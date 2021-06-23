AltÄ± Ã§ocuklu aile galada: Hepsi Ã¶yle uslu durdu ki



Ä°LGÄ° ODAÄžI OLDULAR

Mutlu Ã§ift, Alec ve Hilaria Baldwin, The Boss Baby: Family Busines in New York adlÄ± filmin galasÄ±na, ikisi henÃ¼z bebek olan altÄ±Â Ã§ocuklarÄ±yla birlikte katÄ±ldÄ±. Hepsi takÄ±m elbise giyen aile, galanÄ±n da ilgi odaÄŸÄ± oldu.





Ã‡OCUKLAR GAYET USLU

Alec ve Hilaria Baldwin, dokuz aylÄ±k oÄŸullarÄ± Eduardo ile Ã¼Ã§ aylÄ±k kÄ±zlarÄ± Lucia'yÄ± kucaklarÄ±na aldÄ±. Daha bÃ¼yÃ¼k olan diÄŸer Ã§ocuklarÄ± ise anne ve babalarÄ±nÄ±n yanÄ±nda yÃ¼rÃ¼yerek fotoÄŸrafÃ§Ä±larÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±. En bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ 7 yaÅŸÄ±nda olan Ã§ocuklarÄ±n uslu durmasÄ± ve objektif karÅŸÄ±sÄ±nda sanki yÄ±llarÄ±n sanatÃ§Ä±larÄ± gibi durmalarÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

ALTI Ã‡OCUKLU HAYAT

63 yaÅŸÄ±ndaki Alec Baldwin ile 37 yaÅŸÄ±ndaki yoga eÄŸitmeni Hilaria Baldwin'in, 7 yaÅŸÄ±nda Carmen, altÄ± yaÅŸÄ±nda Rafael, dÃ¶rt yaÅŸÄ±nda Leonardo, Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda Romeo, altÄ± aylÄ±k Edoardo ve 3 aylÄ±k Lucia adÄ±nda altÄ± tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.





BALDWIN'Ä°N BÄ°R DE YETÄ°ÅžKÄ°N KIZI VAR

Alec Baldwin, Hilaria Baldwin ile olan evliliÄŸinden altÄ± Ã§ocuk babasÄ±. Bunun yanÄ± sÄ±ra eski eÅŸi oyuncu Kim Basinger'dan da Ireland adlÄ± 25 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor. Ireland Baldwin, model olarak kariyer yapÄ±yor.

KADRODA ÃœNLÃœLER YER ALIYOR

Baldwin ailesinin tam kadro galasÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± The Bobb Baby: Family Business in New York aynÄ± adlÄ± serinin ikinci filmi. Animasyon tÃ¼rÃ¼ndeki filmde Alec Baldwin'in yanÄ± sÄ±ra Steve Buscemi, Jimmy Kimmel, Lisa Kudrow'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu kalabalÄ±k bir kadro gÃ¶rev aldÄ±.



Ä°KÄ° BEBEK ARKA ARKAYA GELDÄ°

Hilaria Baldwin, sÄ±k sÄ±k sosyal medya sayfasÄ±ndan Ã§ok Ã§ocuklu aile yaÅŸantÄ±sÄ±ndan kesitler sunan paylaÅŸÄ±mlar yapÄ±yor. Hilaria Baldwin, geÃ§en yÄ±lÄ±n ÅŸubat ayÄ±nda Eduardo adÄ±nÄ± verdikleri oÄŸullarÄ±nÄ±n doÄŸumunu duyurmuÅŸtu.



HERKESÄ° ÅžAÅžIRTTI

Baldwin, onun doÄŸumundan altÄ± ay sonra da bu kez Lucia adÄ±nÄ± verdikleri kÄ±z bebeÄŸin aralarÄ±na katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sosyal medyadan duyurup herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtmÄ±ÅŸtÄ±. Bu bebeÄŸin evlatlÄ±k olduÄŸu iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ± Ã¶nce. Fakat sonra Lucia Baldwin'in, taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¼nyaya geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.





