MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriAjda Pekkan 10 yıllık davayı kazandı
GeriMagazin Ajda Pekkan 10 yıllık davayı kazandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 19.03.2020 - 07:44,Son Güncelleme:/

Ajda Pekkan 10 yıllık davayı kazandı

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ajda Pekkan 10 yıllık davayı kazandı
Abone Olgoogle-news

AJDA Pekkan’ın “Ajda Pekkan’s Greek Songs” adlı albüm için 10 yıl önce açtığı dava sonuçlandı.

 Ünlü sanatçı, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak “Süperstar Ajda” markası ile şarkılarını ve fotoğraflarını izinsiz kullandıkları iddiasıyla Jet Plak Kaset Yapım ile şirket yetkilisi Aziz Çorluk’a dava açmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Pekkan’ı haklı buldu. Mahkeme, hem Aziz Çorluk’un hem de Jet Plak şirketinin 15 bin lirası maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminatı, 10 yıllık faiziyle birlikte Ajda Pekkan’a ödemesine karar verdi. m Özge EĞRİKAR

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle