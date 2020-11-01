Aleyna Tilki: Bazen sevgi can acıtabiliyor

Popçu “Sokakta yine şarkı söylemek çok isterdim. Ama korkuyorum. Güvenlik zafiyeti yaşarım. Ya oradan çıkamazsam? Kendimi düşündüğümden değil, insanlara bir şey olmasından korkuyorum. Konserlerde bile güvenlik olmasına rağmen salondan çıkamıyorum. Üst üste yığılma oluyor. Bir de corona var. Bazen sevgi can acıtabiliyor” dedi.