Ajda Pekkan 10 yıllık davayı kazandı

Ünlü sanatçı, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak “Süperstar Ajda” markası ile şarkılarını ve fotoğraflarını izinsiz kullandıkları iddiasıyla Jet Plak Kaset Yapım ile şirket yetkilisi Aziz Çorluk’a dava açmıştı. Davayı karara bağlayan mahkeme, Pekkan’ı haklı buldu. Mahkeme, hem Aziz Çorluk’un hem de Jet Plak şirketinin 15 bin lirası maddi, 5 bin lirası manevi olmak üzere toplam 20 bin liralık tazminatı, 10 yıllık faiziyle birlikte Ajda Pekkan’a ödemesine karar verdi. m Özge EĞRİKAR