Aleyna Tilki: Anneler babalar profesyonel değil

Genç şarkıcı, yeni single’ı “Yalan”ın daha önceki şarkıları kadar ses getirmediği yönündeki yorumlara şöyle yanıt verdi: “Ülkece zor bir dönem geçiriyoruz. Ben de şarkıyla ilgili pek paylaşım yapmadım. Olması gereken oldu. Zaten benim amacım bu şarkıyı herkesin değil, zevklerini beğendiğim insanların beğenmesiydi. Bu kez farklı bir kitleye hitap ettim.”



Anneler babalar profesyonel değil

Aleyna Tilki, annesiyle babasının Demet Akalın ve Aynur Aydın’la girdikleri polemik hakkında da konuştu: “Anneler, babalar çocuklarına karışır. Onlar bizim gibi profesyonel değiller, bazı şeylerin nereye gideceğini düşünemeyebilirler.”