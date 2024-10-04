'Bu da benim aşk lisanım' demişti... Sırf yeni albümü satılsın diye kocasıyla özel hayatını ağızlara sakız etti

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Ama son dönemde bu çiftin cephesinde büyük bir değişim oldu... Çiftin şarkıcı olan tarafı bir anda özel hayatlarıyla ilgili bazı ilginç açıklamalar yapmaya başladı. Anlattıkları, bu ünlü çiftin doğasına öyle aykırıydı ki ister istemez ilgi çekti.

İşte şimdi bununla ilgili çarpıcı bir iddia dolaşıyor ortada. Buna göre ünlü şarkıcı, yeni çıkardığı albümünün daha fazla satması için dikkat çekmeye çalışıyor. Bunun için de ünlü ve yakışıklı nişanlısıyla özel hayatlarını kullanıyor.

ÜNLÜ ŞARKICI HAKKINDA İLGİNÇ İDDİA

Kim mi bu iddiaların merkezinde yer alan ünlü çift? Hemen söyleyelim... Ünlü şarkıcı Katy Perry ile nişanlısı Orlando Bloom.

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Katy Perry, yakın bir zamanda 143 adlı yeni albümünü çıkardı. 39 yaşındaki Perry her ne kadar iddialı olsa da albüm satışları beklediği ilgiyi göremedi. Hatta 2011 yılından bu yana Metacritic'te en düşük puan alan albümü oldu.

Bunun için de çok klasik bir tanıtım yöntemine başvurdu. Dikkat çekmek için zaten milyonlarca hayranının merak ettiği özel hayatlarıyla ilgili bazı ipuçları vermeye başladı.

47 yaşındaki Orlando Bloom ile olan özel hayatlarını gözler önüne seren sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Bu durum da Katy Perry'nin sosyal medya takipçilerini şaşırttı.

ÖDÜL TÖRENİNDE İPUÇLARI GELMİŞTİ

Aslına bakılırsa Katy Perry, Orlando Bloom ile özel hayatlarını albüm tanıtımı için kullanacağının ipuçlarını kısa süre önce yapılan MTV Video Müzik Ödülleri töreninde de vermişti.

Tören sırasında nişanlısının elinden ödülünü alan Katy Perry, Orlando Bloom'un dudaklarına bir öpücük kondurarak bulaşıkları yıkadığı için teşekkür etmeyi de unutmamıştı.

Peki Katy Perry'nin bu özel hayatı gözler önüne serme girişimi albüm satışlarını olumlu etkiledi mi?

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YİNE DE SONUÇ İSTEDİĞİ GİBİ OLMADI

Müzik piyasasının içinden kaynaklara göre bu adım hiç işe yaramadı. Katy Perry'nin albüm satışları yükselen bir grafik çizmedi.

Yine içeriden kaynaklara bakılırsa Katy Perry bu durumdan kendisi dışında herkesi sorumlu tutuyor.

Perry'nin bu adımını "tren kazası" olarak nitelendiren bu kaynak "Katy, albümünü cinselliği kullanarak satmak istedi. Orlando ile özel hayatlarını gözler önüne sermeye çalıştı. Ne kadar az kıyafet giyerse albümünün o kadar ilgi çekeceğini sandı" diyerek anlattı.

Ama görünüşe göre bu strateji Katy Perry'nin 143 adlı albümünün satışı konusunda çok da etkili olmadı.

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DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR YAPMIŞTI

Yeni albümünün tanıtım turları sırasında birçok röportaj veren Perry, bunlardan birinde 2019 yılından beri nişanlı olduğu Orlando Bloom ile kısa bir ayrılık yaşadıklarını sonra barıştıklarını ve kızları Daisy Dove'un dünyaya geldiğini söylemişti.

Bir Altın Küre gecesinde bir araya gelip aşka düşen çift, 2016 yılında ilişki yaşamaya başladı. Ama 2017 yılında kısa süren bir ayrılık dönemi geçirdiler.

İşte bunun nedenini ve sonrasını Katy Perry konuk olduğu Alexandra Cooper'ın Call Her Daddy adlı podcast yayınında anlattı.

