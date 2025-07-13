Aldatıp ayrıldığı eski karısının memleketinde düğün yapacak… ‘Beni tehdit edersen mutluluğumu görüp ağlarsın!’

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Daha kariyer yolunun hemen başında gencecik bir yıldız adayıyken kendinden yaşça büyük yapımcısına aşık olup evlenen Hugh Jackman ilerleyen yıllarda ünü memleketi Avustralya’yı aşan büyük bir Hollywood yıldızı olmuştu.

Bu yıldızlık yolunu da onun uğruna kariyerini bir kenara atan ve ona her konuda destek olan karısı Deborra Lee Furness'la yürüdü.





BİTEN EVLİLİĞİN ARDINDAN İHANET SKANDALI ORTAYA ÇIKMIŞTI

İki evlatlık çocuklarını birlikte büyüten ve ünlüler dünyasının en mutlu evliliklerinden birini sürdüren çift herkesi şaşkına çevirerek 2023’te yollarını ayırdı.

27 yıllık bu yuvanın dağılması ilk başlarda artık aşklarının tükenmesi ve birbirlerini karı kocadan çok iki iyi arkadaş olarak görmelerine bağlandı. Ancak gerçekler ortaya çıkınca herkes bir büyük şok daha yaşayacaktı.

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Hugh Jackman karısı Deborra Lee Furness'ı birlikte tiyatro sahnesine çıktığı oyuncu Sutton Foster’la aldatmış, iki yıl birlikte oynayan ikili bu sürede birbirlerine aşık olmuşlardı.

Aslında o çevrelerde herkesin duyduğu ancak Deborra Lee Furness'tan sakladığı bu ilişki ilk başta dedikodularla sonra da Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın el ele kol kola fotoğraflarının çekilmesiyle ortaya çıktı.

ARTIK ÖZGÜRLER VE EVLENMEK İSTİYORLAR

Artık saklanmaktan vazgeçen aşıklar bir süredir aşklarını özgürce yaşamaya başladı. Hatta birlikte yaşamaya başlayan Jackman ve Foster’ın yakında evlenmeyi düşündükleri iddia edildi.

Bu iddialara göre Hugh Jackman sevgilisi Sutton Foster’la hem kendisini hem de eski karısının memleketi Avustralya’da evlenmeyi düşünüyor. Ve bu öyle büyük bir düğün olacak ki eski eş Deborra Lee Furness yaşananları gözü yaşlı izlemek zorunda kalacak…





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ÖYLE BİR DÜĞÜN YAPACAK Kİ ESKİ EŞİ İZLERKEN ÜZÜNTÜDEN AĞLAYACAK!

Hugh Jackman’ın bu aşkını ve düğününü “göze sokma” isteğinin ardında ise eski karısı Deborra-Lee Furness'tan bir nevi intikam alma isteği yatıyor. Deborra-Lee Furness'ın Hugh Jackman'ı en karanlık sırlarını açıklamakla tehdit ettiği uzun süredir konuşuluyor...

Deborra-Lee Furness ve Hugh Jackman 2 yıl önce ayrılmış ancak Deborra Lee Furness boşanma davasını daha kısa bir süre önce açmıştı. Eski eşler mallarını ve paralarını nasıl bölüşecekleri konusunda anlaşıp mahkemeye daha sonra gittiler.

Bu ihanet konusunda şimdiye dek suskun kalan Deborra Lee Furness beklenmedik bir hamleyle boşanma davası açtıktan sonra basına konuştu ve ihanete uğramanın çok acı bir durum olduğunu ve kalbinin bunu yaşayıp üzülen herkesle birlikte attığını söyledi.

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Gözden Kaçmasın Yasak aşklarını bir çocukla kurtaracaklar… Ünlü çift evlat edinme planı yapıyor Haberi görüntüle

İHANETİNİ TÜM DÜNYAYA DUYURMUŞTU

Oysa Hugh Jackman bu konuda da ayrıldığı eşiyle anlaşmış, ondan bu “ihanet” meselesini dile dökmemesini istemişti. Deborra Lee Furness buna tamam dedi ancak onu aldatan Hugh Jackman’dan bu sözü tutmayarak intikam aldı.

İşte Hugh Jackman da bu sözü tutmayıp ihanetini doğrulayan ve açıklamasıyla tüm dünyaya duyuran eski karısından dillere destan bir düğün yapıp mutluluğunu dosta düşmana göstererek intikam almaya karar verdi…

Hugh Jackman ve Sutton Foster’ın tanışıklığı aslında 2000'li yılların başlarına dayanıyor. Sutton Foster tiyatro sahnelerinin en tanınmış oyuncularından biri. Hugh Jackman da Hollywood kariyerinin yanında uzun yıllardır Broadway sahnelerinde boy gösteriyor.

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YASAK AŞKLARI BÖYLE BAŞLADI... HERKES GERÇEĞİ BİLİP SUSTU

Birbirlerini uzun zamandır tanıyan ikili 2021-2023 yılları arasında "The Music Man" müzikalinde birlikte sahneye çıktı. Bu prodüksiyon sırasında, her gösteri öncesi Foster'ın soyunma odasında "halı sohbetleri" adını verdikleri bir rutinleri vardı. Bu özel anlar, meslektaş olarak birbirlerine daha da yakınlaşmalarına yardımcı oldu. Sahne kimyaları ve aralarındaki uyum, hayranlar ve kulis ekibi tarafından da fark edildi.

Ve en sonunda ikisi de evli olan Hugh Jackman ve Sutton Foster birbirlerine aşık olup gizli bir ilişki yaşamaya başladılar. Sutton Foster daha önce Hugh Jackman’ı "en iyi arkadaşlarımdan biri" diye anlatıyordu.

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KARŞILIKLI İNTİKAM PLANLARI...

Hatta ikisi de evli olan gizli aşıklar eşleriyle de bir araya gelip ailece görüşüyordu. Bu ihanetin bu kadar çok konuşulması ve eski eş Deborra Lee Furness’ın yaşananları öğrenmesi bu yüzden çok büyük bir yıkım olmuştu.