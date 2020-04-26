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Haber Giriş: 26.04.2020 - 08:42,Son Güncelleme:

Ajda Pekkan: Çantalarım çakma

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Ajda Pekkan: Çantalarım çakma
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AJDA Pekkan, karantina günlerini nasıl geçirdiğini Kanal D’de yayınlanan “2. Sayfa” programına anlattı...

 -Öğlene doğru kalkıyorum. Evde yalnız değilim. Personelim ve asistanım var. Alışverişe şoförüm gidiyor. Şarkılar yapıyorum, besteler dinliyorum, arşivlerle ilgileniyorum.

-Ne kadar çok koşturuyormuşuz. Hiç kendi değerlerimizle ilgilenmemişiz. Korona, bizlere bu değeri hatırlatıyor.

-Gösteriş içip para harcamam. Çantalarım çakmadır. Doğru dürüst tektaşım bile yoktur. Öyle şeylere para harcamam ben. En önemli olan, insanın kendisi. Benden önemli şey yok bu hayatta.”

Ajda Pekkan: Çantalarım çakma

 

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