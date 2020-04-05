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Haber Giriş: 05.04.2020 - 07:08,Son Güncelleme:/

Aleyna Tilki 20 yaşa takıldı!

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Aleyna Tilki 20 yaşa takıldı!
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Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen 20 yaş ve altı için sokağa çıkma yasağı ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’yi de vurdu. Tilki, “Ben zaten çıkmıyorum, bana bir şey olmadı” dedi.

KORONAVİRÜSÜN yayılma hızını yavaşlatmak ve sokağa çıkanların sayısını azaltmak üzere yeni önlemler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu önlemler kapsamında 20 yaş ve altındaki vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bu karar doğrultusunda 1 Ocak 2000 tarihi ve sonrasında doğanlar için ikinci bir açıklamaya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yasak, 28 Mart 2000 doğumlu ünlü şarkıcı Aleyna Tilki’yi de vurdu. Sosyal medyada hakkında esprili paylaşımlar yapılan genç şarkıcı, kendisine gelen yorumlara Twitter hesabından yanıt verdi. Tilki, “Ben zaten dışarıya çıkmıyordum ki, bana bir şey olmadı şu an. Yaşım yetmediği için kendi konserime çıkamadığım günleri hatırlayınca, dışarıya çıkmaya yaşımın yetmemesi beni çok üzmedi” dedi.

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