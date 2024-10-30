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Aldattığı karısını iki çocuğuyla yalnız bıraktı... Kendisi yeni bir aşka koştu... Terlikli romantizm!

Güncelleme Tarihi:

#Natalie Portman#Benjamin Millepied#Hollywood
Aldattığı karısını iki çocuğuyla yalnız bıraktı... Kendisi yeni bir aşka koştu... Terlikli romantizm
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 08:41

Onlarınki gösteri dünyasında yaşanan bir kamera arkası masalı gibiydi... İkisi de iddialı bir filmin kadrosundaydı. Çocukluğundan bu yana kamera karşısında olan ufak tefek genç kadın o filmin yıldızıydı... Genç adam ise onun, rolünün hakkını vererek canlandırmasını sağlamakla görevli usta bir dansçı ve koreograf.

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Ama o filmin setinde olan o filmin setinde kalmadı. Film için saatler boyunca birlikte çalışan ikilinin birbirleri için aşka düşmesi fazla uzun sürmedi... Hatta aşk o kadar büyüktü ki daha onlar resmen evlenmeden bir bebeklerinin dünyaya geleceği haberi duyuldu.

Aradan geçen aylar içinde o bebek dünyaya gözlerini açtıktan sonra evlendiler. Ardından bir bebekleri daha oldu.

İkisinin de kariyeri gayet yolunda gidiyordu, evlilikleri de. Sonra ne olduysa oldu yuvalarının üzerinde ihanet bulutları gezinmeye başladı. Karısına deli gibi aşık olan o adam bir anda genç bir kadının rüzgarına kapılınca evlilik de bitti.

O genç kadın şimdi bir başına iki çocuğunu büyütüyor ve bir yandan da başarılı kariyerini sürdürüyor.

Karısını aldattıktan sonra büyük bir pişmanlık yaşadığını söyleyen adam ise görünüşe göre geçmişinin sayfalarını kapattı ve yeni bir aşka yelken açtı. Çünkü daha birkaç hafta önce yaşadığı kentin sokaklarında bambaşka bir kadınla samimi şekilde görüntülendi.

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Aldattığı karısını iki çocuğuyla yalnız bıraktı... Kendisi yeni bir aşka koştu... Terlikli romantizm

ALDATTIĞI KARISINDAN BOŞANDI, YENİ BİR AŞKIN KOLLARINA KOŞTU
Bu anlatılan daha küçücük bir çocukken Leon adlı filmle sinemaya adım atan Natalie Portman ile boşandığı kocası Benjamin Millepied'in kısa öyküsüydü.

Eski çiftin 2012 yılında başlayan iki çocuklu evliliği geçen yıl Millepied'in ihanetiyle gölgelendi. Bu yıl da sessiz sedasız boşandıklarını açıkladılar.

Bugün artık 43 yaşında olan Natalie Portman, çocukları 13 yaşındaki Aleph ve 7 yaşındaki Amalia ile birlikte yeni bir hayat kurdu kendine. Görünüşe göre boşandığı kocası, Fransız bale dansçısı ve koreograf Benjamin Millepied de öyle.

Portman şimdilik kalbinin kapılarını kimseye açmamış olsa da 47 yaşındaki Benjamin Millepied çoktan kendini yeni bir aşkın kollarına bıraktı bile...

Natalie Portman'ı genç iklim aktivisti Camille Etienne ile aldattıktan sonra bütün pişmanlığına rağmen güzel oyuncu tarafından affedilmeyen Millepied, bu ayın ikinci yarısında Paris'te kim olduğu henüz bilinmeyen bir genç kadınla sarmaş dolaş görüntülendi.

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Üzerinde günlük rahat giysileri, ayağında da terlikleri bulunan Millepied ile romantik anlar yaşadığı genç kadın paparazzi tarafından görüntülendi. İkili, o anların ardından Paris'in gece göğünün altında yollarına devam etti.

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Aldattığı karısını iki çocuğuyla yalnız bıraktı... Kendisi yeni bir aşka koştu... Terlikli romantizm

Benjamin Millepied, Paris'te gizemli bir genç kadınla samimi şekilde görüntülendi. Günlük giysiler içindeki Millepied'in ayağındaki terlikler de dikkatlerden kaçmadı. 

Aldattığı karısını iki çocuğuyla yalnız bıraktı... Kendisi yeni bir aşka koştu... Terlikli romantizm


AŞKLARI FİLM SETİNDE BAŞLADI
Portman ile Millepied'in aşkı yönetmenliğini Darren Aronofsky'nin yaptığı Siyah Kuğu filmin setinde başladı. Yapımın yıldızı Natalie Portman'dı. Deneyimli bir dansçı ve koreograf olan Benjamin Millepied ise kamera arkasında çalışıyordu.

