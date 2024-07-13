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Akşam konser sabah ameliyat... İbrahim Tatlıses'ten haber var

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#İbrahim Tatlıses#Kalp Ameliyatı#Ahmet Tatlıses
Akşam konser sabah ameliyat... İbrahim Tatlısesten haber var
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 07:46

Harbiye’de sahneye çıkan İbrahim Tatlıses, ertesi gün kalp ameliyatı oldu. Konserinde dinleyicilerinden gözyaşları içinde helallik isteyen sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses hem konserde hem de hastanede İbrahim Tatlıses’i yalnız bırakmazken, kızı Dilan Çıtak Tatlıses ortada görünmedi.

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Harbiye’de helallik istedi

İBRAHİM Tatlıses önceki akşam Harbiye Açıkhava’da konser verdi. Şarkı aralarında dinleyicileriyle sohbet eden Tatlıses, kalp ameliyatı olacağını açıklayarak helallik istedi.

Akşam konser sabah ameliyat... İbrahim Tatlısesten haber var

“Yarın ameliyat olacağım. Kalp kapakçığım değişecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin” derken gözleri dolan ünlü sanatçı, dün sabah Ayazağa Liv Hospital Hastanesi’nde ameliyat masasına yattı.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Ameliyat öncesi iki kalp damarında tıkanıklık tespit edilen İbrahim Tatlıses’e önce anjiyo yapıldı. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. Tatlıses, 2.5 saat süren operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Sanatçının eski eşleri Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız’ın yanı sıra çocukları Ahmet Tatlıses, İdo Tatlıses, Zübeyde Melek Akkaş ve Elif Ada Tatlıses de bu süreçte hastaneden bir an olsun ayrılmadı.

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Akşam konser sabah ameliyat... İbrahim Tatlısesten haber var

Operasyonun ardından basın mensuplarına bilgi veren İdo Tatlıses, “Ameliyat başarılı geçti. Babam şu an müşahede altında tutuluyor. 2 güne taburcu olur” dedi.

Akşam konser sabah ameliyat... İbrahim Tatlısesten haber var

Oğluyla barıştı

İbrahim Tatlıses ile Ahmet Tatlıses arasında esen sert rüzgârlar dindi, mahkemelik olan baba-oğul Kurban Bayramı’nda barıştı. Ünlü sanatçıyı Harbiye’deki konserinde en önden izleyen Ahmet Tatlıses, babasını hastanede de yalnız bırakmadı. “Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes bilmeli” paylaşımıyla gündeme gelen ve babasıyla arasının bozulduğu konuşulan Dilan Çıtak Tatlıses ise ne konserde ne de hastanede görüldü.

Akşam konser sabah ameliyat... İbrahim Tatlısesten haber var

Hülya adamdır

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Konserinde Hülya Avşar’ın şarkılarını da söyleyen İbrahim Tatlıses, sanatçıya duyduğu minneti şu sözlerle dile getirdi:

“Hülya gerçekten adamdır. Beni arar, ‘Yardıma geleyim’ der, ‘Paran var mı?’ der. Haftada 5 gün sürekli arar sorar.”

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#İbrahim Tatlıses#Kalp Ameliyatı#Ahmet Tatlıses

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