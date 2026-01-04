Aldıkları en kötü haber bile aşklarına yaradı… Evlilikleri yeniden canlandı: Artık onları hiçbir kuvvet ayıramaz!

Haberin Devamı

2024’te peş peşe gelen kanser haberlerinin ardından zor bir sene geçiren İngiliz kraliyet ailesi 2025’te toparlandı, peş peşe halkın önüne çıkıp iyi durumda olduklarını herkese göstererek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

SON BİRKAÇ SENE BİR KÂBUSU YAŞADILAR

Kate Middleton 2023’ün sonlarında gizemli şekilde bir anda ortalıktan kayboldu, onu aylarca kimse görmedi. Bu sürede de William ve Kate’in evliliğiyle ilgili boşanmadan ihanete birçok iddia ortaya atıldı.

Mart 2024'te 43 yaşındaki Kate, kendisine türü belirtilmeyen bir kanser teşhisi konulduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıkladı. Kate, Eylül 2024'te kanserden kurtulduğunu ve Ocak 2025'te kanserinin remisyonda olduğunu yani gerilediğini doğruladı.

Haberin Devamı

Bu zorlu süreç boyunca evlilikleri sallantıda dedikoduları çıkmasına rağmen Prens William ve Kate Middleton yıkılmaz birlikteliklerini sergileyerek hem aşklarına hem de ileride tahta oturduklarında gösterecekleri güce olan güveni tazeledi.

EVLİLİKLERİ HAKKINDA SÖYLENMEYEN KALMAMIŞTI…

Kraliyet uzmanları kraliyet ailesinin geçirdiği yılı analiz ederken Kate Middleton'ın kansere yakalanmasının Prens William ile evliliğini “yeniden canlandırdığı” yorumunu yaptılar.

Hayatları ve evlilikleri tıpkı birer Hollywood yıldızıymış gibi sürekli mercek altına alınan çiftin yaşadıkları sağlık sorunları ve ailevi zorlukların üstesinden geldikten sonra her zamankinden daha yakın göründüğü su götürmez bir gerçek.

Kraliyet uzmanlarına göre, Galler Prensesi'nin kanserle mücadelesi, Prens William ve Kate Middleton'ın evliliğini hem güçlendirdi hem de dengeledi.





Haberin Devamı

EVLİLİKLERİ HEM GÜÇLENDİ HEM DE DENGELENDİ

Dışarıya karşı her zaman her şey yolundaymış gibi gülümseyerek poz veren, özel hayatları ve evlilikleri hakkında kurallar gereği hiçbir şeyi açıkça konuşmayan çift hakkında sık sık evliliklerinin kamuoyunda yansıtıldığı kadar mutlu olmayabileceğine dair söylentiler vardı.

Şimdi ise William ve Kate’i görenler artık böyle bir durum olmadığına neredeyse emin gibi. Kraliyet uzmanları Kate'in hastalığının William için onun hayatında ne kadar önemli olduğunu güçlü bir şekilde hatırlattığını ve yirmi yılı aşkın süredir birlikte olan çift arasındaki duygusal bağı yeniden canlandırdığını söylüyor.

Haberin Devamı

"William öfke patlamalarıyla tanınıyordu ve Kate de durumu sakinleştirmenin yollarını bulmuştu, ancak şahsen, kanser teşhisi ve William’ın onu kaybetme tehdidinden sonra yakınlığın yeniden canlandığı hissediliyor. Ve bu nedenle, normal bir aile hayatı sürmeye çalışmak için saray yerine daha sessiz bir yaşam alanı gibi kararlar alındı.”

YENİ EVDE YENİ HAYAT BAŞLADI

Kasım ayında William, Kate ve üç çocukları - Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis - Windsor Büyük Parkı'nda yer alan Forest Lodge'daki yeni evlerine taşındılar.

Aile, 2022'de Kensington Sarayı'ndaki ikametgahlarından taşınmış ve sonra Windsor malikanesindeki Adelaide Cottage'da yaşamıştı. Ancak Kate ve William, Adelaide Cottage'da hayatlarının en zorlu yıllarından bazılarını yaşamıştı ve yeni bir başlangıca ihtiyaçları vardı.

Haberin Devamı

Kate'in kanser mücadelesine ek olarak, aile Adelaide Cottage'da yaşarken Kraliçe II. Elizabeth'in Eylül 2022'deki ölümü ve Kral II. Charles'ın kendi kanser teşhisi de dahil olmak üzere başka zor zamanlar da geçirdi. Charles, Şubat 2024'te kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü açıklamıştı; bu, Kate'in kendi teşhisini paylaşmasından bir ay önceydi.

