Aldatıldı, intikam şarkısı yaptı, gözyaşlarıyla yuvasını terk etti… Shakira Miami’de 50 milyon dolarlık yeni malikane alıyor!

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12 yıldır aşk yaşadığı iki oğlunun babası Gerard Pique tarafından yarı yaşında genç bir kadınla aldatıldığını öğrenen Sharika, yaşadığı bu ihaneti, yazdığı bir intikam şarkısıyla bütün dünyaya duyurdu. Bu sayede hem tüm dünya bu sevilen çiftin özel hayatını en ince detaylarına kadar öğrendi hem de Gerard Pique, bu ihaneti yüzünden yerden yere vuruldu.

Shakira bol kot pantolonu ve rahat spor ayakkabılarıyla satın alacağı malikaneyi emlakçıyla birlikte gezdi

Eski çiftin karşılıklı açıklamaları bir süre sonra atışmaya dönüştü ve iki taraf da birbirine adata ağza alınmayacak suçlamalarda bulundu. Pique, bir süre sonra “hiçbir şey umurumda değil, ben aşkımla çok mutluyum, hayatıma devam ediyorum” diyerek konuyu kapattı.

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Güzel yıldız evini beğendikten sonra yardımcısıyla birlikte yakındaki bir yapı markete gidip ev eşyası alışverişi de yaptı

Shakira ise yanına iki oğlunu alarak İspanya’dan göçmeye ve Amerika’ya yerleşmeye karar verdi. Bu gidişin bir türlü kapanmayan bu ihanet ve sonrasında yaşananlarla ilgili olduğu ortadaydı ama nisan ayının başında çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı.

Shakira’nın eski kayınpederi, yani Gerard Pique’nin babası, eski gelinine bir ihbarname yollamış; Shakira ve Pique’nin bir zamanlar aşk yuvası olan Barcelona’daki evinin şarkıcı tarafından derhal terk edilmesi gerektiğini söylemişti. Yıllardır yaşadığı evi ve şehri terk edip Miami’ye giden uçağa binerken Shakira’nın döktüğü gözyaşlarının da sebebinin aslında bu olduğu iddia edilmişti.S

Shakira kendi evini kiraya verip gözlerden uzak bir yere yerleşecek

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İşte böylesine zor günlerin ardından Amerika’ya giden Shakira Miami’de emlakçılarla birlikte ev gezerken görüldü. Aslında yıldız şarkıcının Miami’de daha önceden satın aldığı 15 milyon dolarlık bir evi daha var. Ancak son haberlere göre göz önünde olan bu evde yaşamak istemeyen ve iki oğlunu tüm bu tartışmaların uzağına taşımak isteyen Shakira kendi evini kiraya verecek.

Shakira İspanya'dan gözünde yaşlarla ayrılmıştı

Shakira’nın Miami’de yer alan sayısız adalardan birinden hatta merkeze ve meraklı gözlere en uzakta bulunan bir yerden 50 milyon dolar değerinde bir malikane beğendiği ve burayı satın almak içinharekete geçtiği öğrenildi. Yıldız şarkıcının emlakçılarla birlikte ev gezmeye gitmeden önce satın alacağı evin ihtiyaçları için mağaza gezdiği ve alışveriş yaptığı da iddia edildi.

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Öte yandan tam bu haber ortaya çıktığı sıralarda İspanyol basınında ilginç bir iddiaya da yer verildi. Yeni aşkı Clara Chia’yla birlikteliğini savunan ve artık hayatını özgürce yaşamak istediğini söyleyen Pique’nin her şeyi önceden planladığını iddia eden İspanyol medyası, şimdilerde kız arkadaşıyla toplum içine çıkmaya bile ödü patlayan ünlü futbolcunun asıl niyetini yazdı.

Gerard Pique, Shakira'yla yaşadığı evi yeni sevgilisiyle aşk yuvası yapmak için her şeyi önceden mi planladı?

İddia ise oldukça ağır: Bu aldatma olayı meydana çıkıp her şey öğrenilince Shakira’yla yaşadıkları evi kendine almak isteyen ve burayı Clara Chia’yla yeni aşk yuvası yapmayı planlayan Gerard Pique’nin Shakira’yı evden attırmak ve ondan kurtulmak için babasını öne sürerek deyim yerindeyse bu “pis işi” ona yaptırdığı…