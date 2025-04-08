Aileye spor hocası olarak girdi… Ünlü çift boşanınca kendi yuvasını kurdu… Hem bebeğini kucağına aldı hem de üvey baba oldu

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Podyumların en ünlü modellerinden olan Gisele Bundchen, 13 yıllık eşi futbol yıldızı Tom Brady'den 2022’nin sonunda ayrılmıştı.

Bu ayrılığın ardında da Tom Brady’nin kendini işine verip ailesini ihmal etmesi, Gisele Bundchen’in kocasına “ya işin ya biz” diyerek ültimatom vermesi olduğu söyleniyordu.

SES GETİREN AYRILIĞIN ARDINDAN YAZILMAYA BAŞLANAN AŞK HİKÂYESİ...

Bu çok ses getiren ayrılığın ardından ünlü modelin spor hocasıyla aşk yaşadığı söylentileri başladı.

Gisele Bundchen ve Joaquim Valente 2023’ün yaz aylarında el ele ortaya çıkınca bunun bir söylenti olmadığı da anlaşılmış oldu.

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Ünlü ailenin içine 2021’de çocuklarının ve Gisele Bundchen’in spor hocası olarak giren Joaquim Valente şimdilerde magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden biri haline geldi.

AŞIK OLDU, BABA OLDU, ÜNLÜ OLDU... 4 YILDA GELECEĞİ NOKTAYI KENDİSİ DE TAHMİN EDEMEZDİ

Ünlü model ve spor hocasının arasındaki aşkın Gisele Bundchen ve Tom Brady evlilyken başlayıp başlamadığı konusu hâlâ tartışılırken çift şubat ayının oğullarını kucaklarına almıştı.

YENİ AİLESİ ONU BAĞRINA BASTI

Artık sadece bir spor hocası olarak değil dünyanın en ünlü modellerinden birinin sevgilisi ve çocuğunun babası olarak da anılan Joaquim Valente ailenin tümü tarafından bağrına basılmış gibi görünüyor.

Joaquim Valente ve Bundchen’in Tom Brady’den doğan kızı Vivian çok iyi anlaşıyor.

SEVGİLİSİNİN KIZINA ÜVEY BABALIK YAPIYOR

Ünlü modelin 1,2 milyon dolarlık lüks yatında görüntülenen Vivian ve “üvey babası Joaquim Valente hem bol bol sohbet edip gülüp eğlendiler hem de birlikte selfie’ler çekerek keyiflice vakit geçirdiler.

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35 yaşındaki Valente, Gisele Bundchen tarafından çocuklarına ve kendisine dövüş sanatları öğretmesi ve antrenman yaptırması için Aralık 2021'de işe alınmıştı.

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ÇOCUKLARINI BABALARINDAN DAHA FAZLA GÖRÜYOR

O zamandan beri bu ünlü aileyle iç içe olan Valente Gisele Bundchen’in 15 yaşındaki oğlu Ben ve 12 yaşındaki kızı Vivian’la 4 yıldır çok yakın bir ilişki kurdu, onlarla birlikte tatillere çıktı, son 2 senedir de belki babaları Tom Brady’den bile daha fazla zaman geçirdi.

Gisele Bundchen ve Joaquim Valente’nin şubat ayında doğan bebekleri spor hocasının ilk, ünlü modelin ise üçüncü çocuğu…

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