Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
72 milyar liralık döviz bozduruldu Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı72 milyar liralık döviz bozduruldu! Kur korumalı mevduat 225 milyar liraya ulaştı#Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı
4üncü aşıya gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu Omicrondan kaç ay koruyacak '4'üncü aşıya gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu Omicron'dan kaç ay koruyacak?#Covid-19
Yeni kaleci gece yarısı İstanbulda Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...Yeni kaleci gece yarısı İstanbul'da! Hakkındaki rapor ve Muslera & Burki gerçeği...#Inaki Pena
Pınar Hanımın Atadede çetesi 5 milyon TLlik vurgunPınar Hanım'ın Atadede çetesi! 5 milyon TL'lik vurgun#FETÖ
Gözler bugünkü Kabine’deGözler bugünkü Kabine’de#Kabine Toplantısı
Ankarada yoğun kar: Beyaza büründü 46 kent alarmdaAnkara'da yoğun kar: Beyaza büründü! 46 kent alarmda#Meteoroloji
Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlarOldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar#Sosyal Medya
Sultangazide korku dolu anlar Mahalleliyi sokağa döken patlamaSultangazi'de korku dolu anlar! Mahalleliyi sokağa döken patlama#Patlama
Altın fiyatları faiz kıskacındaAltın fiyatları faiz kıskacında#Altın
Şirket içinden gelen başkanŞirket içinden gelen başkan#THY
Germanicia Antik Kentinde heyecanlandıran keşif Görenler hayran kaldıGermanicia Antik Kenti'nde heyecanlandıran keşif! Görenler hayran kaldı#Arkeoloji
Fenerbahçeden sürpriz Görüşmeler başladı... Sivasspor takasta öyle bir isim istedi ki...Fenerbahçe'den sürpriz! Görüşmeler başladı... Sivasspor takasta öyle bir isim istedi ki...#Transfer
Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkınAleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın#Aleyna Tilki
Türk kaptan can verdi Çinin Covid-19 inadıTürk kaptan can verdi! Çin'in Covid-19 inadı#Çin
Atina’yı ayağına getirdiAtina’yı ayağına getirdi#Umut Evirgen
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

#Aleyna Tilki#İrem Derici#Dilan Çiçek Deniz
Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

'Can güvenliğim yok'

Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs’taki Elexus Otel’de sahneye çıktı.

Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Aleyna Tilki, Kıbrıs’a annesi, babası ve kardeşiyle birlikte geldiğini söyledi. Elinde baltayla evine gelen takıntılı
hayranı yüzünden korku dolu günler yaşayan şarkıcı, o şahıs serbest bırakıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi, “Can güvenliğim yok” dedi:

“Evime kadar girdi, ceza almadı. Şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Bundan güç alıp sosyal medyada ‘Evine geleceğiz, şunu bunu yapacağız’ diyen herkes ceza alacak. Silahla, baltayla evime saldırmayı düşünen kişilerle ilgili başvuru yaptım. Biz kadınlar tehdit ve taciz altındayız. Lütfen artık bir abi çıksın, kadınlara ‘Artık size dokunan olmayacak’ desin. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın.”

Haberin Devamı

Arkadaş bile değiliz

İşletmeci Erkan Şen, eski aşkı Merve Boluğur’un “Arkadaşız” açıklamasına yanıt verdi.

Merve Boluğur’la ilişkisini noktalayan işletmeci Erkan Şen, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi. Şen, eski sevgilisinin yeni bir aşka yelken açmasıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Merve Boluğur’un “Biz Erkan’la arkadaşız” sözleri hakkında ise şöyle konuştu: “Öyle bir durum söz konusu dahi değil. Biz
Merve’yle artık arkadaş bile değiliz.” (Sayit DURMAZ)

Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

Kendime ekmek banasım var

İrem Derici önceki akşam Giresun’da sevenleriyle buluştu.

Piero Lounge&Bar adlı mekanda sahneye çıkan İrem Derici, geceden fotoğraflarını sosyal medyada şu notla paylaştı: “Kendime ekmek banasım
var. Bize harika ötesi bir gece yaşatan herkese çok teşekkür ederim.”

Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

Tarihi konuşmadık

 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, önceki gün Bebek’teydi. Evlilik kararı alan çift, ilişkilerinin güzel gittiğini söyledi. Deniz, “Düğün bu yaz olur mu?” sorusuna “Henüz tarih konuşmadık, hayırlısı bakalım” diye yanıt verdi. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

Hülya şov

Hülya Avşar, önceki akşam Maslak 1453’teki Yeni Gazino’da sahneye çıktı.

Ünlü sanatçı, İran, Irak ve Rusya’dan gelen dinleyicilerinin de olduğu gecede Özlem Kaya imzalı, bacak ve göbek dekolteli bir elbiseyle sahneye çıktı. Avşar, 2 saatlik şovuna danslarıyla renk kattı. (Sayit DURMAZ)

Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Tilki#İrem Derici#Dilan Çiçek Deniz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz

BAKMADAN GEÇME!

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

Anahtar kelime ‘kanseri atlatırsam’ değil, ‘atlattığımda’...

#Kanser
Ailenizin açılmamış mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız Anı dedektifleri iş başında...

Ailenizin 'açılmamış' mektuplarını onlarca yıl sonra görseniz ne yapardınız? Anı dedektifleri iş başında...

#Antika
Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

Otururken bacak sallamak bile etkiliymiş! İşte hayata daha fazla hareket katmanın yolları...

#Egzersiz