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Haber Giriş: 13.01.2021 - 18:03 | Son Güncelleme:

Aleyna Tilki: Aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir

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Aleyna Tilki: Aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir
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Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erkekler ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.  Tilki, "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence" dedi.

'İşte Bu Benim Masalım' adlı dizide 'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolleri paylaşan 20 yaşındaki Aleyna Tilki, son paylaşımıyla gündem oldu.

 Aleyna Tilki, "Aşırı kaba erkekler gibi, aşırı kibar erkekler de cinsiyetçidir bence... Aşırı kibirden ve kadını küçük görmekten kaynaklanır bu aşırı kibarlık. Dengeli, anlayışlı ve saygılı insanlar kadın erkek eşitliğine inanıyorlar. Aşırılıkların hepsi ise negatif kod barındırır" dedi.

 

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