Aldatan kocasının son adımı kalbini yerinden söküp aldı: Sevgilinle el ele gülücükler dağıtıyorsun: Ne çabuk unuttun beni!

Tıpkı Hugh Jackman ile eski karısı Deborra Lee Furness örneğindeki gibi.

The Music Man adlı müzikaldeki rol arkadaşı Sutton Foster ile yasak aşkını uzun süre gizli gizli yaşayan 57 yaşındaki Jackman, belli ki kendini bu yeni sayfaya çoktan hazırlamıştı.

Ama aynı durum eski karısı Deborra Lee Furness için geçerli değil.

Çünkü o her ne kadar kocasının ihanetinden şüphelense de ona sorduğu bu konudaki sorulara hep "hayır" yanıtını aldı. İçi içini kemirse de ona inanmayı tercih etti.

Yine de sonunda gerçekler acı bir biçimde, bir tokat gibi suratına çarptı. Çünkü kocası Hugh Jackman onu Sutton Foster ile aldatıyordu. Yıllar yılı yaşadığı mutlu yuva bir yalana dönüşmüştü.

EL ELE GİTTİKLERİ O ÜNLÜ GALADA YANINDA BAŞKASI VARDI

Üstelik bu ihaneti eski çiftin yakın arkadaşları da biliyordu. Onlar da Deborra'dan gerçeği sakladılar. Sonunda 27 yıllık evlilik bitti.

70 yaşındaki Deborra Lee Furness kendi yoluna gitti. Jackman da artık Sutton Foster ile açık açık gününü gün etmeye başladı.

Hatta bir zamanların iyi aile babası Jackman daha geçen hafta eski karısını çok üzen bir adım attı.

Yıllar yılı karısı Deborra ile el ele göz göze katıldığı MET Gala gecesine bu kez sevgilisi Sutton Foster ile gitti.

Gerçi daha önce de bazı etkinlik ve galalara sevgili olarak katılmışlardı.

Yine de Jackman'ın her yıl Furness ile gittiği bu gala gecesi bir başkaydı. Söylenenlere göre de bu yüzden Deborra Lee Furness'i bir başka üzdü.







Jackman ile Deborra Lee Furness sık sık MET Gala gecelerine katılırlardı.







SANKİ AŞKLARINI DAHA BİR YÜKSEK SESLE HAYKIRDILAR

Çünkü şu ana kadar bilmeyen kalmasa da Jackman sanki Sutton Foster ile aşkını bu kez kırmızı halıdan daha yüksek sesle haykırdı.

Yakınlarının söylediğine göre eski kocasıyla onun yeni sevgilisinin böylesine önemli bir gecede kamera karşısına çıkıp şen şakrak pozlar sergilemesi Deborra'nın kalbine saplanan bir hançer oldu sanki.

Aslında Deborra Lee Furness, ayrılık açıklamasından sonra büyük olasılıkla bunları yaşayacağını biliyordu.

Ama yine de yıllarını verdiği bir adamın kendisi sanki hiç olmamış gibi davranması, bunu dünyanın gözleri önünde sergilemesi onu can evinden vurdu.

Daha da ötesinde kocasının ihanet ayrılığı onun kamuoyu karşısında küçük düştüğünü hissetmesine neden oldu.





EN AZINDAN YALNIZ OLACAĞINI SANIYORDU

Söylenenlere göre geçen yıl da Jackman, Sutton Foster ile MET Gala'ya katılmak istemişti.

Ama Deborra Lee Furness, buna dayanamayacağını ifade edince Jackman da yılların hatırına onu kırmadı.

Bu yıl durum öyle olmadı.

Söylenenlere göre Deborra Lee Furness, Hugh Jackman'ın MET Gala'ya katılsa bile en azından yalnız olacağını sanıyordu. Ama yanında yuvasını yıkan kadın olarak gördüğü Sutton Foster'ı görünce gerçekten yıkıldı.

Deborra Lee Furness'e yakın bir kaynak "Deborra aslında çok kötü değil, hayat yoluna devam ediyor. Ama Sutton'ı Hugh'un kolunda gülümserken görmek onu yaraladı" dedi.





HAYRANLARININ BAZILARI DA ÇOK KIZGIN

Aslına bakılırsa Hugh Jackman'ın sevgilisi Sutton Foster ile defalarca kırmızı halıya çıkması, en son da MET Gala gecesinde kırmızı halıda 'ağzı kulaklarında bir mutluluk tablosu" çizmesi, yıldızın hayranlarını da kızdırdı,

Birçok kişi elbette bir evliliğin bitebileceğini, insanın başka birine aşık olabileceğini ama en azından eski eşine saygı göstermesi gerektiğini savundu.

Onlara göre Hugh Jackman ile Sutton Foster, eski eşlerine biraz daha saygı gösterip aşklarını biraz daha sakince kamuoyunun gözleri önüne çıkarabilirlerdi.