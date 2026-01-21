AldattÄ±ÄŸÄ± kocasÄ± bile ondan vazgeÃ§ememiÅŸti: Bu yaÅŸÄ±ndan sonra aÅŸÄ±k oldu, oÄŸluyla arasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±: Ya sevgilin ya ben

Haberin DevamÄ±

Ã–yle ki annesi onun oÄŸlu olduÄŸunu kanÄ±tlamak iÃ§in DNA testi bile yaptÄ±rmak zorunda kaldÄ±. SonuÃ§ olarak onun gerÃ§ek oÄŸlu olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ± ama babasÄ± ona ne soyadÄ±nÄ± verdi ne de mirasÄ±ndan pay...

Ä°lerleyen yÄ±llarda ona annesinin sevgilileri ve eski kocasÄ± babalÄ±k yaptÄ±. O ÅŸekilde de bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Ama yanÄ±nda hep annesi vardÄ±. Onu doÄŸuran, bÃ¼yÃ¼ten, bakan, bugÃ¼nlere getiren, aynÄ± zamanda hem kariyer yolu aÃ§Ä±p hem de en iyi arkadaÅŸÄ± olan annesi.

Ama ÅŸimdi anneciÄŸiyle de arasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ annesi birine aÅŸÄ±k oldu. Bu durum da bir zamanlar Ã§ok sÄ±cak olan anne- oÄŸul iliÅŸkilerini olumsuz etkiledi.

ARALARINA AÅžK GÄ°RDÄ°

Bu anlatÄ±lan Ä°ngiliz oyuncu, model ve moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± Elizabeth Hurley ile oÄŸlu Damian Hurley'in kÄ±sa hikayesi...

Annesine olan fiziksel benzerliÄŸiyle de Ã§ok dikkat Ã§eken 23 yaÅŸÄ±ndaki Damian ile Liz Hurley'in arasÄ±na "aÅŸk" girdi...

60 yaÅŸÄ±ndaki Hurley, hayatÄ±nÄ±n olgunluk dÃ¶neminde kimsenin hatta belki kendisinin bile beklemediÄŸi bir aÅŸka dÃ¼ÅŸtÃ¼... AmerikalÄ± country mÃ¼zisyeni Billy Ray Cyrus ile romantik bir iliÅŸkiye baÅŸladÄ±.

Kendisi bu iliÅŸkiden gayet mutlu ama ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re oÄŸlu onunla aynÄ± fikirde deÄŸil.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ Damian, annesinin artÄ±k her fÄ±rsatta sevgilisinin yanÄ±na koÅŸmasÄ±ndan, eskiden olduÄŸu gibi kendisiyle uzun uzun vakit geÃ§irmemesinden dertli.





YAÅžI BÃœYÃœSE DE HALA Ã‡OCUKMUÅž MEÄžER

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu durum Liz Hurley'i de zorluyor. YakÄ±n Ã§evresinin sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Hurley, kendini iki parÃ§aya bÃ¶lÃ¼nmÃ¼ÅŸ hissediyor.

Daha da Ã¶tesinde sanki oÄŸlu Damian ile sevgilisi Billy Ray arasÄ±nda bir tercih yapmaya zorlanÄ±yormuÅŸ gibi geliyor gÃ¼zel yÄ±ldÄ±za.

Hurley'e yakÄ±n bir kaynak "Liz bunun zor bir dÃ¶nem olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor. Ona gÃ¶re bu durum Damian aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼me sancÄ±larÄ± anlamÄ±na geliyor. Bu zor gÃ¼nlerin atlatÄ±lacaÄŸÄ±na inanÄ±yor. Ama yine de Liz Ã§ok bÃ¼yÃ¼k gerilim iÃ§inde" diye anlattÄ± durumu.

Yine kaynaklara gÃ¶re Damian, annesi Billy Ray Cyrus ile iliÅŸki yaÅŸayÄ±ncaya kadar onun gÃ¶z bebeÄŸiydi.



BÃ¼tÃ¼n hayatÄ±nÄ± oÄŸluna adayarak onu bÃ¼yÃ¼ten Liz Hurley,Â artÄ±k Damian'Ä±n kendi ayaklarÄ± Ã¼zerinde durabileceÄŸine inanÄ±yor olacak ki sevgilisi Billy Ray'e yoÄŸunlaÅŸtÄ±.