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Hemen hatırlatalım Portman o filmde bir balerini canlandırıyordu. Elbette karakterine hayat vermek için Millepied'in desteğini gördü. Millepied, o filmin setinde de Portman'a bir balerin gibi dans etmeyi öğretti.

Bu çalışmalar sırasında da ikili birbirlerine aşık oldu. Millepied'in memleketinde yani filmin çekimlerinin yapıldığı Paris'te sarmaş dolaş sokaklarda öpüşürken görüntülendi Portman ile Millepied.

Sonra çiftin bir bebek beklediği duyuldu. Önce oğulları Aleph dünyaya geldi. 2012 yılında çift evlendi. 2017 yılında da kızları Amalia doğdu.

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Aldattığı karısını iki çocuğuyla yalnız bıraktı... Kendisi yeni bir aşka koştu... Terlikli romantizm

GENÇ BİR KADINLA ALDATILDI
Özel hayatlarını büyük bir gizlilik içinde yaşamayı seçen Portman ve Millepied ile ilgili hiç beklenmedik bir haber geçen yılın yaz aylarında geldi. Millepied, karısını aldatmıştı.

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Portman'dan 20 yaş kadar genç iklim aktivisti Camille Etienne ile kaçamak bir ilişki yaşamıştı Millepied. Üstelik bunu inkar edecek hali de yoktu. Çünkü Paris'teki ofisine girip çıkarken görüntülenmişlerdi.

Natalie Portman ise bu durumu kamuoyuna yayılmadan çok önce duymuştu. Çift bir ayrılık sürecinden sonra yeniden bir araya geldi. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmadı onlar için.

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Aldattığı karısını iki çocuğuyla yalnız bıraktı... Kendisi yeni bir aşka koştu... Terlikli romantizm

AŞK ATEŞİ ÇOKTAN SÖNMÜŞTÜ
Bir söylentiye göre Portman ile Millepied'in tek sorunu bu ihanet değildi... Elbette bu durum çiftin hayatında büyük bir sarsıntı meydana getirdi. Ama asıl sorun ilişkilerinin zaten daha önce kopma noktasına geldiğiydi bu iddialara göre.

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Bazı kaynaklara göre Natalie Portman ile Benjamin Millepied evliliğinde yaşanan bu ihanetin geleceği çoktandır belliydi.

Çünkü Siyah Kuğu filminin setinde aralarında çakan kıvılcım epey zaman önce sönmüştü. Yani film setinde dans ederken başlayan o romantik bakışmalar, sevgi dolu fısıltılar uzun süren bir ilişkinin girdabına kapılıp sıradan hale gelmişti.

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Aldattığı karısını iki çocuğuyla yalnız bıraktı... Kendisi yeni bir aşka koştu... Terlikli romantizm

KAÇAMAK İLİŞKİYLE KISA SÜRELİ BİR HEYECAN YAŞADI
Bazı yorumlara göre işte bu yüzden Millepied, genç iklim aktivisti Camille Etienne ile kısa süreli de olsa bir heyecan yaşadı. Ama bedelini de elbette derin bir pişmanlıkla ödedi.

Bu kaynaklara göre Portman, aslında kocasının yaşadığı bu ilişkinin kısa sürdüğünü ve aptalca olduğunu biliyordu.

Natalie Portman'ın kocası Benjamin Millepied tarafından atlatılması ve sonrasında bir adım atmadan duraksaması ise gösteri dünyasının son birkaç aydır en

Bu ihanet iddiaları ortaya çıktığında bütün gözler Natalie Portman'a çevrildi. Ünlü yıldız ise böyle konularda her zaman olduğu gibi sessizliğini bozmadı.

Herkes onun boşanıp boşanmayacağını konuşurken bu yılın mart ayında sözcüsü bir açıklama yaparak Portman'ın çoktan davayı açtığını ve çiftin yollarını artık resmen ayırdığını duyurdu.

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Aldattığı karısını iki çocuğuyla yalnız bıraktı... Kendisi yeni bir aşka koştu... Terlikli romantizm

Benjamin Millepied aldattığı karısı Natalie Portman'dan boşandı. Fakat çocukları, 13 yaşındaki Aleph ve 7 yaşındaki Amalia ile sık sık bir araya geliyor. 

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#Natalie Portman#Benjamin Millepied#Hollywood

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