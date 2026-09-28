Eskiden babasÄ±, annesine dÃ¼nyayÄ± der ederdi... O ise dersini Ã§oktan almÄ±ÅŸ... ParÄ±lda benim gÃ¼zel elmasÄ±m!

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BazÄ±larÄ± bundan bÄ±kÄ±p kendilerini takip eden bakÄ±ÅŸlardan saklanmaya Ã§alÄ±ÅŸsa da bu duruma alÄ±ÅŸÄ±nca bir daha geri plana Ã§ekilmek de zor olur zaten.

Hem zaten girdiÄŸi her ortamda bir yÄ±ldÄ±z ya da deÄŸerli bir mÃ¼cevher gibi parlamayÄ± kim istemez ki!

Ama iÅŸte bu durum, bir gÃ¼n daha parlak bir yÄ±ldÄ±z ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nda deÄŸiÅŸebilir. Ä°nsan birden kendini geri planda bulabilir.

Bu kimini rahatsÄ±z eder kimini de mutlu.

BÃ¼yÃ¼k Britanya tahtÄ±nÄ±n gelecekteki sahibi Prens William da iÅŸte bunlardan biri.

Halktan bir aileden gelen ama hem zarafet hem de opÃ¼lerlik konusunda kraliyet kanÄ± taÅŸÄ±yanlarÄ± bile geride bÄ±rakan karÄ±sÄ± Kate Middleton'Ä±n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n herkesin gÃ¶zlerini kamaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k bir gururla izliyor.

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Bir baÅŸka deyiÅŸle anlatÄ±rsak babasÄ± Kral Charles'Ä±n bir zamanlar olduÄŸunun tam tersine...

Konunun meraklÄ±larÄ± ya da yaÅŸÄ± tutanlar bilir zaten.



BABASI, GENÃ‡ VE GÃœZEL KARISINI Ã‡OK KISKANIRDI

O dÃ¶nemde veliaht olan Charles, Diana ile evlenince bir anda gÃ¶lgede kalmÄ±ÅŸtÄ±. Diana'nÄ±n Ã¶yle parlak bir Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± vardÄ± ki birlikte gittikleri ortamlarda kimse Charles'Ä± gÃ¶rmÃ¼yordu bile.

Herkes onun yanÄ±ndaki bu utangaÃ§ gÃ¼lÃ¼msemeli, gÃ¼zel ve genÃ§ kadÄ±na odaklanÄ±yordu.

Elbette ailesinin ve Ã¼lkesinin gÃ¶zdesi olarak bÃ¼yÃ¼yen Charles karÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶lgesinde kalmaktan hatta kimi zaman gÃ¶rÃ¼lmez olmaktan bÃ¼yÃ¼k rahatsÄ±zlÄ±k duyuyordu.

YÄ±llarca Diana'yÄ± aldatÄ±p sonra da evlendiÄŸi ÅŸimdiki karÄ±sÄ± Camilla'dan memnun olmasÄ±nÄ±n sebeplerinden biri de bu ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re.

Camilla asla kocasÄ±ndan daha fazla dikkat Ã§ekmiyor. Hatta onun gerisinde kalmak iÃ§in Ã¶zel bir Ã§aba bile gÃ¶steriyor.



HERKESÄ° IÅžIÄžIYLA BOÄžUYOR

Ama konu Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate Middleton'a gelince durum farklÄ±.

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KocasÄ±yla gittikleri her yerde Kate, onu ve hatta eÄŸer yanlarÄ±nda aileden baÅŸkalarÄ± varsa hepsini kendi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla boÄŸuyor ve gÃ¶lgede bÄ±rakÄ±yor.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re de William bu durumdan gayet memnun. Yani babasÄ± Charles'Ä±n genÃ§liÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± gibi karÄ±sÄ±nÄ± kÄ±skanmak yerine onunla gurur duyuyor. Hatta onun daha da parlamasÄ± iÃ§in bile Ã§aba harcÄ±yor.

