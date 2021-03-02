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Haber Giriş: 02.03.2021 - 13:39 | Son Güncelleme:

Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi!

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Ajdar, Armağan Çağlayan'dan 1 milyon euro istedi!

 YouTube'dan yaptığı programa 'Popstar' yarışması ile ünlenen Ajdar'ı konuk etmek isteyen Çağlayan, hiç beklemediği bir yanıt aldı.

2003 yılındaki ilk 'Popstar Türkiye' yarışmasında boy gösteren Ajdar'ı programa konuk etmek için aradıklarını duyuran ünlü televizyoncu, bir döneme damga vuran ismin istediği ücreti de takipçileriyle paylaştı.

Ajdar, Armağan Çağlayandan 1 milyon euro istedi

Çağlayan'ın gönderisine yorum yağdı.

 

İşte yorumlardan bazıları:
"Taban fiyat herhalde Armağan Bey, yoksa daha yüksektir marjinal değeri?"

"Çok istikrarlı bir beyefendi. Kendini hiç bozmadı"

 "Ajdar'ı gerçekten dinlemek isterdim. Bu muhteşem eserlerin çıktığı insanın derinliklerine yolculuğa hayır demem"

"Az istemiş, koskoca Ajdar bu."

ÇÜNKÜ BEN STARIM
Ajdar, 3 yıl önce de Renkli Sayfalar programına katılmak için 300 bin Euro talep etmişti.

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