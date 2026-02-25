Aldattığı karısı çoktan yeni aşkını buldu… O hala internetten flört peşinde koşuyor

Haberin Devamı

İki ünlü yıldız yolları kesişince hemen birbirlerine aşık olmuş, ellerini çabuk tutarak hemen evlilik kararı almışlardı. Kaçarak evlenen ve nikahında alelade bir beyaz elbise giyen ünlü gelin evlenir evlenmez yeni kocasıyla hamburger yemeye gitmişti.

Ünlü şarkıcı Lily Allen ve Stranger Things dizisinin yıldız oyuncusu David Harbour'ın sürpriz evliliği işte böyle başlamıştı. Hamburger yiyen gelin olarak anılan ünlü şarkıcı dört yıllık evliliğini geçen sene bitirdi.

Üstelik de onu çok sevdiğini söyleyen kocası tarafından bu dört yıllık evliliğin üçünde aldatıldığını öğrenerek…

40 yaşındaki şarkıcı, 2024 yılında David Harbour'la olan evliliğini, onu kendisini aldattığı iddiasıyla sonlandırmıştı.

Buna rağmen aşktan korkmayan ve vazgeçmeyen Lily Allen geçen yılın sonlarından beri girişimci Matthew Freud ve eski eşi Caroline Hutton'ın oğlu ve ünlü merhum sanatçı Lucian Freud'un yeğeni olan Jonah Freud ile aşk yaşıyor.

Ünlü çift birçok kez birlikte görüntülenmiş, birlikte gittikleri yılbaşı partisinde de öpüşürken yakalanmıştı. Lily Allen en sonunda verdiği bir röportajda Jonah Freud’dan “sevgilim” diyerek bahsetti ve bu ilişkiyi doğrulamış oldu.

Lily Allen, Grazia dergisine verdiği bir röportajda ilişki durumunu açıkladı. Röportajda kendisine en son kimin mesaj attığı sorulmuştu. Ünlü şarkıcı soruya "Erkek arkadaşım" diye cevap verdi.

Lily Allen yakın bir zaman önce ELLE UK dergisine verdiği bir kapak röportajında ​​David Harbour ile evliliğinin sona ermesinin "travmasını" ele almıştı. Ünlü şarkıcı eski kocası David'i kendisini aldatmakla suçladıktan sonra, çıkardığı albümde onun sadakatsizliklerini anlatan şarkılar yazıp intikam aldı.

Ünlü şarkıcı aşkı yeniden bulup mutluluğa yelken açmışken eski kocası David Harbour için işler bu kadar iyi gitmiyor. Karısını aldattığı ortaya çıkan ünlü oyuncu kendi hayranlarından bile sert tepki görmüştü.

David Harbour ve Lily Allen çifti sadece ünlülerin ve çok zengin sosyete üyelerinin kullandığı bir flört uygulaması olan Raya'da tanışmıştı. İkili evlendikten sonra David Harbour bu uygulamayı kullanmaya ve orada bulduğu kadınlarla görüşmeye devam etti.

Kocasından şüphelenen Lily Allen kullandığı uygulamaya geri dönüp kontrol ettiğinde David Harbour’ın bu flört uygulamasını aktif şekilde kullandığını görerek şoke oldu.

Ünlü oyuncu, şarkıcı eşini burada bulduğu farkı kadınlarla aldatıyor, yüzüne karşı da onu sevdiğini söylüyordu.

Lily Allen durumu anlayınca hemen kocasından ayrıldı, boşanma davası açtı ve bununla da kalmayıp nasıl aldatıldığını tüm dünyaya anlatarak adeta David Harbour’ı bütün dünyaya rezil etmiş oldu.

Gelen son haberlere göre David Harbour hâlâ bu özel tanışma uygulamasını kullanmaya devam ediyor.

Tanıyanlar David Harbour'ın yakın zamanda New York'ta olduğu ve hesabının aktif olduğunu söylüyor. Ünlü oyuncu hâlâ aşkı bu internet uygulamalarında arıyor ya da buradan sadece gündelik ilişkiler peşinde koşuyor.

2015 yılında piyasaya sürülen uygulama, "tanışma, ağ kurma ve yeni arkadaşlar edinme için çevrimiçi üyelik tabanlı bir topluluk" olarak tanıtılıyor. Tanışma sitesi, Simone Biles, Amy Schumer, Joe Jonas, Channing Tatum ve Chris Rock gibi ünlüleri kendine çekmesiyle biliniyor.

"Stranger Things" yıldızı ve Allen, 2019'da Raya'da tanıştılar ve Eylül 2020'de Las Vegas'ta evlendiler.

Ocak 2025'te Daily Mail'de çıkan bir habere göre, Allen, Harbour'ı aldatırken yakalamak için Raya'ya geri dönmüştü.

İddialara göre Allen, uygulamaya kendisi katılarak "dedektifçilik oynadı" ve 49 yaşındaki kocası David Harbour'ın zaten bir flört profili oluşturduğunu keşfetti.