Habere göre çift, Forest Lodge'u "sonsuza dek evleri" yapmayı planlıyor ve William tahta çıktıktan sonra bile sekiz yatak odalı bu konutta yaşamaya devam edecekler. Bu hamle, Buckingham Sarayı'nın daha önce resmi kraliyet konutu olarak hizmet vermesi nedeniyle gelenekle bir kopuş anlamına geliyor.

Haberin Devamı





YAŞADIKLARI ZORLUKLAR EVLİLİKLERİNİ GÜÇLENDİRDİ

Kraliyet uzmanı Hilary Fordwich, William ve Kate'in birlikte zorlukların üstesinden geldikten sonra bağlarının güçlendiği yönündeki görüşünü "Zorluklar ya bir evliliği yok eder ya da çiftleri ortak zorluklardan sonra daha da yakınlaştırır. William ve Kate’in evliliği bu sınavdan güçlenerek çıktı” şeklinde aktardı.

2024 yılında, Kate kanser tedavisi görürken sadece birkaç kez kamuoyunun karşısına çıktı. Geçen ocak ayında iyileştiğini açıkladığından beri, Kate kraliyet görevlerine geri dönerek daha düzenli kamuoyu etkinliklerine yeniden başladı.

Son birkaç ayda, William ve Kate, önemli kamu ve aile odaklı etkinliklerde birlikte birçok kez göründüler. Üstelik çift 2025’te Donald Trump – Melania Trump, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron’u ağırladılar ve kraliyet ailesinin en yoğun yıllarından birini yaşadılar.

İLK KEZ BÖYLE BİR SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDULAR… AŞK HER HAREKETLERİNE YANSIDI

Çiftin daha sık birlikte görünmeye başlamasından bu yana, birçok kraliyet gözlemcisi, geçmişe kıyasla halka açık etkinliklerde daha açık ve sevgi dolu göründüklerini belirtiyor.

William ve Kate'in sıcaklığı ve yakınlığı, kasım ayındaki kırmızı halı görünümlerinde tüm açıklığıyla sergilendi. Viral olan videolarda, Prens'in etkinlik öncesinde arabalarından inerken Kate'in elini kısaca öptüğü, Kate'in ise kocasına hayranlıkla baktığı görüldü.

Aynı etkinlik sırasında, William'ın Kate'i salona yönlendirirken elini sırtına koyduğu görüldü.

Çiftin kamuoyu önündeki sevgi gösterilerinin, Kate'in sağlık sorunlarının ardından güçlü ortaklıklarının bir işareti gibi göründüğü konusunda tüm uzmanlar fikir birliği içinde…

Kraliyet yorumcuları ayrıca, William'ın son yıllarda kendisinin ve ailesinin karşılaştığı kişisel zorluklar hakkında konuşurken giderek daha şeffaf hale geldiğine de dikkat çekti. Uzmanlar, William'ın açık sözlülüğünün, kıdemli kraliyet üyelerinin genellikle özel aile meselelerini kamuoyunun gündeminden uzak tuttuğu geçmişten bir değişimi işaret ettiğini belirtti.

YAŞADIĞI KORKU VE ÜZÜNTÜYÜ İLK KEZ ANLATTI

Kasım 2024'te William, Güney Afrika'nın Cape Town şehrine yaptığı bir gezi sırasında gazetecilerle konuşurken "acımasız" bir yıl geçirdiğini açıkladı. William, "Korkunçtu. Muhtemelen hayatımın en zor yılıydı” diyerek kraliyet tarihinde çok rastlanmayan bu itirafla gündeme geldi.





"Geçmişteki kraliyet üyelerinin aksine, Prens William Prenses Catherine'i kamuoyu önünde övdü. Zorluklarını bu kadar açık bir şekilde dile getirerek, hem destekleyici hem de, daha da önemlisi, kalbinden konuşuyor ve bu da onu daha da anlaşılabilir ve sevilebilir kılıyor. Ayrıca, kraliyet protokolüne tamamen aykırı olarak, tüm bu kamuoyu önündeki sevgi gösterileri, kelimenin tam anlamıyla daha modern bir monarşinin izlerini gösteriyor. Genel olarak, birbirlerine karşı karşılıklı bir sevgi ve saygı duyuyorlar ve bu kesinlikle belli oluyor."