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Dile kolay, 27 yıllık evlilikleri ve iki çocukları vardı. Üstelik gittikleri her yerde aşk tablosu sergiliyorlardı.

Jackman, kendisinden yaşça epey büyük karısı Deborra Lee Furness'a olan sadakatiyle kendine kusursuz bir imaj yaratmıştı.

İşte bu yüzden boşanma haberi şaşırtıcı oldu.

Jackman ile Deborra Lee Furness'in boşanacaklarını duyurması herkesi çok şaşırtmıştı.

Üstelik bu ayrılığın ardından Jackman'ın, karısını The Music Man'daki rol arkadaşı Sutton Foster ile aldattığı ortaya çıkınca olay daha da büyüdü.

Öyle ya da böyle ünlü çift boşandı.

Şimdi aralarında kalan son bağ da koptu. Evliyken birlikte yaşadıkları, nice anıyı paylaştıkları aile evi sonunda yeni bir alıcı buldu.

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Hugh Jackman ile eski karısı Deborra Lee Furness'ın 2022 yılında satışa çıkardığı bu gösterişli ev, bir türlü alıcı bulamıyordu.

New York'ta bulunan bu lüks daire, dört yıldan bu yana sık sık satışa çıktı ve sonra geri çekildi. Hiç alıcı çıkmayınca, eski çift, burayı kiraya verme çözümünü buldu.

Eski çift, mutlu günlerinde, artık elden çıkan o tripleks evde yaşıyordu.

Ama o da uzun ömürlü olmadı.

Sonunda Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness'in gösterişli evine bir alıcı bulundu.



10 MİLYON DOLAR UCUZA ALICI BULDU

Diğer yandan ev, başlangıç fiyatından çok aşağıda bir rakama satılıyor şimdi.

Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman, evlerini, mutlu dönemlerinde yani 2008 ylında 21 milyon dolara satın almıştı.

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Sonrasında 2022'de ilk satışa çıktığında istedikleri ramak 38.9 milyon dolardı.

Aradan geçen zamana karşın bir türlü satılamayan ev için sonunda yeni bulunan alıcıyla 28.75 milyon dolara anlaşma sağlandı.

Bir başka deyişle Deborra Lee Furness ile Hugh Jackman'ın, evli oldukları yıllarda yaşadıkları aile evi "ucuza" gitmiş oldu.