JLo aldatıldı mı? Buluşmadık, telefonda görüştük

YENİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Yaklaşık iki yıldır nişanlı olan, 2020 için planlanan düğünlerini de pandemi yüzünden iptal eden çiftin yuvasının üzerinde kara bulutlar dolaştığı ileri sürüldü.

HERKES RODRIGUEZ'İN ADINI SÖYLEDİ

Southern Charm adlı reality şovda yer alan katılımcılardan biri olan Madison LeCroy, programın ekrana gelen bölümünde, adı belirtilmeyen, evli bir beyzbol oyuncusuyla birlikte olmakla suçlandı. Bu iddialar da akıllara hemen Alex Rodriguez'i getirdi.

'ALEX, ONU TANIMAZ"

Bu iddialara karşılık olarak People dergisine konuşan Alex Rodriguez'e yakın bir kaynak "O Madison LeCroy ile hiç karşılaşmadı" diye konuştu.

'SADECE BİR TANIŞIKLIK'

Öte yandan Madison LeCroy, Page Six ile yaptığı bir röportajda Rodriguez ile telefonda konuştuğunu bunun dışında aralarında başka hiçbir iletişim olmadığını savundu. LeCroy "Sadece bir tanışıklık" diye konuştu.

FARKLI İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Bu arada ikilinin bir sosyal medya uygulaması üzerinden görüştüğü, birbirleriyle görüşmeseler de mesajlaştığı iddiaları da ortaya atıldı.

AÇIKLAMA YAPMADILAR

Madison LeCroy, söz konusu iddiaların ortaya atıldığı programın çekimlerinin bir yıl önce yapıldığını ve yeni yayınlandığını da ekledi. LeCroy "Alex, nişanlısını hiç aldatmadı" dedi. Konu hakkında Rodriguez ve Lopez cephesinden hiçbir açıklama gelmedi.

DAHA ÖNCE DE ALDATMA İDDİALARI ORTAYA ATILMIŞTI

Alex Rodriguez'in aldatıldığı iddiaları 2019 yılında da gündeme gelmişti. Kendisi de eski bir beyzbol oyuncusu olan Jose Canseco, çiftin nişanlandığını duyurduğu sosyal medya paylaşımından sadece iki gün sonra kendi sosyal medya hesabından “Alex, Jennifer'ın arkasından oyun çeviriyor, onu aldatıyor” açıklamasını yaptı.

O ZAMAN DA SESSİZ KALMIŞLARDI

Üstelik Alex Rodriguez’in, Jennifer Lopez’i kendisinin eski karısı Jessica Sekely ile aldattığını belirten Canseco mesajların yazıldığı sırada Jennifer Lopez'in World of Dance adlı televizyon programını izlediğini yazdı. Hatta Conseco, bu iddiayı kanıtlamak için Rodriguez'i boks maçına da çağırdı. O dönem de Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez bu konu hakkında yorum yapmadı.

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