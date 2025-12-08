'Ben bekar öleceğim' diye yemin etmişti... Tam torunu yaşında sevgili ararken parmağında alyansla ortaya çıktı!

Haberin Devamı

Diğer yandan kendisi yaşlandıkça hayatına giren sevgililerinin yaşının küçülmesi de bunda etken. Durum böyle olunca da yaşadığı aşklar da neden hala evlenmediği de hep merak konusu.

İşte bu ünlü ve "gerçek" müzmin bekar, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşırttı. Sol elinin yüzük parmağında bir alyansla yani evlilik yüzüğüyle görüntülendi.

Tabii ki hemen hakkında "hayatının son baharında evlendiği" söylentileri yayıldı...

PARMAĞINDAKİ EVLİLİK YÜZÜĞÜ KAFALARI KARIŞTIRDI

Bu anlattığımız ünlü, Al Pacino…

Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen 85 yaşındaki Al Pacino, son olarak torunu yaşındaki Noor Alfallah ile yaşadığı aşkla gündemdeydi...

Hatta 32 yaşındaki sevgilisi sayesinde şu anda 2 yaşında olan Roman adlı bir erkek evladı da kucağına aldı.

Bebeğin doğumundan kısa bir süre sonra da Al Pacino ile Noor Alfallah yollarını ayırdı. Buna rağmen dostlukları sürüyor ve oğullarına hem anne hem baba sevgisi veriyorlar.

Pacino son olarak geçtiğimiz yaz yine genç sevgili aradığına dair söylentilerle gündeme gelmişti. Bunun üzerinden üç ay geçmişti ki Al Pacino, katıldığı bir etkinlikte sol elinin yüzük parmağındaki alyansla görüntülendi.





YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKMEYECEK GİBİ DEĞİLDİ

Pacino, meslektaşı Leonardo DiCaprio'nun önemli rollerinden birini üstlendiği "One Battle After Another” adlı film için düzenlenen bir etkinliğe katıldı.

İşte o etkinlikte de evliliğin simgesi olan hem de gözden kaçmayacak kadar iri bir alyans taktığı görüldü parmağına. Herkes onun evlendiğini sandı ama bu konudaki açıklama gecikmedi.

Pacino'nun temsilcisi de çok fazla zaman geçmeden bu söylentileri "Al evlenmedi" diyerek yalanladı. Böylece Hollywood'un müzmin bekarının üstelik de 85 yaşında evlendiği söylentilerine de son nokta konulmuş oldu.

Al Pacino, 83 yaşında bir kez daha baba olmasını sağlayan Noor Alfallah ile yollarını ayırdıktan sonra İtalyan gazeteci Caterine De Terlizzi ile samimi şekilde görüntülenmişti.

Daha o görüntülerin ateşi sönmeden de Pacino'nun yakın çevresine "genç sevgili aradığına" dair konuşmalar yaptığı ileri sürüldü.





85 yaşındaki Pacino, son olarak 32 yaşındaki Noor Alfallah ile birlikteydi, 83 yaşındayken de onun sayesinde bir kez daha baba oldu ünlü oyuncu.





Çift, bebeğin doğumundan sonra yollarını ayırdı. Oğulları Roman da 2 yaşına geldi.





EVLENMEMEYE YEMİNİ VAR

İlerleyen yaşına rağmen çapkınlığını elden bırakmayan Al Pacino, evliliğe dair fikirlerini geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan Sonny Boy adlı kitapta anlatmıştı...

Orada da evliliğin kendisi için bir seçenek olmadığını belirterek "Biriyle evlenmek acılar trenine binmek gibi" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Her şey bu acılar trenine binmek için. Hiçliğe giden bir bilet. Hayır, ben o trene binmiyorum. Ben burada kalıyorum."

Evliliğin başkaları için uygun olabileceğini ama kendisi için bazı nedenlerden dolayı öyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.





AMA HAYATI BOYUNCA HİÇ YALNIZ KALMADI

Al Pacino bugüne kadar çok konuşulan aşklar yaşadı. Kısa süre önce hayata veda eden Diane Keaton, yine bir başka ünlü oyuncu Kathleen Quinlan, Jill Clayburgh, Penelohe Ann Miller, Tuesday Weld onun hayatına giren ünlülerden bazıları.

Beverley D'Angelon ise onun uğruna kocasını bile terk etti ve ünlü oyuncuya biri kız diğeri erkek iki çocuk verdi.

Fakat Al Pacino, bu aşklarının hiçbiriyle evlenmedi.

Al Pacino'un en küçük oğlu Roman dışında farklı ilişkilerinden üç tane de yetişkin çocuğu bulunuyor. Oyunculuk koçu Jan Tarrant ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Julie 34 yaşında. Olaylı bir aşk yaşadığı Beverly D'Angelo ile ilişkisinden 23 yaşında Anton ve Olivia adında biri kız diğeri erkek ikizleri bulunuyor.