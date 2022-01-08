Aleyna Tilki: Çingeneleri çok severim

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Aleyna Tilki, 2.7 milyon takipçili hesabında Roman havası eşliğinde göbek attığı bir videoyu paylaşmış, altına da “Kuliste evcilik oynuyoruz. Ben mahalle arası kuaför salonu sahibi oldum. Çingene stilimi seviyorum” yazmıştı. Şarkıcı, eleştiri ve tepkiler üzerine şu açıklamayı yayınladı:

MAHALLENİZE GELMEK İSTİYORUM



“Tüm Romanlara, Çingenelere, onların özgürlüğüne ve yaşamı benimseyişlerine sonsuz saygılarımla. Amacım kalp kırmak değildi. Sizi o kadar önemsiyorum ki, cevap verme gereği duydum. Çingeneleri çok severim, çünkü benim de özgür ruhuma hitap ederler. Niyetim asla onları aşağılamak değildi. Sadece Çingene kelimesi bana salaş bir tarz olduğunu çağrıştırdığı için kullandım. Ama ben her zaman salaşlığı severim, yargı olarak söylemedim. Tüm Romanlara sonsuz saygı, sevgi ve içtenliğimi gönderiyorum. Sizi çok seviyorum. Gelin dans edelim. Mahallenize gelmek istiyorum.”