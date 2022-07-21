Aleyna Tilki Billboard’a konuştu... Tavsiyem: Cesur olun!

KARİYERİNE dünya yıldızı olma hedefiyle devam eden Aleyna Tilki, bir başarıya daha imza attı. Daha önce Spotify’ın kadın sanatçılara fırsat eşitliği ve görünürlük sağlayan dünya çapındaki Equal listesinin kapağında yer alan şarkıcı, aynı listeye giren yabancı meslektaşları Ariete ve Sara James’le birlikte Amerikan müzik dergisi Billboard’a röportaj verdi. Röportajdan öne çıkan kısımlar şöyle:
BİLİME TAKINTILIYDIM
* Sanatçı olmak istediğinizi ne zaman anladınız?
Çocukken şarkı söylemeyi hep severdim ama bilime takıntılıydım ve büyüdüğümde laboratuvarda çalışmak istiyordum. Biraz daha büyüdükçe duygularım için bir çıkışa ihtiyacım vardı, bu yüzden her şeyi müziğe döktüm.
* Spotify EQUAL Global Müzik Programı elçisi olarak deneyiminiz nasıldı?
EQUAL’ın bir parçası olmak benim için büyük bir onur, çünkü program benim temsil ettiğim şeyle uyumlu.
Aleyna Tilki “Seninle gurur duyuyoruz” diyen hayranlarına teşekkür etti: “Asıl ben sizinle gurur duyuyorum yolculuğuma benim kadar inandığınız için.”
Hor gören ablalarına
Müzik yazarı Tolga Akyıldız, Aleyna Tilki’nin röportajını sosyal medyada şu mesajla paylaştı: “Bu haberi PR’la, parayla falan yaptıramazsın. O nedenle tebrik etmeyen; hiç ihtiyacı yok ama destek olmayı çok gören, yer yer hor gören ablalarına abilerine not düşeyim.”