Ajda Pekkan'dan aşk itirafı: Hep yanlış adam seçiyorum!

Haberin Devamı

Ajda Pekkan, ‘Söylemezsem Olmaz’ programına katıldı. Bir düğünde giydiği kürkten dolayı gündeme gelen sanatçı, kürkün gerçek mi, imitasyon mu olduğu sorularına yanıt verdi: “Sizce ben böyle bir şey yapar mıyım? Ben asla gerçek kürk giymem. Ben hayvanları seviyorum. Evim kedi yurdu gibi. Onları besliyorum, yardımlar ediyorum. Ben Süperstarlığımı kapıda bırakıp eve giriyorum. Daha önceden o tip görgüsüzlükleri yaptım, hatamı anladım.”

KİMSE BENİ TAŞIYAMAZ BEN YÜK MÜYÜM?

Ajda Pekkan, “Hiç aldatıldınız mı?” sorusunu da yanıtsız bırakmadı: “Hayatımda, kalbimde hiç kimse yok. O işte başarılı değilim maalesef, yanlış kişileri seçiyorum. İşime o kadar zaman ayırıyorum ki yanımdakine zaman ayıramıyorum. Ajda Pekkan’ı taşımak sözü beni irdeliyor. Ben yük müyüm ki beni taşısın, her gelen kendi ağırlığı ile geliyor. Ben kedilerimin ve köpeklerimin sevgilerine daha çok güveniyorum. Onlar için canımı veririm. Ayrıca beni aldatmış olabilirler. Bazı kadınlar ‘Yok ya ben aldatılmadım, aldatılmam da’ diyor ama ben rahat rahat söylüyorum, aldatılmışımdır.”

Haberin Devamı

GÜLŞEN VE HANDE’YE BAYILIYORUM

Gülşen ve Hande Yener’i çok başarılı bulduğunu da söyleyen Pekkan, İzzet Yıldızhan’ın “Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet” sözüne gönderme yaptı: “Gülşen ve Hande o kadar başarılılar ki. Hep alkışlarım onları, çok başarılı buluyorum. Provakasyonlar yapmamamız lazım, şurada kaç kişiyiz... Tek başımıza var olmaya çalışıyoruz. Alkışlamak gerek sadece.”

Ajda Pekkan, “Bir birlikteliğimde kazara bana ‘Nerede kaldın?’ dediği zaman biri, birlikteliklerimi sürdüremedim. Ne olursa olsun erkeğin tuhaf kıskançlığı oluyor” diye konuştu.

HAKAN İLE ELEKTRİK OLMUŞTUR HERHALDE

Ajda Pekkan, geçtiğimiz yıllarda Hakan Altun ile aralarında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi: “Hakan Altun çok sevdiğim biri. Açıkça konuşayım, şarkı söyleyen birilerine her zaman hayran oluyorum. Bu hayranlık bir ressam, bir şair için de geçerli. Bir birliktelik olmuştur ama benim tarafımdan olmamıştır. Karşı taraftan olmuştur. Sonuçta insanlarda elektriklenme oluyor. Karşı taraf benim fanım ve hayranım. Farkındayım, çok muhteşem bir şey bu.”