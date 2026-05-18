Ak düşen saçlarını artık boyamıyor bile… Beyaz bir kuğu gibi geldi, milyarder kocasının yanağına aşk öpücüğünü kondurdu!

Haberin Devamı

Salma Hayek Kering Women In Motion Ödülleri'ne katıldı ve tören öncesi verdiği pozlarla festivale damga vurdu.

59 yaşında olduğuna kimselerin inanmadığı yıldız oyuncuya milyarder eşi François-Henri Pinault eşilik etti.

64 yaşındaki François-Henri Pinault Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga ve Alexander McQueen gibi yüksek moda markalarının sahibi dev moda holdingi Kering'in CEO'su ve başkanı.

Haberin Devamı

Kering Women In Motion Ödülleri de bu şirket adına veriliyor. Yani aslında François-Henri Pinault ve eşi Salma Hayek aynı zamanda bu törenin ev sahipliğini yapıyorlardı.

Salma Hayek törene vücudunu saran, beyaz elbisesi ve yaka kısmındaki tüyleriyle adeta zarif bir kuğu gibi geldi. Her zaman doğallıktan yana olduğunun altını çizen, ilerleyen yaşına rağmen hiç bıçak altına yatmayan ve verdiği makyajsız pozlarla herkesi kendine hayran bırakan Salma Hayek artık beyazlamasına rağmen boyatmadığı, sıkı topuz yapılmış saçlarıyla da geceye damga vurdu.

Salma Hayek de Andie McDowell ve Helen Mirren gibi beyazlayan saçlarını boyatmayan ünlüler arasına katılmıştı.

Salma Hayek ve François-Henri Pinault 2009 yılında Venedik'te evlendi ve 18 yaşında Valentina adında bir kızları var. Ünlü oyuncu bu evlilik hakkında sürekli ortaya atılan söylentiler yüzünden zor zamanlar geçirmişti.

Haberin Devamı

François-Henri Pinault dünyanın en zengin insanları listelerinde hep ilk beşte olan bir isim olduğu için onunla parası yüzünden evlendiği iddia edilen Salma Hayek yıllarca bitmeyen bu söylentilere en sonunda cevap vermiş, kocasına aşık olduğunu söylemekle kalmamış onu çok yakışıklı ve çekici bulduğunu da sözlerine eklemişti.

Çiftin evliliklerinden sadece bir kızları oldu ama Salma Hayek kocasının eski evliliği ve ilişkilerinden doğan çocuklarını da kendi öz kızından ayırmadan büyüttü. François-Henri Pinault’nun ilk eşi Dorothee Lepere’den 23 yaşında modellik yapan Mathilde adında bir kızı bir de François adında oğlu var.

Haberin Devamı

Salma Hayek kocasının ünlü model Linda Evangelista’dan doğan 19 yaşındaki Augustin ile de çok iyi anlaşıyor. Salma Hayek ve Linda Evangelista da yıllardır çok iyi arkadaş.

Salma Hayek'in üvey kızı Mathilde Pinault onunla çekilmiş fotoğraflarını sık sık paylaşmakla kalmıyor aynı zamanda onu anlatırken övmelere doyamıyor ve en önemlisi de kendi modellik kariyerine başlarken üvey annesinden çok önemli hayat dersleri aldığını söylüyor.