FotoÄŸrafÃ§Ä± Helena Chard, Ã§ifti sÄ±k sÄ±k gittikleri etkinliklerde takip eden basÄ±ndan bir isim.



SADECE GURUR DEÄžÄ°L HAYRANLIK DA VAR

Chard, Fox Digital'e yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada "William'Ä±nki sadece gÃ¶rev bilinci deÄŸil. Prens, karÄ±sÄ±yla sadece gurur duymakla kalmÄ±yor. AynÄ± zamanda ona hayranlÄ±k besliyor. Catherine'e baktÄ±ÄŸÄ±nda William'Ä±n yÃ¼zÃ¼ aydÄ±nlanÄ±yor" diye anlattÄ± durumu.

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Hatta onun sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu durum 15 yÄ±llÄ±k evlilik ve Ã¼Ã§ Ã§ocuktan sonra bire deÄŸiÅŸmiÅŸ deÄŸil.

FotoÄŸrafÃ§Ä± Helena Chard'a gÃ¶re Kate ile William, aslÄ±nda hiÃ§ kolay olmayan bir ÅŸeyi baÅŸardÄ± bu ÅŸekilde. Hem iÅŸleyen Ã¶zel bir aile hayatÄ± hem de aynÄ± ÅŸekilde tÄ±kÄ±r tÄ±kÄ±r ilerleyen bir kamusal alan oluÅŸturdular.

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AÄ°LENÄ°N EN DEÄžERLÄ° MÃœCEVHERÄ°

DiÄŸer yandan aslÄ±nda Kate ve William'Ä±n bu durumu Ä°ngiliz kraliyet ailesi iÃ§in de bir kazanÃ§.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k yÃ¼zleri giderek eskiyen, halkÄ±n bazÄ± kesimleri tarafÄ±ndan gereksiz bile gÃ¶rÃ¼len bu ailenin bir mÃ¼cevhere ihtiyacÄ± var. Ä°ÅŸte o da Kate birÃ§ok yoruma gÃ¶re.

Bir baÅŸka gazeteci Jennie Bond da bu konuda "Kate ile William tÄ±pkÄ± Diana'nÄ±n sahip olduÄŸu o Ã§ekiciliÄŸe sahip. Bu da onlarÄ± gÃ¼Ã§ sembolÃ¼ bir Ã§ift haline getiriyor. Ä°nsanlar geÃ§miÅŸte Diana'dan bÃ¼yÃ¼lendikleri gibi bugÃ¼n de Kate'ten bÃ¼yÃ¼leniyorlar. Uzun boylu, zarif, seÃ§kin konuÅŸkan. William da karÄ±sÄ±nÄ±n bu ÅŸekilde bir yÄ±ldÄ±za dÃ¶nÃ¼ÅŸmesinden gayet memnun" sÃ¶zleriyle yorumladÄ± Galler Ã§iftinin durumunu.

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KARISININ BU Ã‡EKÄ°CÄ°LÄ°ÄžÄ°NÄ°N KEYFÄ°NÄ° Ã‡IKARIYOR

Kate Middleton hakkÄ±nda bir biyografi kaleme alan yazar Christopher Andersen de gazeteciyle aynÄ± fikirde.

"Kate, Ä°ngiliz halkÄ±nÄ± tÄ±pkÄ± bir zamanlar Diana'nÄ±n etkilediÄŸi gibi etkiliyor" diye konuÅŸtu Andersen.

Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Ama Charles'Ä±n, Diana'nÄ±n popÃ¼lerliÄŸini kÄ±skanmasÄ±nÄ±n tam tersine William, Kate'in parlamasÄ±na izin veriyor. Hatta karÄ±sÄ±nÄ±n bu ihtiÅŸamÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± bile oluyor."

Andersen'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re hem Kate hem de William, aslÄ±nda birbirlerine Ã§eyrek yÃ¼z yÄ±ldÄ±r omuz veren bir Ã§ift. Ã–zellikle de Kate'in kanserle mÃ¼cadelesi aralarÄ±ndaki iliÅŸkiye daha farklÄ± bir boyut bile getirdi.