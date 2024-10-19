Ünlü oyuncu bekarlık yemininin bedelini böyle ödedi... Evlenmediğim için beni terk etti... Acısını yıllarca içimde taşıdım

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Bilenler bilir zaten... Bir zamanlar George Clooney, sinemanın müzmin bekarıydı. İlk evliliğini yaptığı Talia Balsam'dan boşandıktan sonra uzun yıllar bekar kaldı. Ne zaman ki Amal Clooney'i tanıdı onunla hemen yuva kurdu.

Ya da meslektaşı Leonadro DiCaprio… Türlü çeşitli güzellerle flört etse de evlenmeye bir türlü yanaşmıyor.

Bu iki isim ilk anda akla gelenler. Bir de ikisini de geride bırakan biri var ki o zaten bekar ölmeye çoktan yeminli. Bunu da açık açık itiraf etti. Üstelik 84 yaşında yeni bebek sahibi olmasına rağmen.

EVLENMEDEN ÖLMEYE YEMİNLİ

Bildiniz değil mi? Al Pacino'dan söz ettik...

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Torunu yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile ilişkisinden 80'inden sonra bebek sahibi olan Al Pacino, son dönemde anılarını kaleme aldığı Sonny Boy adlı kitabıyla gündemde.

Orada da hayatının bugüne kadar çok da konuşulmayan ayrıntılarını satırlara döktü ünlü oyuncu.

Kariyeri boyunca sayısız unutulmaz filmde kamera karşısına geçen 84 yaşındaki Al Pacino'nun oyunculuk gücü kadar bilinen başka bir özelliği daha var: Dört tane çocuk babası olmasına rağmen hiç evlenmemiş olması.

İşte kitabının satırlarında bu konuya da değindi Al Pacino. Her ne kadar "Evlilik bana uygun değil. Ölene kadar bekar kalacağım" dediyse de geçmişte bir kişiyle birlikteyken onunla yuva kurmaya kendini çok yakın hissettiğini yazdı efsane oyuncu.

KİTABINDA AYRINTISIYLA ANLATTI

Gençlik yıllarında gönül ilişkileri konusunda oldukça hızlıydı Al Pacino.

Diane Keaton'dan Tuesday Weld'e, Jill Clayburgh'dan döneminin ünlü modeli Veruschka'ya kadar sayısız güzel kadınla romantik ilişki yaşadı.

Söylediğine göre bunlar arasından sadece bir tanesiyle birlikteyken kendini evliliğe çok yakın hissetti.

Bakalım kimmiş bu evliliğe toptan karşı olan Al Pacino gibi bir adamı bile yuva kurmaya en yakın hissettiren ünlü kadın.

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ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

O söz konusu ünlü oyuncu Apollo 13 adlı yapımla tannan Kathleen Quinlan….

Al Pacino ile Quinlan, 1980'li yıllarda bir gönül ilişkisi yaşadılar. Onları ilk tanıştıran da The Godfather Part 2 (Baba Bölüm 2) filminde oyunculuk koçluğu yapan Lee Strasberg oldu.

Pacino ile Quinlan, New York'ta tanıştıklarında aslında ikisinin de hayatında birileri vardı. Ama yine de çok yakın arkadaş oldular.

Hatta Al Pacino, Scarface (Yaralı Yüz) filminde oynarken gerilimli zamanlarında Kathleen Quinlan onun ruhsal olarak kendini iyi hissetmesine destek oldu.

Filmin çekimleri bittikten sonra Pacino ile Quinlan'ın arkadaşlıkları da bitti. Daha doğrusu arkadaşlık yerini romantik bir ilişkiye bıraktı. Birlikte bir Avrupa seyahate çıktılar.

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TERK EDİLİNCE ACISINI YILLARCA İÇİNDE TAŞIDI

Ama Al Pacino o dönemde de Kathleen Quinlan ile ilişkisinde bir sonraki adımı atıp onunla evlenmeye yanaşmadı.

Al Pacino'nun kitabındaki satırlarına bakılırsa bu kararı da kolay almadı. Bu durumu "Sevdiğim kadınla evlenmeye 'hayır' demek kolay değildi" diye anlattı.

Hatta Quinlan, kendisiyle evlenmediği için Pacino'yu terk etti.

Belirttiğine göre Al Pacino bu durumdan gerçekten yaralandı: "Beni terk ettiği zaman canım yandı. Bu acıyı da yıllarca taşıdım" diyerek satırlara döktü.

Her ne kadar yeminini bozmamak için onunla bir yuva kurmasa da Kathleen Quinlan ile ilişkisinin kendini evliliğe en yakın hissettiği ilişki olduğunu da gizlemedi.

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'EVLİLİK ACILAR TRENİNE BİNMEK GİBİ... BEN BURADA KALIYORUM'

Ünlü oyuncu Sonny Boy adlı kitabında evliliğe bakışına dair çarpıcı açıklamalarda da bulunuyor.

Al Pacino, bir süre önce piyasaya çıkan Sonny Boyy Memoir adlı anı kitabında da bu konuya değindi.

Orada da evliliğin kendisi için bir seçenek olmadığını belirterek "Biriyle evlenmek acılar trenine binmek gibi" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Her şey bu acılar trenine binmek için. Hiçliğe giden bir bilet. Hayır, ben o trene binmiyorum. Ben burada kalıyorum."