ONLARIN DA Ã‡OK SAYIDA Ã‡OCUÄžU VAR

BeÅŸ farklÄ± kadÄ±ndan toplamda 10 Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼yÃ¼ biliyor musunuz? Peki ya hangi Ã¼nlÃ¼ her sevgilisinden birer Ã§ocuk sahibi oldu. Ä°ÅŸte yaÅŸadÄ±klarÄ± her evlilik ya da iliÅŸkiden Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼ler.





ALTI Ã‡OCUÄžU VAR

Ã–zel hayatÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde yaÅŸamayÄ± sevmeyen Ã¼nlÃ¼lerden biri de Pittbull. Model Barbara Alba'dan dÃ¼nyaya gelen iki Ã§ocuÄŸu biliniyor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± kadÄ±nlardan 4 Ã§ocuÄŸu daha var Pittbull'un. Yani Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± toplamda altÄ± Ã§ocuk babasÄ±.



ÃœÃ‡ FARKLI KADINDAN BEÅž Ã‡OCUK, BÄ°R DE EVLATLIK

Marc Anthony'nin Jennifer Lopez'in ikiz Ã§ocuklarÄ± Max ve Emme'nin babasÄ± olduÄŸunu bilmeyen yok. Oysa Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± toplamda 6 Ã§ocuk babasÄ±, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n anneleri de 3 farklÄ± kadÄ±n. Ä°kizleri, Jennifer Lopez ile evliliÄŸinden. Eski eÅŸi Dayanara Torres'ten iki tane oÄŸlu var ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n. Debbie Rosado'dan da bir yetiÅŸkin kÄ±zÄ± ve bir de evlatlÄ±k oÄŸlu var.





10 Ã‡OCUK BABASI

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ã§ok Ã§ocuk sahibi olan Ã¼nlÃ¼lerinden biri Eddie Murphy. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n anneleri beÅŸ farklÄ± kadÄ±n olan toplam 10 Ã§ocuÄŸu bulunuyor.





ÃœÃ‡ ERKEK BÄ°R KIZ

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã§ok Ã§ocuklu Ã¼nlÃ¼ Ã§iftlerinden biri de David ve Victoria Beckham. Ä°lk bebeklerini evlenmeden Ã¶nce dÃ¼nyaya getiren Ã§ift, daha sonra iki erkek Ã§ocuk sahibi daha oldu. Tek kÄ±zlarÄ± ise sonradan dÃ¼nyaya geldi.





Ã‡APKIN ÅžARKICININ DA Ã‡OK Ã‡OCUÄžU VAR

Bir dÃ¶nemin en yakÄ±ÅŸÄ±klÄ± ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan biri olan Julio Iglesias Ã§apkÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla da bilinirdi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n eski eÅŸi Maria Isabey Breysler Arrastia'dan Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu var. HollandalÄ± model Miranda Rijnsburger ile birlikteliÄŸinden de beÅŸ tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

Â ALTI Ã‡OCUKLU AÄ°LE

Angelina Jolie ile Brad Pitt de Hollywood'un Ã§ok Ã§ocuklu Ã§iftlerinden biri olarak biliniyor. ÃœÃ§Ã¼ biyolojik, Ã¼Ã§Ã¼ evlatlÄ±k altÄ± Ã§ocuÄŸu var Ã§iftin. AyrÄ±lÄ±k sÃ¼recinde de onlarÄ± en Ã§ok zorlayan konu, Ã§ocuklarÄ±n velayeti oldu.

Â O DA Ã‡OK SAYIDA Ã‡OCUK SEVÄ°YOR

Eski iliÅŸkisinden bir kÄ±z Ã§ocuÄŸu sahibi olan Klum daha sonra da ÅŸarkÄ±cÄ± Seal ile olan evliliÄŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuk daha dÃ¼nyaya getirdi.





ALTI Ã‡OCUKLU

Usta yÃ¶netmen Steven Spielberg'in de bazÄ±larÄ± evlatlÄ±k altÄ± tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.

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