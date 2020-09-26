Aleyna Tilki: Beni nasıl buluyorsunuz
Aleyna Tilki, önceki gün Ulus’ta görüntülendi. Aracından inince karşısında muhabirleri gören genç şarkıcı, esprili bir dille “Beni nasıl buluyorsunuz” dedi.
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Tilki, “Yurt dışı çalışmalarım başladı. Dün gece stüdyodaydım, şarkı okuyorum. Amerika, Londra, resmen bizim stüdyomuzun içinde. Oradaki müzisyenlerle görüntülü görüşerek çalışıyoruz. Haftaya güvenli bir şekilde Londra’ya uçacağım. Bir süre orada kalacağım ama sonrasında bir sürpriz için iki aylığına tekrar Türkiye’ye geleceğim” diye konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle