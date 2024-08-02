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'Aldattı, boşanıyorum' dediği kocasından yine hamile: Her son yeni bir başlangıç

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#Cardi B#Offset#Belcalis Marlenis Cephus
Aldattı, boşanıyorum dediği kocasından yine hamile: Her son yeni bir başlangıç
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2024 12:25

Onlar gösteri dünyasının en ünlü çiftlerinden biri... Bunun tek nedeni de kariyerlerinde imza attıkları işler değil elbette... Çünkü bu ünlü çiftin özel hayatı da biraz karışık... Öncelikle evlilikleri bir dargın bir barışık devam ediyor... Bunun yanı sıra sürekli olarak yaptıkları lüks harcamalarla gündeme geliyorlar.

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İşte şimdi gösteri dünyasının böylesine çalkantılı bir ilişki yaşayan çiftinden iki haber geldi... Daha doğrusu biri kötü diğeri iyi iki haber...

Önce ünlü şarkıcı kocasının kendisini aldattığını ve boşanacaklarını açıkladı. Sonra da asıl sürprizi sosyal medyadan ilan etti: "Her son yeni bir başlangıçtır, bir çocuğum daha olacak..."

Aldattı, boşanıyorum dediği kocasından yine hamile: Her son yeni bir başlangıç

ÇALKANTILI BİR EVLİLİK SÜRDÜRÜYORLAR 
Kim mi bu ünlü?

Yoksul bir hayatta dünyaya gözlerini açıp şöhreti bulduktan sonra parasının haddini hesabını bilmez hale gelen Cardi B. Tabii ki kocası Offset de bu hikayenin dışında değil.

Gerçek adı Belcalis Marlenis Cephus olan Cardi B. önceki gün, kocası Offset tarafından aldatıldığını ve boşanma kararı verdiğini açıkladı.

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Gerçek adı Kiari Kendrell Cephus olan Offset, bu aldatma söylentisini yalanladı elbette. Ama Cardi B boşanma konusunda kararlı görünüyor.

Daha bu haberin dumanı üzerindeyken Cardi B. bambaşka bir haberle sosyal medya takipçilerine seslendi.

Aldattı, boşanıyorum dediği kocasından yine hamile: Her son yeni bir başlangıç

YİNE HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU
Bir balkonda çekilen pozlarını paylaşan Cardi B. "ayrılacağım" dediği kocasından hamile olduğunu duyurdu.

Üzerinde kırmızı bir kıyafet bulunan ünlü şarkıcı, "Her bitişle birlikte yeni bir başlangıç gelir. Bu sezonu sizinle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdiniz ve en önemlisi gücümü yenilediniz" mesajını yazdı.

Bu paylaşımda Cardi B'nin hamileliğinin ilerlediği, karnının da büyümüş olduğu görüldü.

Bu arada yeri gelmişken Cardi B'nin Offset ile evliliğinden beş yaşında Kulture adında bir kızı ve iki yaşında Wave adında bir oğlu olduğunu da hatırlatalım.

Aldattı, boşanıyorum dediği kocasından yine hamile: Her son yeni bir başlangıç

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ALDATMA YOK... BİRBİRLERİNDEN UZAKLAŞTILAR 
Her ne kadar Cardi B, kocası Offset'i kendisini aldatmakla suçlasa da Page Six'e konuşan bir kaynak böyle bir durum olmadığını ileri sürdü.

Onun anlattığına göre evliliğin bitme nedeni çitin birbirinden giderek uzaklaşması.

Söz konusu kaynak "Boşanma isteğinin temelinde yatan neden buydu. Boşanmak, Cardi B'nin uzun zamandır yapmak istediği bir şeydi" diye konuştu.

31 yaşındaki Cardi B ile 32 yaşındaki Offset, 2017 yılından bu yana evli. Daha önce de çift hakkında ayrılık söylentileri çıkmıştı.

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#Cardi B#Offset#Belcalis Marlenis Cephus

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