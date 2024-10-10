Efsane oyuncu kendine verdiği sözden dönmedi: Evlilik acılar trenine binmek gibi... Ben bekâr öleceğim!

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Bu yıldız oyuncunun bir başka özelliği daha var. O kelimenin tam anlamıyla bir müzmin bekar. Bugüne kadar biri 80'inden sonra olmak üzere dört tane çocuk sahibi oldu. Yine de kimseyle resmi olarak bir yuva kurmadı, yani hiç evlenmedi.

Hatta son olarak torunu yaşındaki sevgilisinden de bir çocuk sahibi oldu. Onunla da evlenmeye yanaşmadı.

Aslına bakılırsa o bebeğin annesi de kendisi için 'Ben evlenecek kadın değilim' diyordu. Belki de efsane oyuncu, tüm gönül ilişkilerini hayata bakışı kendisine benzeyen yani evliliğe sıcak bakmayan kadınlarla yaşadı, bilinmez.

Bilinen bir gerçek varsa o da ünlü oyuncunun kendine verdiği sözden dönmediği... Yani gerçekten de hayatının sonuna kadar kimseyle evlenmeyeceği.

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DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞU 80'İNDEN SONRA DOĞDU

Böyle uzun uzun anlattığımız bu ünlü oyuncu Al Pacino'nun ta kendisi..

84 yaşındaki Pacino, son dönemde 30 yaşındaki Noor Al Fallah ile yaşadığı aşkı ve ondan dünyaya gelen oğluyla konuşuluyor.

Her ne kadar birçok insanın artık evliliğe direnemediği, bir can yoldaşı aradığı çağa gelmiş olsa da Pacino, ilişkilerini resmiyete dökmeye hiç yanaşmıyor. Zaten Al Fallah ile ilişkisini çoktan bitirdi bile.

Sinemanın efsane oyuncularından biri olan Al Pacino, söylediği gibi bekar ölmeye kararlı uzun sözün kısası.

Al Pacino, bir süre önce piyasaya çıkan Sonny Boyy Memoir adlı anı kitabında da bu konuya değindi.

Orada da evliliğin kendisi için bir seçenek olmadığını belirterek "Biriyle evlenmek acılar trenine binmek gibi" diye yazdı.

Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Her şey bu acılar trenine binmek için. Hiçliğe giden bir bilet. Hayır, ben o trene binmiyorum. Ben burada kalıyorum."

Evliliğin başkaları için uygun olabileceğini ama kendisi için bazı nedenlerden dolayı öyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

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'BAZEN EVLİLİK BİR İŞGALE DÖNÜŞÜR': Efsane oyuncu aslında evliliğe yaklaşımın kiminle birlikte olduğunuza bağlı olarak değiştiğini de ekledi. "Ben de birileriyle yaşamaktan hoşlandım. Ama sonra.... Bu, sizin kiminle birlikte olduğunuza bağlı. Eğer biriyle yaşıyorsanız evlilik olmalı. O zaman bu adımı atmalısınız. Eğer öyle değilse evlilik neredeyse bir işgale dönüşür" diye sürdürdü usta oyuncu.





Al Pacino, 16 aylık en küçük çocuğu Roman'ın annesi olan Noor Al Fallah ile ayrıldıklarını da People dergisine verdiği röportajda anlattı. Artık sevgili değil iki arkadaş olduklarını söyledi.





Al Pacino'un en küçük oğlu Roman dışında farklı ilişkilerinden üç tane de yetişkin çocuğu bulunuyor. Oyunculuk koçu Jan Tarrant ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Julie 34 yaşında. Olaylı bir aşk yaşadığı Beverly D'Angelo ile ilişkisinden 23 yaşında Anton ve Olivia adında biri kız diğeri erkek ikizleri bulunuyor. Son birlikte olduğu Noor Al Fallah'tan da 16 aylık Roman adlı bir erkek çocuk babası oldu.

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EN BÜYÜK VE EN OLAYLI AŞKI BİR YUVAYI DAĞITMIŞTI

Al Pacino demişken onun en unutulmaz ve olaylı aşk öyküsünü geçmek de olmaz. Ünlü oyuncu, bundan yıllar önce ikizlerinin annesi Beverly D'Angelo ile büyük bir aşk yaşamıştı. Hatta D'Angelo onunla birlikte olmak uğruna soylu kocasıyla yollarını ayırmıştı.

Beverly D'Angelo bundan iki yıl önce bu büyük ve karmaşık aşkını People dergisine bütün ayrıntılarıyla anlattı.

