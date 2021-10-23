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'BÄ°R EÅž, BÄ°R ANNE, HAYRANLIK DUYDUÄžUMUZ BÄ°R Ã‡ALIÅžMA ARKADAÅžI'

Oyuncu, eÅŸi Hilaria Baldwin ile birlikte kurduÄŸu Hilaria Alec Baldwin VakfÄ±'nÄ±n (Hilaria Alec Baldwin Foundation) resmi Twitter hesabÄ±ndan konuyla ilgili bir mesaj paylaÅŸtÄ±. Baldwin, mesajÄ±nda, hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni Halyna Hutchins'i "bir eÅŸ, bir anne ve bÃ¼yÃ¼k hayranlÄ±k duyduÄŸumuz Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±mÄ±z" diyerek tanÄ±mladÄ±.

'YAÅžADIÄžIM ÅžOKU VE ÃœZÃœNTÃœYÃœ ANLATACAK KELÄ°ME BULAMIYORUM'

Baldwin mesajÄ±nda ÅŸu satÄ±rlara yer verdi: "Bir eÅŸ, bir anne ve bÃ¼yÃ¼k hayranlÄ±k duyduÄŸumuz Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±mÄ±z Halyna Hutchins'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi trajik kazaya dair yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum."

'POLÄ°SLE Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°NDEYÄ°M'

Baldwin, kazayla ilgili tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in polisle iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde olduÄŸunu da vurguladÄ±. Hutchins'in kocasÄ±yla temas halinde olduÄŸunu belirten Baldwin, "Ona ve ailesine desteÄŸini sunuyorum" diye yazdÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu kocasÄ±, oÄŸlu ve Halyna Hutchins'i seven herkes iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu da belirtti mesajÄ±nda.

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SÄ°LAHIN BOÅž OLDUÄžUNU SANIYORLARDI

Bu arada kazanÄ±n nasÄ±l meydana geldiÄŸi konusunda da polise verilen ifadeler kaynak alÄ±narak Ã§eÅŸitli iddialar ortaya atÄ±lÄ±yor. ABD'de gazete manÅŸetlerine yansÄ±yan bu iddialara gÃ¶re Alec Baldwin, bir sahnenin provasÄ± iÃ§in kendisine verilen silahÄ±n dolu olduÄŸunu bilmiyordu. Ä°ÅŸte o prova sÄ±rasÄ±nda Baldwin, silahÄ± ateÅŸledi ve Halyna Hutchins'i gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurdu. Onun tam arkasÄ±nda duran yÃ¶netmen Joel Souza da omuzundan yaralandÄ±.

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YANILDIKLARINI ANLADILAR AMA...

Yine basÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re, yardÄ±mcÄ± yÃ¶netmen silahÄ± Alec Baldwin'e verirken silahÄ±n dolu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Fakat yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± daha sonra yaÅŸanan trajik olayla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SilahÄ±n ne tÃ¼r bir mÃ¼himmatla dolu olduÄŸu net olarak bilinmiyor.

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SENARYO DANIÅžMANI OLAY SIRASINDA HUTCHINS'Ä°N YANINDAYDI

Rust filminin senaryo danÄ±ÅŸmanÄ± Mamie Mitchell, olay meydana geldiÄŸi sÄ±rada Halyna Hutchins'in yanÄ±nda durduÄŸunu sÃ¶yledi. Mithchell, olay gerÃ§ekleeÅŸtikten sonra hemen yardÄ±m iÃ§in 911'i aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Hutchins'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili olarak da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Kariyerinin baÅŸÄ±nda gitti. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ ve nadir bulunacak bir insandÄ±."

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CENAZE TÃ–RENÄ° CUMA GÃœNÃœ

Halyna Hutchins'in cenaze tÃ¶reninin Ã¶nÃ¼mÃ¼deki cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacaÄŸÄ± ve film ekibinin de hazÄ±r bulunacaÄŸÄ± belirtildi.

GÃ–ZYAÅžLARINI TUTAMADI

Baldwin, olayÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Santa Fe Åžerif Ofisi'nde ifade verdikten sonra aÄŸlayarak bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparken objektiflere takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

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