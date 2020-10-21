Aleyna Tilki: Çoraplarımın hepsi yırtık

Geçenlerde Bebek’te kaçmış çorabı ile dikkat çeken Tilki, “Çoraplarımın hepsi yırtık. Her giydiğimde kaçıyorlar, yine de giyiyorum” dedi. Yırtılan çorapların 1300 TL olmasıyla ilgili şarkıcı, “Kumaşı iyiyse o parayı öder ve alırım” dedi.



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