Bloom ile ilişkisinden Daisy Love adını verdikleri bir kız annesi olan Perry, ünlü nişanlısıyla olan inişli çıkışlı ilişkisini masaya yatırdı.

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BÜTÜN İLİŞKİ GEÇMİŞİNİ ANLATMIŞTI

Perry, Bloom ile tanışmadan önce 2012'de Russell Brand ile evliliğini bitirmişti. Ardından da John Meyer ve Diplo ile ilişki yaşamıştı.

Aslında hemen yeni bir ilişkiye başlayacak durumda değildi.

Fakat söylediğine göre Miranda Kerr'den boşanan Bloom ise uzun bir bekarlık dönemi geçirmişti ve ne istediğini gayet iyi biliyordu. Niyetlerini belirlemişti.

O sırada kendisinin durumunu ise "Yeni bir ilişkiden çıkmıştım ve artık başka bir havuzda yüzmem gerektiğini düşünüyordum" diye özetledi ünlü şarkıcı.

KISA BİR AYRILIK SÜRECİ YAŞAMIŞLAR

O sırada Orlando Bloom da bir haftalık bir terapi kampına gitti ve oradan döndüğünde kendinden daha emin bir insana dönüşmüştü. Artık evin içinde kedi- fare oyunu oynamayı bırakmıştı.

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Oysa Perry ise onun tam tersiydi.."O kampa gidip gelmişti ve artık benimle kedi- fare oyununu oynamıyordu."

Kendisi ise geçmiş ilişkilerinden kalan alışkanlıklarından daha tam olarak kurtulamamıştı. Bu yüzden de kendisiyle baş başa kalma ihtiyacı hissetti.

İşte o sırada da o kısa ayrılık süreci geldi. Katy Perry o dönemi "Gerçekten zor bir yıldı" diye özetledi. Ünlü şarkıcı da o sırada Orlando Bloom'un gittiği inziva kampına gitti. Bu deneyim onun için de olumlu sonuçlandı.

Sonunda Perry de kendini bulduktan ve bir ilişkide ne aradığına net olarak karar verdikten sonra Bloom ile tekrar bir araya geldiler. Ünlü şarkıcı, bu süreçte kendisine meditasyonun büyük yararı olduğunu da sözlerine ekledi.

YENİDEN BİR ARAYA GELİP BİR DE ÇOCUK YAPTILAR

Katy Perry, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü: "İlişkimiz üzerinde ne kadar çok çalışırsak, bir sonraki seviyeye o kadar çabuk ulaşırız. Bazen tıkanıp kalıyoruz ve şöyle diyoruz: 'Tamam, hadi işe koyulalım ve bu can sıkıcı olacak, bunu yapmak istemiyorum...' Sonra bir sonraki seviyeye ulaşıyoruz ve bu yüzden ilişkiye devam ediyoruz."

Ünlü şarkıcı Orlando Bloom'un kendisini ve ihtiyaçlarını desteklediğini de sözlerine ekledi.

Bu konuda şöyle konuştu Perry "Hepimizin güçlü yanları ve büyüme fırsatları var. Ancak onun (Orlando'nun) güçlü yanlarından biri, ben çöktüğümde, araya girip destek olabilmesi. "

Ünlü şarkıcı ""Çünkü ben genelde bunu başardım, yardıma ihtiyacım yok!' derim." Ancak: "Aslında yardıma ihtiyacım var, bir ortağa ihtiyacım var" demekten de geri kalmadı.

BU DA BENİM AŞK DİLİM

Katy Perry, Alex Cooper'ın sunduğu sohbet programında da Orlando Bloom'un evde bazı işleri yaptığını gördüğünde onu mutlu etmek için elinden geleni yaptığını söyledi.

Perry "Eğer akşam ben mutfağa indiğimde her yer temizse, bulaşıkları yıkamışsa ve kiler kapılarını kapatmışsa ben de geri kalan saatlerde onun istediklerini yaparım" dedi.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu benim aşk dilim."