ANNESÄ°NÄ° PAYLAÅžMAK Ä°STEMÄ°YOR

Yine de anne ile oÄŸula yakÄ±n kaynaklar, iÅŸlerin Elizabeth Hurley'in umduÄŸu gibi gitmediÄŸini savunuyor. Onlara gÃ¶re Damian'Ä±n artÄ±k kendi hayatÄ± olsa da yine de annesini sevgilisiyle paylaÅŸmaktan Ã§ok hoÅŸlanmÄ±yor.

Daha da Ã¶tesinde yine sÃ¶ylenenlere bakÄ±lÄ±rsa annesinin eski sevgilileriyle arasÄ± gayet iyi olan Damian, Billy Ray Cyrus ile fazla vakit geÃ§irmeye de sÄ±cak bakmÄ±yor.

Ama diÄŸer yandan Damian, annesinin gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ alacak adÄ±mlar atmaktan da geri durmuyor.

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±lÄ±n kasÄ±m ayÄ±nda Damian yaptÄ±ÄŸÄ± bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Billy Ray'in tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± en sevimli adamlardan biri olduÄŸunu beyan etse de kalbi pek Ã¶yle sÃ¶ylemiyor.

SÃ¶ylenenlere gÃ¶re Liz Hurley'in oÄŸlu Damian ile sevgilisi Billy Ray ilk tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nda birlikte vakit geÃ§irdiler. Ama son geliÅŸmelere bakÄ±lÄ±rsa yÄ±ldÄ±zlarÄ± pek de barÄ±ÅŸmadÄ±.

Â

HURLEY'Ä°N ESKÄ° KOCASINA 'BABA' DÄ°YORDU

Ä°ÅŸin ilginci Damian kÃ¼Ã§Ã¼kken biyolojik babasÄ± Steve Bing ile neredeyse hiÃ§ gÃ¶rÃ¼ÅŸmedi. Onun yerine annesinin eski sevgilisi Hugh Grant, bir dÃ¶nem evlenip boÅŸandÄ±ÄŸÄ± Arun Nayar, evliliÄŸinin yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olduÄŸu ileri sÃ¼rÃ¼len Shane Warne, Damian'Ä±n hayatÄ±nda oldu..

Hatta annesinin eski kocasÄ± Arun Nayar'a "Baba" diye bile hitap etti Ã§ocukken. Hurley ile Nayar Ã§oktan boÅŸanmalarÄ±na raÄŸmen Hint asÄ±llÄ± iÅŸ insanÄ± Hurley ile oÄŸlunu asla yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor. Ã–nemli gÃ¼nlerde, kutlamalarda hep bir araya geliyorlar.

Durum bÃ¶yleyken Damian Hurley, annesinin yeni sevgilii Liz Hurley ile bir tÃ¼rlÃ¼ diÄŸerleriyle olduÄŸu gibi anlaÅŸamadÄ±.

BÃ¼tÃ¼n bu karmaÅŸa iÃ§inde en Ã§ok gerilim yaÅŸayan taraf ise Elizabeth Hurley oluyor.

Bir yandan oÄŸlunu, diÄŸer yandan sevgilisini ikna etmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken periÅŸan oluyor. Onun iÃ§in yorucu olsa da kendisine yakÄ±n kaynaklarÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re Hurley'in ne oÄŸlu Damian'dan ne de sevgilisi Billy Ray'den vazgeÃ§meye niyeti var!

Arun Nayar, hala Damian'Ä±n hayatÄ±ndan Ã§Ä±kmadÄ±... Ã–nemli gÃ¼nlerinde kendi Ã¶z oÄŸlu gibi onu yalnÄ±z bÄ±rakmÄ±yor.





Hurley'in en Ã¼nlÃ¼ eski sevgilisi Hugh Grant, geÃ§miÅŸte de bugÃ¼n de Damian iÃ§in Ã¶nemli biri. Grant'Ä±n artÄ±k kendi Ã§ocuklarÄ± olsa da zaman zaman Damian ile bir araya geliyor.





DiÄŸer yandan ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Damian ile Liz Hurley'in yeni sevgilisi Billy Ray Cyrus'Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ barÄ±ÅŸmadÄ±.Â

Â

Â