Biz

Merve’yle artık arkadaş bile değiliz.” (Sayit DURMAZ)

Kendime ekmek banasım var

İrem Derici önceki akşam Giresun’da sevenleriyle buluştu.

Piero Lounge&Bar adlı mekanda sahneye çıkan İrem Derici, geceden fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Kendime ekmek banasım

var. Bize harika ötesi bir gece yaşatan herkese çok teşekkür ederim.”

Tarihi konuşmadık

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, önceki gün Bebek’teydi. Evlilik kararı alan çift, ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi. Deniz, “Düğün bu yaz olur mu?” sorusuna “Henüz tarih konuşmadık, hayırlısı bakalım” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)

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Hülya şov

Hülya Avşar, önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahneye çıktı.

Ünlü sanatçı, İran, Irak ve Rusya’dan gelen dinleyicilerinin de olduğu gecede Özlem Kaya imzalı, bacak ve göbek dekolteli bir elbiseyle sahneye çıktı. Avşar, 2 saatlik şovuna danslarıyla renk kattı. (Sayit DURMAZ)