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Haber Giriş: 05.03.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

Akın Akınözü ilk kez sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile el ele görüntülendi

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Akın Akınözü yedi yıl önce Amerika’da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Sandra Pestemalciyan ile ilk kez el ele görüntülenip romantik pozlar verdi.

Etiler’de bir mekanda oturan ikili gazetecilerin sorularını yanıtladı. İlişkide her şeyin yolunda olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, ‘Evlilik haberleri çıkıyor ama şimdilik yok öyle bir şey. İlişkimiz çok güzel gidiyor tadını çıkarıyoruz’ ifadelerini kullandı. Çift keyifli halleriyle dikkat çekti.

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