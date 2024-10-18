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Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

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#Meryl Streep#Don Gummer#Martin Short
Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2024 12:03

Hollywood'un Oscar rekortmeni yıldızı Meryl Streep, bir süredir genellikle genç meslektaşlarının başına gelen bir olayı yaşıyor... Geçen yıl, Don Gummer ile 45 yıllık evliliğini bitiren 75 yaşındaki oyuncu, geçen yıldan bu yana The Only Murders in the Building adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçtiği Martin Short ile birlikte anılıyor. Bir başka deyişle düpedüz bir aşk söylentisi bu.

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Streep ile Short geçtiğimiz akşam da California, Santa Monica'daki bir restorandan çıkışta birlikte görüntülendi.

Hollywood ünlülerin akın ettiği restorandan ayrılırken Meryl Streep, patlayan flaşlardan korunmak için yüzünü kapatmaya çalıştı. Sonra da kameralara gülümsedi.

Restoranın kapısında bekleyen fotoğrafçılarla kısa bir konuşmanın ardından Martin Short ile Meryl Streep, Oscar ödüllü yıldızın otomobiline birlikte binerek oradan uzaklaştı. Direksiyona Streep geçti, Martin Short ise onun yanındaki koltuğa oturdu.

Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİKÇE SÖYLENTİLER ALEVLENİYOR
Bu, Streep ile Marten Short'un ilk kez birlikte ve baş başa görünmeleri değil. Bu yıl Altın Küre Ödül törenine de birlikte katılan ikili, günlük hayatta sık sık birlikte objektiflere takıldı.

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Her ne kadar Streep'in kocası Don Gummer'dan ayrıldıktan sonra Martin Short ile yakınlaştığını ileri sürse de People dergisine konuşan bir kaynak ikilinin arasında arkadaşlıktan başka bir şey olmadığını söyledi.

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Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

Meryl Streep, Martin Short ile birlikte restorandan ayrılırken kendi otomobilini kendisi kullandı.

Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

Streep ile Short sık sık birlikte görüntülendikçe haklarındaki aşk söylentileri de alevleniyor. 

Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

45 YILLIK EVLİLİĞE SON NOKTA 
Meryl Streep ile 45 yıllık eşi Don Gummer boşanacaklarını geçen yılın ekim ayında açıklamıştı. Dört çocuk ve beş torun sahibi çiftin bunca zamandan sonra yollarını ayırması şaşkınlık yaratmıştı. Daha da ilginci çift, zaten son altı yıldır ayrı yaşadığını da o sırada duyurmuştu.

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Özetle, 1978 yılından bu yana evli olan ünlü oyuncu Meryl Streep ile heykeltıraş kocası Don Gummer. 74 yaşındaki bol Oscar ödüllü Streep ile 76 yaşındaki kocası Don Gummer, evliliklerini bitirmeye karar verdi.

Çiftin sözcüsünün konuyla ilgili yaptığı açıklama Page Six'te yer aldı. Sözcü, Mery Streep ile Don Gummer'ın altı yıldır ayrı yaşadıklarını duyurdu.

Sözcünün açıklamasına göre birbirlerine her zaman değer vermeyi sürdürecek olsalar da Streep ile Gummer bundan böyle artık evli bir çift gibi yaşamamayı seçti. İkisi de kendi hayatlarını yaşayacak.

Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

İşin ilginci Meryl Streep'in İspanya'da düzenlenen Asturias Prensesi Ödül Töreni'ne katılması ve parmağında da evlilik yüzüğünü taşımasıydı. Fakat öte yandan Meryl Streep ile Don Gummer, son olarak 2018 yılının Oscar töreninde birlikte görülmüşlerdi.

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Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

DÖRT TANE ÇOCUK VE BEŞ TORUN
Meryl Streep ile Don Gummer, 45 yıldan bu yana evli. Çiftin dört tane de yetişkin çocuğu bulunuyor. 43 yaşındaki şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Henry Wolfe, 40 yaşındaki oyuncu Mamie Gummer, 37 yaşındaki Grace Gummer ve 30 yaşındaki Louise Jacobson.

Bu arada yeri gelmişken Streep ile Gummer'ın beş tane de torunu olduğunu hatırlatalım.

Özetle ilk bakışta bitmez gibi görünün Meryl Streep ve Don Gummer evliliği aslında altı yıl önce bitmiş. Çift bu süreyi ayrı yaşayarak geçirdi ve sonunda da en doğrusunun bunu sürdürmek olduğuna karar verdi.

Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

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MERYL'İN ERKEK KARDEŞİ TANIŞTIRDI: AYNI YIL EVLENDİLER
Meryl Streep ile Don Gummer, 1978 yılında tanıştılar. Onları tanıştıran da Meryl Streep'in erkek kardeşi Harry oldu.

O dönemde Streep, Deer Hunter filminde birlikte kamera karşısına geçtiği erkek arkadaşı John Cazale'nin erken yaşta ölümü nedeniyle yas tutuyordu.

Ama Don Gummer ile tanıştıktan sonra kalbinin kapılarını tekrar aşka açtı. Zaten çift, tanıştıkları yıl evlendi. Evlilik töreni de Meryl Streep'in ailesinin yaşadığı evin bahçesinde yapıldı.

Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARINI ANLATMIŞTI
Meryl Streep ve Don Gummer, Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birinin kahramanları olarak biliniyorlardı. Streep, 2002 yılında Vogue dergisine verdiği bir röportajda uzun ve mutlu evliliğin sırrını da şöyle açıklamıştı: "Îyi niyet ve arada bir susmak."

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Meryl Streep yine aynı röportajda "Bir aileyi bir arada tutmanın tek bir yol haritası olmadığını ve her şeyin karşılıklı uzlaşmanın önemli olduğunu" sözlerine eklemişti.

Dört çocuk, beş torun sahibi ünlü oyuncunun adı bu yaşta aşk söylentilerine karıştı

Meryl Streep kariyeri boyunca 21 kez en iyi kadın oyuncu ödülüne aday gösterildi, üç kez de kazandı.

 

 

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#Meryl Streep#Don Gummer#Martin Short

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