Ajda Pekkan'dan kürk itirafı: Geçmişte o tip görgüsüzlükleri yaptım

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Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Ajda Pekkan şunları söyledi:

*Benim bir sürü kürk aksesuarım var. Sizce ben böyle bir şey yapar mıyım? Ben asla gerçek kürk giymem. Ben hayvanları seviyorum evim kedi yurdu gibi. Onları besliyorum, yardımlar ediyorum. Ben sürekli hayvan haklarına maddi yardım yapıyorum ben onlarla mutlu oluyorum. Dualarını alıyorum."

*Ben süper starlığımı kapıda bırakıp eve giriyorum. İnsanların birbirlerine kötü davranmaları, haberlerdeki kötü olayları falan şarkı söylerken bütün kötülükleri unutuyorum.

Gözden Kaçmasın Ajda gerçek kürk sahte! Haberi görüntüle

'DAHA ÖNCE O TİP GÖRGÜSÜZLÜKLERİ YAPTIM'

"Şunu demek istiyorum ben o kürkü takmışım takmamışım bugün dünyada olan şeyler enflasyon çocuklara tacizler insanların şanssızlığı omicron covid varken sadece kürkü konuşmak nedir? Deseler Ajda Pekkan’a ne kadar yakışmış hayvan haklarını savunan biri o gerçek kürk giymez. Ben daha önceden o tip görgüsüzlükleri yaptım hatamı anladım. Ben itiraf ediyorum daha önceden görgüsüzlük yaptım. Çanta falan kalmadı her şeyin bir konsepti var benim de konseptim var. Bunu ifade etmek 2 dakikalık bir şey değil anlatılmaz yaşanır."

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