Aleyna Hoca!

BENİM DEĞİL SİZİN SEVİYENİZ

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, geçen yıl “Ben bazen çok akıllıca bazen de beynim yanmış gibi tweet’ler atarım. Lakin en çok beğenilen tweet’lerime bakınca benim seviyemi değil, daima sizin seviyenizi görmüş oluruz” şeklinde bir paylaşım yapmış, bunu da sayfasının en başına sabitlemişti.

CANIM NASREDDİN HOCAM

Aleyna Tilki önceki gün Twitter’da yine ilginç paylaşımlar yaptı. Şarkıcı, sayfasına önce “Bir şeye sahip olmadan, onu isteyip istemediğini anlayamazsın” yazdı. Takipçileri “Bu cümlenin hiçbir anlamı yok” deyince, Tilki’den yeni bir paylaşım geldi: “Nasreddin Hoca’nın tarzı benimkine çok benziyor. İnsanları güldürürken aynı zamanda düşündürüyor. Canım Nasreddin Hocam.”