Alessandra Ambrosio ÅŸimdi de Ã¼lkesinde yazÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor

Ã–NCE MIAMI SONRA BREZÄ°LYA DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s pandemisinden en az etkilenen kiÅŸilerden biri de Ã¼nlÃ¼ model Alessandra Ambrosio. 2020'nin ilk aylarÄ±nda hemen hemen her gÃ¼n, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Miami'de plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen 39 yaÅŸÄ±ndaki Ambrosio, bir sÃ¼redir de memleketi Brezilya'da.

HEM AÄ°LESÄ°YLE HASRET GÄ°DERÄ°YOR, HEM Ã‡EKÄ°M YAPIYORÂ Fakat Ambrosio'nun Brezilya'da bulunmasÄ±nÄ±n nedeni sadece tatil yapmak deÄŸil. Bir yandan ailesiyle hasret gideren Ambrosio, bir yandan da iÅŸlerini yapÄ±yor. YÄ±llarca Ã¼nlÃ¼ giyim firmasÄ± Victoria's Secret'Ä±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan Alessandra Ambrosio, oradan emekli olduktan sonra kendi plaj giyimi markasÄ±nÄ± kurdu. Ä°ki Ã§ocuk annesi model ÅŸimdi de Brezilya'da kendi markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in model arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte neredeyse bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iriyor.

BÃœTÃœN GÃœN Ã‡EKÄ°M YAPTILAR Ambrosio, Ã¶nceki gÃ¼n de kendisine eÅŸlik eden modellerle birlikte Brezilya'da Florianopolis'te plajdaydÄ±. Bikini, tunik gibi plaj giyimi ve plaj aksesuarlarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in poz veren Ambrosio'nun Ã§ocuklarÄ± da o sÄ±ralarda yanÄ±ndaydÄ±. ÃœnlÃ¼ model ve arkadaÅŸlarÄ± Ã§ekim bittikten sonra eÅŸyalarÄ±nÄ± toplayÄ±p evlerinin yolunu tuttu.

Ä°KÄ° YILLIK Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°, YENÄ° BÄ°R AÅžKA YELKEN AÃ‡TI Uzun sÃ¼re niÅŸanlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± Jamie Mazur'dan iki Ã§ocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r da Nicolo Oddi ile birlikte.

DÃœNYANIN EN ÃœNLÃœ MELEKLERÄ°NDEN

AdÄ±nÄ± Victoria's Secret modeli olarak duyuran Ambrosio, oradan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kariyerine kendi baÅŸÄ±na devam etti. Son olarak da kendi tasarÄ±mlarÄ±ndan oluÅŸan bir bikini ve plaj giyimi koleksiyonu tasarladÄ±.