Evliliğin başkaları için uygun olabileceğini ama kendisi için bazı nedenlerden dolayı öyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

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'BAZEN EVLİLİK BİR İŞGALE DÖNÜŞÜR': Efsane oyuncu aslında evliliğe yaklaşımın kiminle birlikte olduğunuza bağlı olarak değiştiğini de ekledi. "Ben de birileriyle yaşamaktan hoşlandım. Ama sonra.... Bu, sizin kiminle birlikte olduğunuza bağlı. Eğer biriyle yaşıyorsanız evlilik olmalı. O zaman bu adımı atmalısınız. Eğer öyle değilse evlilik neredeyse bir işgale dönüşür" diye sürdürdü usta oyuncu.





Al Pacino, 16 aylık en küçük çocuğu Roman'ın annesi olan Noor Al Fallah ile ayrıldıklarını da People dergisine verdiği röportajda anlattı. Artık sevgili değil iki arkadaş olduklarını söyledi.





Al Pacino'un en küçük oğlu Roman dışında farklı ilişkilerinden üç tane de yetişkin çocuğu bulunuyor. Oyunculuk koçu Jan Tarrant ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Julie 34 yaşında. Olaylı bir aşk yaşadığı Beverly D'Angelo ile ilişkisinden 23 yaşında Anton ve Olivia adında biri kız diğeri erkek ikizleri bulunuyor. Son birlikte olduğu Noor Al Fallah'tan da 16 aylık Roman adlı bir erkek çocuk babası oldu.





EN BÜYÜK VE EN OLAYLI AŞKI BİR YUVAYI DAĞITMIŞTI

Al Pacino demişken onun en unutulmaz ve olaylı aşk öyküsünü geçmek de olmaz. Ünlü oyuncu, bundan yıllar önce ikizlerinin annesi Beverly D'Angelo ile büyük bir aşk yaşamıştı. Hatta D'Angelo onunla birlikte olmak uğruna soylu kocasıyla yollarını ayırmıştı.

Beverly D'Angelo bundan iki yıl önce bu büyük ve karmaşık aşkını People dergisine bütün ayrıntılarıyla anlattı.

HER İKİSİ DE KENDİ HAYATINI YAŞIYORDU

Beverly D'Angelo ile Al Pacino aşkı uğruna ter ettiği İtalyan Dükü Salviati, 1981 yılında hayatlarını birleştirdi.

Los Angeles'ta bir partide tanışan çift, öyle gösterişli bir törenle değil kelimenin tam anlamıyla "kaçarak" evlendi. D'Angelo ile Salviati'nin evliliği ilginç bir özellik taşıyordu aslında.

Yasal olarak evli olmalarına rağmen, "kendi hayatlarını yaşama" konusunda anlaştılar. Yani açık bir evlilik sürdürüyorlardı. Fakat buna rağmen bir kriz durumunda, yani biri diğerine ihtiyaç duyduğunda tekrar bir araya geleceklerdi.

Beverly D'Angelo bu anlaşmayı kocasıyla kendisi arasında bir sır gibi tuttu. Fakat sonra Al Pacino ile tanışınca bu konudaki fikri değişti.

'KOCAM BENİ HİÇ KISKANMADI'

Gelelim Beverly D'Angelo'nun Al Pacino'ya aşık olduğunu kocasına nasıl söylediğine ve sonrasında neler olduğuna...

Onu da ünlü oyuncudan dinleyelim: " Kocama, Al Pacino'ya aşık olduğumu söylediğimde beni kıskanmadı. Ama bir oyuncuyla birlikte olmam fikrine karşı çıktı."

D'Angelo, kocasıyla arasında geçen konuşmayı da şöyle anlattı: "Kocam bana 'Bir oyuncu mu?' diye sordu. Ona Al Pacino'ya gerçekten aşık olduğumu ve çocuk sahibi olmayı düşündüğümüzü anlattım."

'KADIN KOKUSU'... AL PACINO'YU SEVERİM... HEMEN BOŞANIYORUZ

Beverly D'Angelo, kocası Salviati'ye Al Pacino hakkında biraz daha bilgi verdiğinde özellikle de onun Scent of a Woman (Kadın Kokusu) filminin başrol oyuncusu olduğunu söylediğinde kocasının fikrini değiştirdiğini ekledi.

Beverly D'Angelo, Salviati'nin bundan sonraki tepkisini de özetledi. Kocası Dük Salviati, "Al Pacino... Harika. Onu severim" dedi ve ardından da şunu ekledi: "Boşanıyoruz!"

BİRLİKTE ÇOCUK YAPMA SÖZÜNÜ TUTTULAR: Beverly D'Angelo ile Al Pacino birlikte olmaya başladılar ama hiç evlenmediler. Fakat birlikte çocuk sahibi olma sözünü de tuttular. Çiftin şu anda 21 yaşında olan Olivia (yukarıda) ve Anton adında ikizleri bulunuyor.





'HARİKA BİR AŞK EŞLEŞMESİYDİ'

Beverly D'Angelo ile Al Pacino 2003 yılında yollarını ayırdı. Ama D'Angelo onu aradan geçen yıllara rağmen büyük bir sevgiyle hatırlıyor.

Ünlü oyuncu hakkındaki değerlendirmesi ise şöyle: " Al'in bana verdiği en büyük hediye benim anne olmamı sağlaması."

D'Angelo, Al Pacino ile ilişkisini ise "Harika bir aşk eşleşmesiydi" diyerek özetledi.

Eski çift, ikizleri uğruna sık sık görüşmeyi sürdürüyorlar.