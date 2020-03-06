MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAleyna Tilki: Anneler babalar profesyonel değil
GeriMagazin Aleyna Tilki: Anneler babalar profesyonel değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 06.03.2020 - 07:38,Son Güncelleme:/

Aleyna Tilki: Anneler babalar profesyonel değil

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Aleyna Tilki: Anneler babalar profesyonel değil
Abone Olgoogle-news

Aleyna Tilki önceki akşam kardeşi Ayça’yla birlikte Bebek Otel’de görüntülendi.

Genç şarkıcı, yeni single’ı “Yalan”ın daha önceki şarkıları kadar ses getirmediği yönündeki yorumlara şöyle yanıt verdi: “Ülkece zor bir dönem geçiriyoruz. Ben de şarkıyla ilgili pek paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu. Zaten benim amacım bu şarkıyı herkesin değil, zevklerini beğendiğim insanların beğenmesiydi. Bu kez farklı bir kitleye hitap ettim.”

Aleyna Tilki: Anneler babalar profesyonel değil

Anneler babalar profesyonel değil

Aleyna Tilki, annesiyle babasının Demet Akalın ve Aynur Aydın’la girdikleri polemik hakkında da konuştu: “Anneler, babalar çocuklarına karışır. Onlar bizim gibi profesyonel değiller, bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemeyebilirler.”

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle