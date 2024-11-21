Yaşıtlarına hiç bakmıyor... Dedesi yaşındakilerle sevgili oluyor... 'Ben onların bilgeliğine tutuluyorum'

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Diğer yandan geçmişte de Mick Jagger, Clint Eastwood gibi ünlülerle de yakınlaştığı konuşuldu hep. Ama belki de Al Pacino'yu 80 yaşından sonra baba yapması nedeniyle diğerlerinden daha fazla ilgi topladı bu ilişkisi.

Sonuç olarak eski çiftin Roman adını verdikleri bir erkek evlatları oldu ama ilişkileri de uzun sürmedi. Al Pacino ile Noor Alfallah yollarını ayırdılar. Bunun ardından ikisi de kendi hayatlarına döndü.

Noor Alfallah için değişen bir durum olmadı. Çünkü genç kadın bu kez de yine kendisinden çok büyük bir oyuncu olan Bill Maher ile görüntülendi. Görünüşe göre bu da öyle çok uzun süreli bir ilişki olmadı.

Durum böyleyken TV ve sinema sektöründe tanınan ve fiziksel olarak da dikkat çekici olan bu genç kadının neden babasından bile daha büyük erkeklerle flört ettiği büyük merak konusu oldu.

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'BENİM RUHUM YAŞLI'

Noor Alfallah işte bu sorunun yanıtını Vogue Arabia için verdiği bir röportajda kendince anlattı.

Orada söylediğine göre "Yanlış kuşağa ait olduğunu ve yanlış zamanda doğduğunu" düşünüyor Alfallah. Kalbinden geçen, daha erken doğmuş olmak ve şu an yakınlaştığı sevgililerinin kuşağında olmak belli ki.

"Benim hep yaşlı bir ruhum olageldi" diye anlattı Alfallah.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "70 yaşında arkadaşlarım var. Kadın ya da erkek, kendi kuşağımın insanları yerine yaşlı insanlarla arkadaşlık yapmayı tercih ederim."

Her zaman böyle olduğunu söyleyen Noor Alfallah, aslında bunun nedenini konusunda da bir fikri olduğunu söylemeden geçmedi.

'ONLARIN BİLGELİĞİNİ SEVİYORUM'

Alfallah "Neden bilmiyorum. Ama sanırım onların bilgeliğini seviyorum, içlerindeki hayat enerjisini seviyorum. Bu bana çekici geliyor" diye konuştu.

Uzmanlara bakılırsa zengin ve yaşını başını almış erkekler genellikle güvenliklerine ve hayatlarındaki dengeye önem veriyorlar. Bunun için de bu tür erkekler Alfallah'ın ilgisini çekiyor olabilir.

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Diğer açıdan yani Noor Alfallah açısından düşünüldüğünde de kimi zaman genç insanlar kendilerine anne ya da babalarını hatırlatan insanlara ilgi duyuyorlar.

Uzmanlara bakılırsa Alfallah da tam da böyle nedenlerle babasından bile daha büyük yaştaki erkeklere ilgi duyuyor olabilir.

KENDİSİ 30 YAŞINDA... AL PACINO 84... ONA BİR ERKEK EVLAT VERDİ

Henüz 30 yaşında olan Noor Alfallah, 84 yaşındaki oyuncu Al Pacino'ya bir erkek evlat vermesiyle bütün dünyanın ilgisini çekmişti. İkili, minik oğulları Roman'a ortak ebeveynlik yapmayı sürdürecek ama ilişkileri çoktan bitti bile.

Son dönemde konuşulanlara göre onlar artık iki sevgili değil iki iyi arkadaş. Bir de elbette minik Roman'ın annesi ve babası.

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Noor Alfallah son olarak bir başka oyuncu, Bill Maher ile samimi şekilde görüntülendi. Söylentiler, ikilinin yeni bir aşk yaşamaya başladığı yönündeydi. Ne Maher ne de Alfallah bu konuda ser verip sır vermedi.

YİNE KENDİSİNDEN BÜYÜK BİRİYLE YAKINLAŞTI

Bill Maher'in de Noor Alfallah'ın hayatına giren diğer aşklarıyla ortak bir özelliği var... O da genç kadından yaşça büyük. Zaten Alfallah'ın özelliği de bu. Genellikle kendi babasından bile büyük erkeklere aşık oluyor.

Evliliğe sıcak bakmadığını yıllardır söyleyen "Ben evlenecek kadın değilim" itirafında bile bulunan Noor Alfallah, gerçekten de bugüne kadar hep artık hayatının son baharını yaşayan üstelik de ünlü erkeklerle birliktelik yaşadı.

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Görünüşe göre Al Pacino'dan ayrıldıktan sonra da bu kuralı bozmadı.

Peki kim bu efsane oyuncu Al Pacino ile ilişkisi sayesinde tüm dünyanın tanıdığı Noor Alfallah?

O DA PIRILTILI DÜNYADAN: Hemen söyleyelim... Her ne kadar kendisi kamera karşısında olmasını gerektiren bir iş yapmıyor olsa da öyle isimsiz biri değil. ABD'de tanınmış bir TV yapımcısı. Ama Noor Alfallah, en çok mesleğiyle değil, farklı bir özelliğiyle tanınıyor. Bugüne kadar hep kendisinden çok büyük, zengin ve ünlü erkeklerle yaşadığı aşklarla!





KENDİSİ 22, SEVGİLİSİ 74 YAŞINDAYDI

Çok dikkat çeken ilk ilişkisini Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile yaşadı Noor Alfallah. O dönemde takvimler, 2017 yılını gösteriyordu. Şimdi sıkı durun, çünkü sıra o dönemde Jagger ile Alfallah'ın arasındaki yaş farkına geldi: Noor Alfallah 22, Jagger ise 74 yaşındaydı!

Bu ilişki çok da uzun sürmedi. Alfallah ile Jagger ayrıldıktan sonra genç kadın Hello dergisine bir demek verdi ve olup biteni kendi açısından değerlendirdi.

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İşte yukarıda alıntıladığımız sözleri de o röportajda sarf etti: " Aramızdaki yaş farkı benim için önemli değil. Kalp, gördüğünü bilmez; kalp, hissettiğini bilir. Bu benim ilk ciddi ilişkimdi. Ama aynı zamanda benim için çok mutlu bir dönemdi."

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ISRARLA SEVGİLİSİ DEĞİL, AİLE DOSTU OLDUĞUNU SAVUNDU

Mick Jagger'dan ayrıldıktan sonra Noor Alfallah'ın kendi yaşıtlarına yöneldiğini düşünmeyin hemen.

Çünkü ortada dolaşan söylentilere göre bu kez de o sırada 89 yaşında olan Clint Eastwood ile romantik bir ilişki yaşadı. Ama bu kez bunu kabul etmek yerine Eastwood'un aile dostları olduğunu savundu ısrarla. Bu söylenti de gerçekten sadece bir söylenti olarak kaldı.

BU KEZ BİRAZ DAHA 'GENÇ' BİRİYLE İLİŞKİ YAŞADI

Takvimler 2018 yılını gösterdiğinde Noor Alfallah, önceki ikisinden daha "genç" biriyle aşk yaşadı. Zengin iş insanı Nicolas Berggruen hayatına girdi.

İş dünyasının sayılı zenginlerinden biri olan Berggruen o dönemde 56 yaşındaydı. Tabii Alfallah'ın hala 20'li yaşlarında olduğunu hatırlatalım. Yani yine kendisiyle bambaşka kuşaktan bir sevgili seçmişti.

ÜNLÜ OYUNCUNUN PAYLAŞIMI İDDİALARI DOĞRULADI

2020 yılından itibaren de Al Pacino ile birlikte görüntülenmeye başladı genç kadın. Önceleri ikisi de bu konuda sessiz kalsa da sonunda aşk yaşadıkları ortaya çıktı. Bunu gözler önüne seren de oyuncu Jason Momoa oldu.

Bir sergi açılışından sonra çıktıkları yemekte çekilen toplu fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı Momoa. Böylece Al Pacino ile Noor Alfallah'ın ilişkisiyle ilgili iddialar alevlendi. Zaten bugün gelinen nokta o dönemde bile aralarında arkadaşlık değil daha yakın bir ilişki olduğunu gözler önüne serdi.

Sonuç olarak onlar ne kadar saklarsa saklasın artık geçmişte kalan bu ilişkinin hiç silinmeyecek bir hatırası var: Oğulları Roman!





BABASI KUVEYTLİ, ANNESİ AMERİKALI

Noor Alfallah'ın benzerine az rastlanır özel hayatını kısaca özetledik. Şimdi biraz da geldiği aileye bir bakalım. Genç kadın, Kuveytli bir baba ile Amerikalı bir annenin evliliğinden dünyaya geldi.

Anne ve babasının kendisinden başta üç tane çocuğu daha var. Noor ise kardeşlerin en büyüğü. Genç kadının babasının Q8 Capital adlı bid firmanın yöneticisi olduğunu ekleyelim.

Noor Alfallah, Los Angeles'ın gözde bölgelerinden Beverly Hills'te dünyaya geldi ve orada büyüdü. UCLA Film ve Televizyon Okulu'nu bitirdi. Sonra da film yapımcısı olarak çalışmaya başladı.

KARDEŞİNİN OKUL AŞKI DA ÇOK KONUŞULDU

Bu arada ailesinin magazin basınında manşetlere çıkan ilk üyesinin Noor olduğunu sanmayın sakın. Kız kardeşi Remi de bundan 10 yıl önce Michael Jackson'ın oğlu Prince ile yakınlaşması nedeniyle konuşulmuştu.

Söylentilere göre o sırada ikisi de çok genç olan Remi ve Prince, aynı özel okulda okuyordu. O sırada da aralarında bir gençlik romantizmi doğmuştu.





ÜNLÜLER DÜNYASINDA BİLİNEN BİR İSİM

Bu kısa notun arında Noor Alfallah'a dönelim. Genç kadın mesleğinin de yardımıyla kısa sürede ünlülerden oluşan bir arkadaş çevresi edindi.

Ayrıca gençlik yıllarından beri de gösterişli bir hayat sürüyor: Üstelik bunu da sosyal medya hesabından gözler önüne seriyor. Özel jetlerle yolculuk etmek, lüks otelledre tatil yapmak, dünyaca ünlü tasarımcıların imzasını taşıyan kıyafetler giymek onun için sıradan şeyler.

Noor Alfallah'ın Instagram sayfasına bakılırsa da Hollywood'ün birçok ünlüsüyle aralarından su sızmıyor. Sienna Miller, Timothee Chalamet, Kelly Rutherford, Brian Grazer onun yakın dostları arasında.

Ayrıca Los Angeles gece hayatının da tanınmış simalarından biri Noor. Ünlülerin gözdesi olan restoranlarda sık sık arkadaş grubuyla birlikte görüntüleniyor.

Noor Alfallah'ın babası Kuveytli, annesi ise Amerikalı. Genç kadın ailesinin dört çocuğundan en büyüğü.





Alfallah'ın annesi de bakımlı görüntüs