MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAleyna Tilki: Beni nasıl buluyorsunuz
GeriMagazin Aleyna Tilki: Beni nasıl buluyorsunuz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 26.09.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Beni nasıl buluyorsunuz

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Aleyna Tilki: Beni nasıl buluyorsunuz
Abone Olgoogle-news

Aleyna Tilki, önceki gün Ulus’ta görüntülendi. Aracından inince karşısında muhabirleri gören genç şarkıcı, esprili bir dille “Beni nasıl buluyorsunuz” dedi.

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Tilki, “Yurt dışı çalışmalarım başladı. Dün gece stüdyodaydım, şarkı okuyorum. Amerika, Londra, resmen bizim stüdyomuzun içinde. Oradaki müzisyenlerle görüntülü görüşerek çalışıyoruz. Haftaya güvenli bir şekilde Londra’ya uçacağım. Bir süre orada kalacağım ama sonrasında bir sürpriz için iki aylığına tekrar Türkiye’ye geleceğim” diye konuştu.

Aleyna Tilki: Beni nasıl buluyorsunuz

Aleyna Tilki: Beni nasıl buluyorsunuz


False
Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle