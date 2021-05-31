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Haber Giriş: 31.05.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Beni taklit ediyorlar

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Aleyna Tilki: Beni taklit ediyorlar

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki önceki gün Kuruçeşme’de bir ödül töreninin çekimlerine katıldı.

Tilki, İngilizce sözlü “Retrograde” şarkısına iyi dönüşler aldığını, yeni çalışmasının hazırlıklarını da tamamlamak üzere olduğunu söyledi:

“‘Retrograde’ şarkısındaki amacım dünya müzik sektörüne Aleyna’yı tanıtmaktı. Bunu da yapmış olduk. Dünyaca ünlü prodüktörlerle çalışmaya başladım. Hedefim dünya çapında taklit edilebilir biri olmaktı. Birçok dünya markası da beni taklit etmeye başladı.”

Şarkıcı, yeniden oyunculuk yapıp yapmayacağı hakkında “24 saat müzik stüdyosunda kalabilirim ama yönetmenin beni yönetmesi... Bana göre bir şey değilmiş” dedi.

Aleyna Tilki: Beni taklit ediyorlar

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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