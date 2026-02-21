Aklına koyduğu her şeyi daha 22 yaşında elde etti... Kocası için, kızı için, güzel hayatı için... Şükretmekten başka yapacak iş kalmadı

Haberin Devamı

Ama onun için hayat böyle akmadı... Çocukluğundan beri çalıştığı için belki de bütün bunları düşünecek zamanı bile yoktu.

Diğer yandan birçok insanın 30'larında hatta belki de hayatının daha ileri evrelerinde sahip olduğu her şeye daha 22 yaşında çoktan kavuşmuştu...

Büyük bir servet, yakışıklı bir koca ve güzeller güzeli bir çocuk. Elbette bütün bunlar için de her an müteşekkir olduğunu hiç saklamıyor.

KÜÇÜCÜK BİR ÇOCUKKEN YILDIZ OLDU

Birçok insanı özendiren bu öykünün kahramanı Millie Bobby Brown.

Daha 11 yaşındayken rol aldığı Stranger Things sayesinde tanınan ve o zamandan beri de şöhreti elinde tutan Brown, dün 22 yaşına girdi.

Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden Jon Bonjovi'nin oğlu Jake ile evli olan ve daha geçen yaz bir kız bebek evlat edinen Brown, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı.

Bu arada kızıyla birlikte çektirdiği bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak daha kısacık sayılan hayatının da bir muhasebesini yaptı.





KIZIYLA BİRLİKTE YENİ YAŞ POZU: Bir deniz kenarında kızıyla yan yana otururken görülen Millie Bobby Brown paylaşımına "22... Kocam ve kızım için müteşekkirim... Ailem ve arkadaşlarım için... Tüm hayvanlarım... Çok şanslıyım. Doğum günü dilekleriniz için çok teşekkür ederim" notunu ekledi. Genç oyuncunun bu paylaşımına da takipçilerinden çok sayıda yorum ve beğeni geldi.





'AKLIMA KOYDUĞUMU YAPARIM' DEDİ... GERÇEKTEN DE YAPTI

Millie Bobby Brown, daha 9 yaşındayken bir oyuncu olmayı aklına koymuştu. Yıllar sonra verdiği bir röportajda "Aklıma koyduğumu yaparım, beni kimse durduramaz" diyen Brown, gerçekten de söylediğini yaptı.

Mille Bobby'nin küçücük bir çocukken oynadığı Stranger Things de bir anda izlenme rekorları kırdı ve o da daha çocukken şöhreti buldu.

Oyuncu, sadece kariyer açısından değil özel hayatında da birçok açıdan hem şanslı hem de hızlı.

Daha 19 yaşındayken Jon Bonjovi'nin oğlu Jake ile nişanlandı.

Yakınları da hayranları da onun çok acele ettiğini savunsa da aklına koymuştu bir kere. 20 yaşında evlendi.





GENCECİK YAŞTA HEM EVLENDİ, HEM DE ANNE OLDU

Daha evliliğin üzerinden bir yıl geçmişti ki bu kez bir kız bebek evlat edindikleri haberi geldi.

Bu kadar genç yaşta üstelik daha yeni evliyken neden bir evlatlık aldıklarına dair sorulara da "Ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Annem çok genç yaşta çocuk sahibi olmuş. Ben de öyle bir aile istiyorum" diye yanıt verdi.

Sonuç olarak bu konuda kocası Jake ile de anlaştıkları için evlat edinme konusu onlar için sorun olmadı.

Birçok insanın daha ileri yaşta sahip olduğu bunca şeyi gencecik yaşında ede eden Millie Bobby Brown içen de artık müteşekkir olmaktan başka bir şey kalmadı geriye.