HER İKİSİ DE KENDİ HAYATINI YAŞIYORDU

Beverly D'Angelo ile Al Pacino aşkı uğruna ter ettiği İtalyan Dükü Salviati, 1981 yılında hayatlarını birleştirdi.

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Los Angeles'ta bir partide tanışan çift, öyle gösterişli bir törenle değil kelimenin tam anlamıyla "kaçarak" evlendi. D'Angelo ile Salviati'nin evliliği ilginç bir özellik taşıyordu aslında.

Yasal olarak evli olmalarına rağmen, "kendi hayatlarını yaşama" konusunda anlaştılar. Yani açık bir evlilik sürdürüyorlardı. Fakat buna rağmen bir kriz durumunda, yani biri diğerine ihtiyaç duyduğunda tekrar bir araya geleceklerdi.

Beverly D'Angelo bu anlaşmayı kocasıyla kendisi arasında bir sır gibi tuttu. Fakat sonra Al Pacino ile tanışınca bu konudaki fikri değişti.

BU ÇILGINCA! Ünlü oyuncu, kocasıyla yaptığı bu açık evlilik anlaşmasını Al Pacino'ya ayrıntılarıyla anlattı. Yıllar sonra aralarında geçen o konuşmayı da şöyle aktardı D'Angelo "Kocamla anlaşmamızı Al Pacino'ya anlattım ve bana bunun çılgınca bir durum olduğunu söyledi."





'KOCAM BENİ HİÇ KISKANMADI'

Gelelim Beverly D'Angelo'nun Al Pacino'ya aşık olduğunu kocasına nasıl söylediğine ve sonrasında neler olduğuna...

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Onu da ünlü oyuncudan dinleyelim: " Kocama, Al Pacino'ya aşık olduğumu söylediğimde beni kıskanmadı. Ama bir oyuncuyla birlikte olmam fikrine karşı çıktı."

D'Angelo, kocasıyla arasında geçen konuşmayı da şöyle anlattı: "Kocam bana 'Bir oyuncu mu?' diye sordu. Ona Al Pacino'ya gerçekten aşık olduğumu ve çocuk sahibi olmayı düşündüğümüzü anlattım."

'KADIN KOKUSU'... AL PACINO'YU SEVERİM... HEMEN BOŞANIYORUZ

Beverly D'Angelo, kocası Salviati'ye Al Pacino hakkında biraz daha bilgi verdiğinde özellikle de onun Scent of a Woman (Kadın Kokusu) filminin başrol oyuncusu olduğunu söylediğinde kocasının fikrini değiştirdiğini ekledi.

Beverly D'Angelo, Salviati'nin bundan sonraki tepkisini de özetledi. Kocası Dük Salviati, "Al Pacino... Harika. Onu severim" dedi ve ardından da şunu ekledi: "Boşanıyoruz!"

Nüfuzlu ve zengin kocasını Al Pacino için terk ettikten sonra eski kayınvalidesinin de aniden kendisini sevmeye başladığını anlattı bugün 71 yaşında olan Beverly D'Angelo:

"İşte o zaman kayınvalidem beni sevmeye başladı. Sanırım benim ayrıcalık, zenginlik ve unvan için oğluyla evlenmediğimi anlaması tam 15 yılını aldı."

Bu arada Beverly D'Angelo ile İtalyan dükü Don Lorenzo Salviati ile 1981'de evlenip 1995'te boşandığını hatırlatalım.

BİRLİKTE ÇOCUK YAPMA SÖZÜNÜ TUTTULAR: Beverly D'Angelo ile Al Pacino birlikte olmaya başladılar ama hiç evlenmediler. Fakat birlikte çocuk sahibi olma sözünü de tuttular. Çiftin şu anda 21 yaşında olan Olivia ve Anton adında ikizleri bulunuyor.





'HARİKA BİR AŞK EŞLEŞMESİYDİ'

Beverly D'Angelo ile Al Pacino 2003 yılında yollarını ayırdı. Ama D'Angelo onu aradan geçen yıllara rağmen büyük bir sevgiyle hatırlıyor.

Ünlü oyuncu hakkındaki değerlendirmesi ise şöyle: " Al'in bana verdiği en büyük hediye benim anne olmamı sağlaması."

D'Angelo, Al Pacino ile ilişkisini ise "Harika bir aşk eşleşmesiydi" diyerek özetledi.

Eski çift, ikizleri uğruna sık sık görüşmeyi sürdürüyorlar.