Ajda Pekkan yeni evi için kesenin ağzını açtı! İnşaat alanını vinç ile gezdi...

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800 METREKARE!

Girne’ya bağlı Zeytinlik köyündeki lüks bir projeden 800 metrekarelik ev beğenen Süperstar kesenin ağzını açtı. 12 milyon TL'ye yeni bir ev alan Pekkan inşat alanını gezdi.

10'uncu katta bulunan dairesine vinç ile çıkan Pekkan çalışmaları yerinde izledi. Yapım aşamasında olan villanın 2 adet yüzme havuzu, hamam ve spor salonu olacak.

1.5 yıl içinde tamamlanacak olan bu daire Girne’nin en güzel bölgesinde, muhteşem bir manzaraya sahip.(Posta)

BU EVLERDE YAŞIYORLAR

Ünlülerin nasıl evlerde, ne tür mülklerde yaşadığı; bu evlerin kaç odalı, kaç banyolu ya da bahçeli olup olmadığı genellikle tüm insanların merak ettiği bir konu. İşte Türkiye'nin ünlü isimleri ve yaşadıkları muhteşem evler...

BAŞAK SAYAN

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Pandemi her şeyi değiştirdi

Başak Sayan 2014’te Murat Vardal ile nikah masasına oturmuş, 2016’da ikizleri Ares ve Milan dünyaya gelmişti. Çift koronavirüs salgını başladıktan sonra çocuklarıyla birlikte önlem olarak Şile’deki yazlıklarına taşındı.

Sayan “Ormanlık bir alanda kendi başımıza geçinmeye, organik bir yaşam sürdürmeye çalışıyoruz. İşlerimiz için kısa süreliğine merkezdeki evimize gelip dönüyoruz. Sessiz sakin, keyifli bir düzen kurduk” dedi.

BÜLENT ERSOY

40 milyona aldı

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, Bodrum'da yaşama kararı aldı. Ersoy, Ajda Pekkan ve Ebru Gündeş'in de evinin olduğu ünlülerin sitesinden 40 milyon liraya iki lüks villa satın aldı.

Ersoy, Bodrum’dan aldığı 40 milyon TL’lik ikiz villasının inşaat işlerini tamamladı. Ersoy her iki villanın eşya ve aksesuarları için 700 bin TL harcadı. Bu arada villalardan bir tanesi sadece misafirler için. Diva “Kendim için ne düşündüysem konuklarım için de aynısını yaptırıyorum. Bana gelen yaşadı” diyor.

EDİZ HUN

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Evi müze olacak

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Ediz Hun, Büyükada’daki evinin gelecekte müzeye dönüştürülmesi için gereken yasal prosedürleri tamamladı. Ünlü oyuncu, sergilenmesini istediği eşya ve belgelerini özel bir depoda saklıyor. Uzun yıllardır Büyükada’da oturan Ediz Hun kendisi için oturduğu evin önemini anlatmıştı;

“Esasında biz 1960 yılında Büyükada’ya yerleştik. Başka bir evde oturuyorduk. Orada otururken bu evin bulunduğu yer arsaydı ve annem buradan denize giriyordu. 1970’li yılların başında annem bu arsayı almamı istedi. Bu arsayı aldık, 1973’te de bu ev bitti. 20 milyonluk İstanbul’da burası benim huzur yuvam. Burası essiz, sakin, çiçekler, tabiat, hayvanlar… Burada benim mikro bir dünyam var ve yaşamımı sürdürüyorum.”

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3400 çeşitlik kaktüs koleksiyonu

“Ben çocukluğumdan beri hayvanlara ve bitkilere çok düşkündüm zaten. Hobi olarak bunu yapmaya devam ediyorum. Kaktüsün Türkiye’de de dünyada da çok meraklısı var. Hatta Türkiye’de bir derneği de var. Benim de 3400 çeşit kaktüsüm var."

KIVANÇ TATLITUĞ

Ailesiyle villada yaşayacak

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 19 Şubat 2016'da Paris'te nikâh masasına oturmuştu. Çift, evlendikten sonra Demet Akbağ'ın Bebek Ayşe Sultan Korusu'ndaki evini kiraladı ve orada yaşamaya başladı.

Boğaz manzaralı evi, iki ay süren bir tadilatla zevklerine göre dayayıp döşeyen çift adres değiştirdi. Şehrin karmaşasından sıkılan ünlü çift Kemerburgaz'a taşındı.

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Doğa tutkusu ve hayvan sevgisiyle bilinen Kıvanç Tatlıtuğ eşi, çocuğu, iki köpeği, bir kedisi ve kuşlarıyla rahat yaşamak için aradığı evi Kemer Country'de buldu.

PINAR AYLİN

Bahçeli bir evde yaşıyor

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Pınar Aylin, İzmir'de bahçeli lüks bir villada yaşıyor.

Boş vakitlerinde bahçe ile ilgilenen Pınar Aylin, çektiği fotoğrafları da Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

DERYA BAYKAL

26 yıllık evinden taşındı

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına ara veren Derya Baykal 26 yıldır oturduğu evden taşındı.

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Baykal, duygularını "Hayatımın 26 senesini geçirdiğim, çocuklarımın büyüdüğü evimden bir cesaret ayrıldım. Eskilere çok bağlanıp, yeniyi yakalayamıyoruz hayat hızla akarken...Ben küçülmeye, hafiflemeye, yüklerden arınmaya karar verdim. Alışkanlıklardan vazgeçmek kolay değil, ama çok heyecanlı ve mutluyum. Hepinizi yeni evimden sevgiyle kucaklıyorum. Darısı ve daha iyileri, isteyen herkesin başına..." sözleriyle dile getirdi.