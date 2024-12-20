Aldattığı karısının intikamı acı oldu... Öde şimdi ihanetin bedelini!

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O sırada yakın çevreleri dışında hiç kimsenin Jackman'ın karısını, The Music Man'deki rol arkadaşı Sutton Foster ile aldattığından haberi yoktu. Bu yüzden de bu "örnek" evliliğin bitecek olması soğuk duş etkisi yarattı.

Uzun sözün kısası evliliğin neden bittiği artık biliniyor.

Zaten Hugh Jackman'ın ayrıldığı eşi Deborra Lee Furness de uğradığı ihaneti, bu konudaki bir sosyal medya mesajını beğenerek dolaylı yoldan doğrulamış oldu.

Artık herkesin bildiği gibi Jackman ile uğruna yuvasını yıktığı Sutton Foster, aşklarını kamuoyuna ilan etmek için fırsat kolluyor.

ELBETTE BU YAPTIĞININ BİR KARŞILIĞI OLACAK

Ama 56 yaşındaki Hugh Jackman'ın bu yaptığının bir karşılığı olmadığını ve olmayacağını sanıyorsanız büyük bir yanılgı içindesiniz demektir.

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Çünkü hep sessiz kalan Deborra Lee Furness, kendisine ihanet eden Hugh Jackman'dan etkili bir intikam almaya karar verdi.

Herkesin bütün ailesiyle bir arada vakit geçirdiği Noel sırasında Jackman, iki çocuğundan mahrum kalacak....

Halk arasındaki ifadeyle söylersek Deborra Lee Furness, çocuklarını Jackman'a göstermeyecek. Bir baba için bundan etkili bir intikam da az bulunur zaten!

ÖZEL GÜNDE ÇOCUKLARINDAN AYRI KALACAK

Bu arada küçük bir not... Evlilikleri sırasında 69 yaşındaki Deborra Lee Furness'in sağlığıyla ilgili nedenler yüzünden eski çift biyolojik çocuk sahibi olamadı.

Ama bunun yerine Oscar Maximillian ve Ava Eliot adında biri kız diğeri erkek iki çocuk evlat edindi.

İşte bu kutlamalar sırasında Hugh Jackmak, bu iki çocuğunu göremeyecek.

Bunun nedeni de Deborra Lee Furness'in, eski kocası Hugh Jackman'ın kendisini Sutton Foster ile aldatması. Özetle Furness, ihanet eden kocasından bu şekilde intikam alacak.

Şöyle olayın geçmişine biraz daha bakarsak...

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Jackman ve Furness, evlilikleri sırasında iki tane çocuk evlat edindi. Bunlardan erkek olanı Oscar Maximililan 24 yaşında.





Kızları Ava Eliot ise 19 yaşında. Deborra Lee Furness'in sağlığı doğum yapmasına izin vermediği için eski çift, her iki çocuğu da çok küçük yaşta evlat edindi.





DOSTANE AYRILIK SANILDIĞI KADAR KOLAY DEĞİL

Deborra Lee Furness ile ayrılık kararı aldıktan sonra yani geçen yılın eylül ayında Jackman, sevgilisi Sutton Foster ile ilişkisini artık eskisi kadar saklamamaya başladı.

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Bu durum da Deborra Lee Furness'i kelimenin tam anlamıyla büyük bir şok içinde bıraktı.

Eski çifte yakın kaynaklara bakılırsa Furness ile Jackman ayrılıklarını dostane bir biçimde gerçekleştirmeye çalışsalar da bu o kadar kolay olmadı. Özellikle de Deborra Lee Furness için.

Elbette bu da gayet normal. Çünkü insanın kocasının, kendisini bir başka kadın için bırakmasını kabullenmek o kadar da kolay değil.

Eski çifte yakın bir kaynak "Hugh ve Deborra bu süreci dostane bir biçimde yürütmeye çalışıyorlar. Ama bu kolay değil. Çünkü Deborra kendini küçük düşürülmüş hissediyor" diye anlattı o dönemi.

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'EVLİLİĞİNİ KURTARMAK İÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADI'

Zaten bu sırada Hugh Jackman ile Sutton Foster'ın ilişkisi usul usul söylenti konusu olmaya başlamıştı.

Bu noktada Deborra Lee Furness'in en çok yaralayan da onca yılını birlikte geçirdiği kocasının, evliliği kurtarmak için parmağını bile kıpırdatmamasıydı... Jackman, evliliğini kurtarmayı hiç istemedi.

Aradan zaman geçtikçe ihanete uğradığı için öfkesi giderek artan Deborra Lee Furness, böylesine küçük düşürüldüğü ve bir başka kadın uğruna terk edildiği için çocuklarını özel günlerde babaları Hugh Jackman'a gösterme fikrine çok açık değil artık.

Eski çifte yakın bir kaynak bu konuda "Deborra kimsenin kendisini bir kurban gibi göstermesine izin vermeyecek. Ama artık iki çocuğa ortak ebeveynlik yapmak onun için bir tür mücadele gerektiriyor. Bu konuda konuşmalarının gerektiği her an aralarında büyük bir gerginlik oluyor" diye konuştu.

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AYNI MÜZİKALDE OYNUYORLARDI... O SIRADA YAKINLAŞTILAR

Hugh Jackman ile uğruna yuvasını dağıttığı Sutton Foster, 2022 ile 2023 yılları arasında New York'ta perde açan The Music Man adlı müzikalde birlikte rol aldı. O sırada da aralarında bir yakınlaşma yaşandı.

Oyunun son gösterisini yapmasının ardından Jackman, karısı Deborra Lee Furness'ten boşanmak için adım attı.

Bu yılın ekim ayında da Sutton Foster, 10 yıldır evli olduğu ikinci kocası Ted Griffin'den boşandı.

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in birlikte çalıştıkları Avustralya yapımı bir TV dizisinin setinde tanıştığını ve 1996 yılında evlendiklerini hatırlatalım. Çiftin evliliği ise geçen yıl sona erdi.

Jackman geçtiğimiz günlerde Avustralya, Sidney'deki ünlü Bondi Plajı'nda tatil keyfi yaparken görüntüendi.





Sutton Foster ise o sıralarda Los Angeles'ta günlük hayatını sürdürüyordu. Oyuncu, geçen hafta pilates dersinden çıkarken görüntülendi.





Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in 27 yıllık evliliği tarihe karıştı.