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Aleyna Tilki: Çoraplarımın hepsi yırtık
Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan’daki bir mekandaydı. Şarkıcı, iş için Londra’ya gitmeyi planladığını ama pandemiden dolayı uçuşların yasaklandığını söyledi.
Geçenlerde Bebek’te kaçmış çorabı ile dikkat çeken Tilki, “Çoraplarımın hepsi yırtık. Her giydiğimde kaçıyorlar, yine de giyiyorum” dedi. Yırtılan çorapların 1300 TL olmasıyla ilgili şarkıcı, “Kumaşı iyiyse o parayı öder ve alırım” dedi.
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