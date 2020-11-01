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Aleyna Tilki: Bazen sevgi can acıtabiliyor
Aleyna Tilki önceki gün Emirgan’da bir kafe çıkışında şemsiye altında röportaj verdi. 5 yıl önce İstiklal Caddesi’nde bir sokak müzisyeniyle ‘Gesi Bağları’nı söylemesi hakkında konuştu.
Popçu “Sokakta yine şarkı söylemek çok isterdim. Ama korkuyorum. Güvenlik zafiyeti yaşarım. Ya oradan çıkamazsam? Kendimi düşündüğümden değil, insanlara bir şey olmasından korkuyorum. Konserlerde bile güvenlik olmasına rağmen salondan çıkamıyorum. Üst üste yığılma oluyor. Bir de corona var. Bazen sevgi can acıtabiliyor” dedi.
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