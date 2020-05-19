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Haber Giriş: 19.05.2020 - 11:18,Son Güncelleme:

Alacakaranlık oyuncusu Gregory Tyree Boyce ve kız arkadaşı hayatını kaybetti

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Alacakaranlık oyuncusu Gregory Tyree Boyce ve kız arkadaşı hayatını kaybetti
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Bir döneme damga vuran Alacakaranlık (Twilight) filminde Tyler Crowley karakterine hayat veren Gregory Tyree Boyce ve kız arkadaşı Natalie Adepoju evinde ölü bulundu.

Robert Pattison ve Kristen Stewart gibi isimlerin yer aldığı Twilight (Alacakaranlık) isimli film serisinde Tyler Crowley isimli karakteri canlandıran 30 yaşındaki aktör Gregory Tyree Boyce ve 27 yaşındaki kız arkadaşı Natalie Adepoju, Las Vegas’taki evlerinde ölü bulundu.

E! News’ün haberine göre ünlü oyuncu ve kız arkadaşı 13 Mays’ta yaşamını yitirirken, ölüm sebebi ile ilgili otopsi yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Alacakaranlık oyuncusu Gregory Tyree Boyce ve kız arkadaşı hayatını kaybetti
Aralık ayında 30 yaşına giren Boyce, en son 10 Mayıs’ta yaptığı Instagram paylaşımında, “30 yaşımı göreceğimi hiç düşünmemiştim. Yıllar içinde herkes gibi hatalar yaptım ama bugün sadece büyük hatalarım üzerinde düşündüğüm günlerden biri. Hayatta kalmak için nasıl zaman ama. Mutlu kirli 30 yaşlar kendime! Bu yılın kalanını en iyi şekilde geçirelim!” yazmıştı. 

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