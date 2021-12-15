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Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla gecelerde! 'Çekmesinler polis çağırırım'

#Aleyna Tilki#Aleyna Tilki KİMDİR#Etiler
Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla gecelerde Çekmesinler polis çağırırım
Sayit DURMAZ

Aleyna Tilki önceki gece gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Bir mekanda erkek arkadaşıyla yemek yiyen Tilki, çıkışta meçhul arkadaşla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Şarkıcının arkadaşı ise “Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım” diyerek mekan görevlilerini tehdit etti.

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MONTLU KAMUFLE

Şarkıcı Aleyna Tilki, önceki akşam Etiler Da Mario adlı restoranda yemek yedi. Yaklaşık 3 saat kalan popçu, mekandan bir erkek arkadaşıyla çıktı. Muhabirleri fark eden şarkıcı hemen mekana geri döndü. Tilki’nin arkadaşının, restorandaki görevlileri “Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım” diye tehdit ettiği öğrenildi. Daha sonra genç adamın şoförü, görüntü alınmaması için çıkış kapısının önünde montunu tutup ellerini iki yana açarak gazetecilere engel olmaya çalıştı.

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla gecelerde Çekmesinler polis çağırırım

ÇOK ACELEM VAR

Bu olayın ardından 30 dakika sonra Aleyna Tilki görüntülendi. Gazetecilerin, “Yanınızda bir beyefendiyle mekandan çıkıyordunuz. Sonra geri döndünüz. Beyefendi kimdi?” sorusuna Tilki, “Şu an çok acelem var. Normalde biliyorsunuz sizinle uzun konuşuyorum ama bir yere yetişmem lazım” yanıtını verdi. Ardından şarkıcı, aracına binerek gözden kayboldu.

Aleyna Tilki erkek arkadaşıyla gecelerde Çekmesinler polis çağırırım

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Şarkıcının arkadaşı ise “Beni çekmesinler. Yoksa buraya polis çağırırım” diyerek mekan görevlilerini tehdit etti.

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