Söylentilere nokta koydu, aşkını böyle mühürledi

AŞK BELGELENDİ

Ünlü modelin yeni sevgilisi, yemek sırasında bir ara ayağa kalktı ve önce dudaklarına sonra da saçlarına bir öpücük kondurdu. Bu şekilde de çiftin aşkı belgelendi.



SAÇLARA BİR ÖPÜCÜK

Top model Alessandra Ambrosio'nun, bir süredir birlikte olduğu Nicolo Oddi'den ayrılıp yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülüyordu. 39 yaşındaki iki çocuk annesi Ambrosio, bu konudaki sessizliğini sürdürdü. Ancak önceki gece yeni sevgilisi Richard Lee, eski nişanlısından dünyaya gelen oğlu Noah ve bir grup arkadaşıyla çıktığı yemekte bu aşk da gözler önüne serildi.

KORUYUCU TAVIRLAR SERGİLEDİ

Ambrosio ve Lee, Brentwood'da bir restoranda akşam yemeği yedi. Bu sırada onlara bir grup arkadaşları da eşlik etti. Ambrosio, sevgilisi Lee ve oğlu Noah yemeğin ardından restorandan çıktı. Karşıya geçmek için beklerken; Lee sevgilisi Ambrosio ile oğlunu gelen arabalara karşı koluyla onları geride tutarak uyardı. Sonra çift, gecenin karanlığında araçlarına doğru ilerledi.

AİLEYE BİLE GİRMİŞTİ

Alessandra Ambrosio, bir yılı aşkın süre Nicolo Oddi ile birlikte oldu. Hatta Oddi, Ambrosio'nun memleketi Brezilya'ya geçirdiği tatillerinde de ona eşlik ediyordu. Ünlü modelin iki çocuğuyla da arası iyiydi. Fakat, Ambrosio ve Oddi bir süre önce sessiz sedasız ayrıldı.

İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDULAR

Alessandra Ambrosio, bugüne kadar bilinen en uzun ilişkisini eski nişanlısı Jamie Mazur ile yaşadı. Herkes çiftin evlenmesini beklerken bu uzun ilişki sona erdi. Ambrosio ile Mazur'un birlikteliklerinden 12 yaşında Anja ve 8 yaşında Noah adında iki çocuğu bulunuyor.



MODELLİĞİN YANINA TASARIMCILIĞI DA EKLEDİ

Victoria's Secret meleği olarak adını duyuran Ambrosio, geçen yılın neredeyse yarısını memleketi Brezilya'da Florinapolis kentinde görüntülendi. Modelliğe tasarımcılığı da ekleyen Ambrosio, bu süre içinde kendi plaj giyimi koleksiyonu için katalog çekimleri yaptı. Ona başka meslektaşları da eşlik etti. Bir yandan anne- babası ve ailesinin geri kalanıyla hasret gideren Alessandra Ambrosio, bir yandan da kendi imzasını taşıyan plaj giyimi koleksiyonunun tanıtımı için meslektaşlarıyla kamera karşısına geçti.





İTALYAN VE POLONYA KÖKENLİ, BREZİLYA'DA DÜNYAYA GELDİ

İtalyan ve Polonya kökenli bir ailenin üyesi olarak Brezilya'da dünyaya gelen Alessandar Ambrosio, henüz 12 yaşındayken modellik dersleri aldı. 14 yaşına geldiğinde ise Elite Model Look yarışmasının finalistleri arasında yer aldı. Bir yıl sonra da bir ajansa bağlı olarak modellik yapmaya başladı. Alessandra Ambrosio, ünlü markaların tanıtım yüzü oldu ama kariyerindeki en önemli çıkışını Victoria's Secret meleği olarak yaptı. Oradan emekli olduktan sonra da kariyerine model ve tasarımcı olarak devam ediyor.



VAR MISIN YOK MUSUN? KONUĞU OLMUŞTU

Alessandra Ambrosio, geçen yıl düzenlenmeyi planlanan Dossa Dossi Moda Şovu'nda da podyuma çıkacaktı. Hatta modelin Göbeklitepe'de poz vermesi bekleniyordu. Fakat etkinlik koronavirüs pandemisinin yükselişe geçmesi nedeniyle iptal edildi. Bu arada Ambrosio'nun, 2010 yılında bir defileye katılmak için geldiği Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın Var Mısın Yok Musun? adlı yarışma programına konuk olduğunu hatta o gece bir oryantal dans şovu sergilediğini de hatırlatalım.

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