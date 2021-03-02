Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi!

2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında boy gösteren Ajdar'ı programa konuk etmek için aradıklarını duyuran ünlü televizyoncu, bir döneme damga vuran ismin istediği ücreti de takipçileriyle paylaştı.

Çağlayan'ın gönderisine yorum yağdı.

İşte yorumlardan bazıları:

"Taban fiyat herhalde Armağan Bey, yoksa daha yüksektir marjinal değeri?"

"Çok istikrarlı bir beyefendi. Kendini hiç bozmadı"

"Ajdar'ı gerçekten dinlemek isterdim. Bu muhteşem eserlerin çıktığı insanın derinliklerine yolculuğa hayır demem"

"Az istemiş, koskoca Ajdar bu."

ÇÜNKÜ BEN STARIM

Ajdar, 3 yıl önce de Renkli Sayfalar programına katılmak için 300 bin Euro talep etmişti.