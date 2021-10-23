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Alec Baldwin'den trajik kaza sonrasÄ± ilk sözler: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamÄ±yorum

#Alec Baldwin YanlÄ±ÅŸlÄ±kla Görüntü Yönetmenini Öldürdü#Alec Baldwin#Halyna Hutchins
Alec Baldwinden trajik kaza sonrasÄ± ilk sÃ¶zler: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum

Hem yapÄ±mcÄ±sÄ± olduÄŸu hem de önemli rollerinden birini üstlendiÄŸi Rust adlÄ± filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasÄ±na neden olan Alec Baldwin, ilk kez konuyla ilgili bir deÄŸerlendirme yaptÄ±.

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'BÄ°R EÅž, BÄ°R ANNE, HAYRANLIK DUYDUÄžUMUZ BÄ°R Ã‡ALIÅžMA ARKADAÅžI'
Oyuncu, eÅŸi Hilaria Baldwin ile birlikte kurduÄŸu Hilaria Alec Baldwin VakfÄ±'nÄ±n (Hilaria Alec Baldwin Foundation) resmi Twitter hesabÄ±ndan konuyla ilgili bir mesaj paylaÅŸtÄ±. Baldwin, mesajÄ±nda, hayatÄ±nÄ± kaybeden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmeni Halyna Hutchins'i "bir eÅŸ, bir anne ve bÃ¼yÃ¼k hayranlÄ±k duyduÄŸumuz Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±mÄ±z" diyerek tanÄ±mladÄ±.

Alec Baldwinden trajik kaza sonrasÄ± ilk sÃ¶zler: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum

'YAÅžADIÄžIM ÅžOKU VE ÃœZÃœNTÃœYÃœ ANLATACAK KELÄ°ME BULAMIYORUM'
Baldwin mesajÄ±nda ÅŸu satÄ±rlara yer verdi: "Bir eÅŸ, bir anne ve bÃ¼yÃ¼k hayranlÄ±k duyduÄŸumuz Ã§alÄ±ÅŸma arkadaÅŸÄ±mÄ±z Halyna Hutchins'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi trajik kazaya dair yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼mÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum."

Alec Baldwinden trajik kaza sonrasÄ± ilk sÃ¶zler: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum

'POLÄ°SLE Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° Ä°Ã‡Ä°NDEYÄ°M'
Baldwin, kazayla ilgili tÃ¼m ayrÄ±ntÄ±larÄ±n ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± iÃ§in polisle iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde olduÄŸunu da vurguladÄ±. Hutchins'in kocasÄ±yla temas halinde olduÄŸunu belirten Baldwin, "Ona ve ailesine desteÄŸini sunuyorum" diye yazdÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu kocasÄ±, oÄŸlu ve Halyna Hutchins'i seven herkes iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyduÄŸunu da belirtti mesajÄ±nda.

Alec Baldwinden trajik kaza sonrasÄ± ilk sÃ¶zler: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum

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SÄ°LAHIN BOÅž OLDUÄžUNU SANIYORLARDI
Bu arada kazanÄ±n nasÄ±l meydana geldiÄŸi konusunda da polise verilen ifadeler kaynak alÄ±narak Ã§eÅŸitli iddialar ortaya atÄ±lÄ±yor. ABD'de gazete manÅŸetlerine yansÄ±yan bu iddialara gÃ¶re Alec Baldwin, bir sahnenin provasÄ± iÃ§in kendisine verilen silahÄ±n dolu olduÄŸunu bilmiyordu. Ä°ÅŸte o prova sÄ±rasÄ±nda Baldwin, silahÄ± ateÅŸledi ve Halyna Hutchins'i gÃ¶ÄŸsÃ¼nden vurdu. Onun tam arkasÄ±nda duran yÃ¶netmen Joel Souza da omuzundan yaralandÄ±.
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Alec Baldwinden trajik kaza sonrasÄ± ilk sÃ¶zler: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum

YANILDIKLARINI ANLADILAR AMA...
Yine basÄ±nÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re, yardÄ±mcÄ± yÃ¶netmen silahÄ± Alec Baldwin'e verirken silahÄ±n dolu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gÃ¼venliÄŸin saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Fakat yanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± daha sonra yaÅŸanan trajik olayla ortaya Ã§Ä±ktÄ±. SilahÄ±n ne tÃ¼r bir mÃ¼himmatla dolu olduÄŸu net olarak bilinmiyor.
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Alec Baldwinden trajik kaza sonrasÄ± ilk sÃ¶zler: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum

SENARYO DANIÅžMANI OLAY SIRASINDA HUTCHINS'Ä°N YANINDAYDI
Rust filminin senaryo danÄ±ÅŸmanÄ± Mamie Mitchell, olay meydana geldiÄŸi sÄ±rada Halyna Hutchins'in yanÄ±nda durduÄŸunu sÃ¶yledi. Mithchell, olay gerÃ§ekleeÅŸtikten sonra hemen yardÄ±m iÃ§in 911'i aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±. Hutchins'in Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili olarak da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "Kariyerinin baÅŸÄ±nda gitti. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ ve nadir bulunacak bir insandÄ±."

Alec Baldwinden trajik kaza sonrasÄ± ilk sÃ¶zler: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum

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CENAZE TÃ–RENÄ° CUMA GÃœNÃœ
Halyna Hutchins'in cenaze tÃ¶reninin Ã¶nÃ¼mÃ¼deki cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacaÄŸÄ± ve film ekibinin de hazÄ±r bulunacaÄŸÄ± belirtildi.

Alec Baldwinden trajik kaza sonrasÄ± ilk sÃ¶zler: YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m ÅŸoku ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼yÃ¼ anlatacak kelime bulamÄ±yorum

GÃ–ZYAÅžLARINI TUTAMADI
Baldwin, olayÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶nÃ¼llÃ¼ olarak Santa Fe Åžerif Ofisi'nde ifade verdikten sonra aÄŸlayarak bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaparken objektiflere takÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Halyna Hutchinsin sette Ã¶lÃ¼mÃ¼, ailesini ve sevenlerini yasa boÄŸdu: OÄŸluna veda edip Ã§alÄ±ÅŸmaya gitti, ama bir daha evine dÃ¶nemeyecek

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Alec Baldwinin tweeti ÅŸoke etti: Birini haksÄ±z yere Ã¶ldÃ¼rmek nasÄ±l bir his merak ediyorum

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#Alec Baldwin YanlÄ±ÅŸlÄ±kla Görüntü Yönetmenini Öldürdü#Alec Baldwin#Halyna Hutchins

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