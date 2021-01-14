Kendini podyumda sandÄ±

Bir sÃ¼redir Brezilya'da hem kendi plaj koleksiyonunun reklam Ã§ekimlerini yapan hem de fÄ±rsat buldukÃ§a denizin ve gÃ¼neÅŸin keyfini Ã§Ä±karan Ambrosio, Ã¶nceki gÃ¼n Florianopolis sokaklarÄ±nda objektiflere takÄ±ldÄ±. PODYUMDA GÄ°BÄ°

Top model bir sÃ¼re yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ±yla sohbet ederek yÃ¼rÃ¼dÃ¼. ArkadaÅŸÄ± yanÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda da yoluna devam etti. Ä°ki Ã§ocuk annesi Ambrosio, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta yÃ¼rÃ¼rken de sÃ¼rekli saÃ§larÄ±nÄ± dÃ¼zeltti. 'KENDÄ°NÄ° PODYUMDA SANIYOR'

Ä°lk genÃ§lik yÄ±llarÄ±ndan beri model olarak Ã§alÄ±ÅŸan Ambrosio'nun sokakta da podyumda yÃ¼rÃ¼r gibi yÃ¼rÃ¼mesi dikkat Ã§ekti. Ambrosio, bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼yle gÃ¶renlere "kendini her an podyumda sanÄ±yor" dedirtti. BÄ°R SÃœREDÄ°R ÃœLKESÄ°NDE

DÃ¼nyayÄ± etkisi altÄ±na alan koronavirÃ¼s pandemisinden en az etkilenen kiÅŸilerden biri de Ã¼nlÃ¼ model Alessandra Ambrosio. 2020'nin ilk aylarÄ±nda hemen hemen her gÃ¼n, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Miami'de plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen 39 yaÅŸÄ±ndaki Ambrosio, bir sÃ¼redir de memleketi Brezilya'da. HEM AÄ°LESÄ°YLE HASRET GÄ°DERÄ°YOR, HEM Ã‡EKÄ°M YAPIYOR

Fakat Ambrosio'nun Brezilya'da bulunmasÄ±nÄ±n nedeni sadece tatil yapmak deÄŸil. Bir yandan ailesiyle hasret gideren Ambrosio, bir yandan da iÅŸlerini yapÄ±yor. YÄ±llarca Ã¼nlÃ¼ giyim firmasÄ± Victoria's Secret'Ä±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan Alessandra Ambrosio, oradan emekli olduktan sonra kendi plaj giyimi markasÄ±nÄ± kurdu. Ä°ki Ã§ocuk annesi model ÅŸimdi de Brezilya'da kendi markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in model arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte neredeyse bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iriyor. BÃœTÃœN GÃœN Ã‡EKÄ°MDE

Fakat Ambrosio'nun Brezilya'da bulunmasÄ±nÄ±n nedeni sadece tatil yapmak deÄŸil. Bir yandan ailesiyle hasret gideren Ambrosio, bir yandan da iÅŸlerini yapÄ±yor. YÄ±llarca Ã¼nlÃ¼ giyim firmasÄ± Victoria's Secret'Ä±n tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olan Alessandra Ambrosio, oradan emekli olduktan sonra kendi plaj giyimi markasÄ±nÄ± kurdu. Ä°ki Ã§ocuk annesi model ÅŸimdi de Brezilya'da kendi markasÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in model arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte neredeyse bÃ¼tÃ¼n gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kamera karÅŸÄ±sÄ±nda geÃ§iriyor.Â Ä°KÄ° YILLIK Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°, YENÄ° BÄ°R AÅžKA YELKEN AÃ‡TI

Uzun sÃ¼re niÅŸanlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± Jamie Mazur'dan iki Ã§ocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r da Nicolo Oddi ile birlikte. Ä°KÄ° Ã‡OCUK ANNESÄ°

Uzun sÃ¼re niÅŸanlÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± Jamie Mazur'dan iki Ã§ocuk sahibi olan Alessandra Ambrosio, ondan ayrÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k iki yÄ±ldÄ±r da Nicolo Oddi ile birlikte. DÃœNYANIN EN ÃœNLÃœ MELEKLERÄ°NDEN

AdÄ±nÄ± Victoria's Secret modeli olarak duyuran Ambrosio, oradan ayrÄ±ldÄ±ktan sonra kariyerine kendi baÅŸÄ±na devam etti. Son olarak da kendi tasarÄ±mlarÄ±ndan oluÅŸan bir bikini ve plaj giyimi koleksiyonu tasarladÄ±.





