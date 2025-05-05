Aldatıldı, genç bir güzel uğruna iki çocuğuyla bir başına kaldı… En sonunda zafer onun oldu: Yuva yıkanın yuvası olmadı!

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Gerçekler ortaya çıkınca herkes aylarca manşetlerden inmeyecek bu ihanet hikâyesini öğrenecek, bir anda biten bu aşkın aslında sebepsizce bitmediğini anlayacaktı.

İHANETİ ÖĞRENİNCE ARDINA BİLE BAKMADAN ÇEKİP GİTMİŞTİ

Shakira ve ünlü futbolcu Gerard Pique, 11 yıllık birlikteliklerinin ardından 2022’de yollarını ayırmıştı. Bu ayrılığı sebebi ise Gerard Pique’nin Shakira’yı yarı yaşında bir güzelle aldatması olmuştu.

Ünlü şarkıcı ne zaman konser vermek için ya da turneleri yüzünden evden ayrılsa 26 yaşındaki Clara Chia Marti adındaki sevgilisini eve Getiren Pique en sonunda ardında bıraktığı izler yüzünden yakalandı.

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İhanete uğradığını öğrenen Shakira hemen ilişkisini bitirdi. Ve iki oğlunu da alıp Pique için taşındığı Bracelona’dan ayrılıp ABD’ye yerleşti.

48 yaşındaki ünlü şarkıcı aylarca konuşulan bu olayın ardından yaptığı açıklamada hayatını Gerard Pique ve iki çocuğuna adadığını, ilişkisi ve ailesi yüzünden kariyerini bile hiçe saydığını söylemişti.

HİÇ PİŞMANLIK YAŞAMADI, GENÇ SEVGİLİSİYLE GÜNÜNÜ GÜN ETTİ

38 yaşındaki eski futbol yıldızı Pique ise taraftarların ve kendi hayranlarının bile tepki göstermesine rağmen bu konuda hiç pişman olmadığını defalarca tekrar etti, Shakira’dan özür dilemedi hatta onu suçlayan açıklamalar yaptı.

Ayrılık acısını üstünden attıktan sonra bu yılın başında yeni bir dünya turnesine çıkan Shakira’nın bu günlerde yüzü bir ayrı gülüyor… Bunun sebebi ise ünlü şarkıcının kısa süre önce kulağına gelen bir haber…

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Uzun süre evlenecekleri söylenen Gerard Pique ve uğruna yuvasını yıktığı üç yıllık sevgilisi Clara Chia’nın ayrıldığı ortaya çıktı.

YUVA YIKANIN YUVASI OLMADI...

Uğruna iki oğlunun annesi Shakira’dan vazgeçen Gerard Pique’yi en sonunda genç sevgilisi de terk edip gitti.

Böylece eskilerin sözü “Yuva yıkanın yuvası olmaz” deyimi böylece bir kez daha bir başka ilişki için gerçeğe dönüşmüş oldu.

Bu ayrılığın üstüne de dünya turnesinin Amerika ayağına hazırlanan Shakira’da rengini koyulttuğu saçları ve yeni imajıyla etrafına gülücükler saçarak poz vermeye başladı.