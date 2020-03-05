Akın Akınözü ilk kez sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele görüntülendi

Etiler’de bir mekanda oturan ikili gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlişkide her şeyin yolunda olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, ‘Evlilik haberleri çıkıyor ama şimdilik yok öyle bir şey. İlişkimiz çok güzel gidiyor tadını çıkarıyoruz’ ifadelerini kullandı. Çift keyifli halleriyle dikkat çekti.